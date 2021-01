¡Sin una gota! Habitantes de Roca del Valle III no tienen agua desde hace 6 meses #15Ene

“No podemos bajar la pocetas a cada rato y solamente limpiamos por donde pasa la reina porque no tenemos agua“, ese fue el tajante y duro testimonio de una de las habitantes de la urbanización Roca del Valle III, situada en Cabudare, municipio Palavecino, al denunciar que tiene más de seis meses sin el vital liquido.

Yamilet Delgado, delegada del agua en su comunidad, reveló a Elimpulso.com que 160 familias carecen del servicio de agua potable desde julio del año pasado y hasta la fecha la hidrológica del estado Lara no ha dado una respuesta oportuna.

“A nosotros no surte el Carabalí. Hasta ahora hidrolara no atiende a nuestro llamado. No podemos estar así. Aquí hay personas de la tercera edad y niños que no pueden estar sometidos a estas condiciones”, sentenció Delgado.

Indicó que los afectados deben comprar camiones cisternas para poder obtener el vital liquido.

“Llegamos al punto estamos que compramos una cisternas de 5 o 6 mil litros entre 2 y 3 viviendas porque el costo es muy elevado. En nuestros hogares la calidad de vida bajó muchísimo. Exigimos que nos sustituyan el agua lo más rápido posible”, precisó.

Agregó que de no obtener respuesta oportuna por parte de las autoridades correspondiente, en los próximos días, saldrán a la calle a manifestar para exigir la restitución del servicio.