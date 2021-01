Conmoción por violación de joven venezolana en Argentina, piden justicia #28Ene

Una joven venezolana de 18 años residente en Argentina, fue violada por un sujeto que le ofreció trabajo a través de la red social Facebook. El hecho que ha conmocionado a la comunidad venezolana en ese país ocurrió el pasado sábado 23 de enero.

La joven acudió a realizar su jornada de prueba, al llegar el sitio el sujeto le habría colocado en un vaso que contenía agua un producto que le causó mareos, la joven avisó a su madre vía mensajes de texto que no se encontraba bien y esta alertó a la policía.

“Me pareció muy extraño cuando le pasa candado a las persianas, cierra todo con llave y es cuando le mando un mensaje a mi mama diciéndole que tengo miedo porque estaba cerrando todo, se acercó a donde yo estaba y me ofreció vodka, le dije que no tomaba. Minutos antes de que el cerrara ingresaron unas señoras y yo le dije que iba a beber agua pero de un filtro que él tenia, yo me levanté las atendí y cuando regresé ya el agua estaba ahí. Al tomarme el agua sentí que se me dormían las manos”, relató la victima en una entrevista al periodista Carlos Iván Suárez.

“Sentí que me dormí, estaba muy mareada y él me estaba poniendo el pantalón. Me imagino que me volví a dormir y cuando desperté nuevamente estaba la policía”, agrega la joven quien no recuerda mayores detalles de lo ocurrido.

“La tristeza la tengo en todo momento”, manifiesta entre lágrimas, pero agradece no recordar nada.

El responsable seguirá libre pero acusado de abuso sexual agravado

La jueza argentina Karina Zucconi, resolvió mantener la libertad de Irineo Garzón Martinez, obligándolo a presentarse ante el tribunal entre los días 1 y 10 de cada mes.

Asimismo, se dictó la prohibición de salida del país y se trabó un embargo sobre los bienes personales de Garzón Martinez por 90.000 pesos.

La justicia ahora considera al imputado como autor penalmente responsable de delito de abuso sexual agravado.

Esta medida se emitió mientras se resuelve la apelación para revocar la excarcelación presentada por la fiscal, por el caso de la joven de 18 años de edad, de nacionalidad venezolana, informó el portal digital ESREVIRAL.

Reacciones

Las reacciones tras este lamentable hecho no se han hecho esperar. El Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, indicó:

“Es inaudito que Garzón haya quedado en libertad después de agredir sexualmente a una migrante venezolana en Argentina. Esto un precedente peligrosísimo en un país donde hay 180 mil migrantes y refugiados venezolanos. Exigimos que haya justicia por esta terrible abuso”, expresó Smolansky.

Entretanto, Miguel Pizarro, Comisionado del Gobierno Interino para la Organización de las Naciones Unidas, también exigió justicia para la joven venezolana victima de violación.

“Lo que sucedió a la mujer venezolana en Argentina, no debe continuar sucediendo a ninguna mujer, de ninguna nacionalidad, en ningún lugar del mundo. Cuanto dolor e impotencia. La impunidad no puede ser la norma y mucho menos la salida, exigimos justicia”, afirmó.

Comunidad venezolana en Argentina eleva su voz para exigir justicia

Defensores de derechos humanos, familiares y sociedad civil convocaron a una protesta pacífica en el sitio donde ocurrió el abuso a la joven venezolana de 18 años de edad.

Thays Campos, madre de la victima pidió evitar cualquier tipo de violencia para que no se vea afectado el proceso judicial.

La manifestación tiene como objetivo principal rechazar la liberación de Humberto Garzón Martínez, autor material del hecho.