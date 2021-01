Divina Pastora, la historia para todos: Una ofrenda digital que, como la fe, trasciende fronteras #17Ene

Rhona Giménez y Juan Carlos Canela fueron instrumento de la Madre de los larenses, la Divina Pastora, para ofrecer a los internautas un resumen de la historia de su llegada a Barquisimeto, el cual prepararon con el amor y la devoción propia de un guaro hacia la más importante tradición religiosa de su ciudad.

En el metro de la ciudad de Santiago de Chile, Rhona @Lyspinta, una guara que emigró hace tres años, dibujó los primeros bocetos de esta historia, drante el largo viaje de regreso a su casa; sin embargo el resultado no la convencía como para entregárselo a la Virgen. El tiempo apremiaba por la cercanía al 14 de enero, solo faltaban unas pocas horas y el sacristán de la iglesia donde ella se congrega estaba esperando con ansias este video para rendir honores a la Pastora.

Ilustraciòn: Lyspinta

Con el cansancio corporal propio de las 9 de la noche en un día normal de trabajo, pidió ayuda directamente en Barquisimeto. Juan Carlos Canela @Pixelara era el indicado para animar las ilustraciones que a esa hora hizo nuevamente utilizando una tableta gráfica.

La combinación del trabajo y la fe de ambos, dio como resultado este video que hoy presentamos, el cual nació superando dificultades técnicas como la falta de electricidad que tuvo Juan Carlos la noche del 13 de enero. Finalmente, pasadas las 2:00 a.m. del 14 estuvo lista la ofrenda para la Divina Pastora.

“Durante mucho tiempo he leído que las grandes ideas creativas surgen en la noche; y lo he comprobado, especialmente esa noche en que cada segundo que pasaba era un segundo menos. Pero el Espíritu Santo obra siempre y la misma Divina Pastora nos concedió lo necesario para hacer este aporte digno de ella”, contó Juan Carlos.

“Este proyecto fue una pequeña ofrenda para agradecerle a la Divina Pastora por nuestra salud, logros y oportunidades y tenía que ser una obra excelsa como ella”. Juan Carlos Canela

Ella desde Chile y él desde la ciudad crepuscular, dejaron que su devoción actuara, también en forma digital, durante la Peregrinación Virtual de la Divina Pastora, este 2021 a causa de la pandemia por la COVID-19.

Ilustración: Lyspinta

Pese a estar lejos, Rhona no ha dejado de sentirse cerca de la Divina Pastora: Nosotros también hicimos la novena virtual con las mismas pautas que nos envió la gente de Santa Rosa, para ser lo más coherentes posible. Yo estaba saturada de actividades también por eso y aunque todos los años hago algo para la Divina Pastora, este año no pensé hacer un video”, cuenta esta artista y devota barquisimetana.

Como si tuviese una urgencia

Desde hace 4 procesiones Rhona no está en Barquisimeto y asegura que cada 14 de enero, desde que emigró, se siente como si tuviera una urgencia, “como si tuviese que estar en otro lado, siempre ando con angustia porque siento que no estoy haciendo lo que yo debería hacer en ese momento. Pero estando en esta parroquia me ha ayudado mucho porque siempre hacemos algo para la virgen el 14 de enero y eso me hace sentir menos lejos, no más en casa pero sí menos lejos”.

“Yo creo que la pandemia retó a todo el mundo. Y no iba a ser la excepción para la iglesia católica, me parece que es una forma muy madura de transformar la procesión, porque el mundo es así, el mundo está cambiando y la fe de nosotros los católicos solo va a sobrevivir si somos capaces de cambiar con el mundo”. RhonaGiménez