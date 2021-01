James Story: Tenemos como responder al chavismo si Guaidó es detenido #15Ene

James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, advirtió que ante una posible detención del presidente interino Juan Guaidó por parte del régimen chavista Estados Unidos tiene como responder.

En una entrevista para El Diario, el funcionario estadounidense recordó que la comunidad internacional está apoyando al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional porque “ellos representan los intereses del pueblo venezolano“.

“Tenemos respuestas. No voy a especular, pero siempre tenemos nuestros planes también. Es importante destacar que la comunidad internacional está apoyando al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional, porque ellos representan los intereses del pueblo venezolano. Cuando nosotros lanzamos el Marco para la Transición Democrática en marzo del año pasado, estábamos enfocados en llegar a un momento para que los venezolanos tengan elecciones libres, justas y verificables. Nosotros no queremos decir quién puede o quién no puede ser el líder en Venezuela. Lo que queremos es que los venezolanos tengan la oportunidad de expresarse por sus votos y escoger a sus propios líderes. Esto es algo para mí que deberíamos pensar no solo la comunidad internacional, sino también los venezolanos. Hay que seguir la lucha para tener su libertad”, expresó Story.

El embajador señaló que el régimen de Nicolás Maduro “ha socavado la Constitución venezolana de muchas formas, y hay personas que quieren aplacar a un grupo democrático cuando no hacen este esfuerzo contra el propio régimen”.

“Este régimen ni debería fortalecerse en otra elección fraudulenta que hicieron el 6 de diciembre de 2020. Para la comunidad internacional es importante destacar qué queremos nosotros: solamente elecciones libres, justas y verificables, algo que tenemos en mi país, en otros países, y que carece en Venezuela. Entonces vamos a seguir apoyando a las fuerzas democráticas en su búsqueda de la libertad en Venezuela”, destacó.