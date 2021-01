Freddy Bernal desestimó acusaciones contra su hijo por abuso de poder en el Táchira

El diputado de la Asamblea Nacional chavista, Freddy Bernal, explicó lo que a su juicio sucedió, ante las denuncias que han hecho sobre su hijo, Jesús Tamani, por presunto abuso de poder y agresiones a personas en una venta de comida, en Pueblo Nuevo.

Calificó al hecho como un “show mediático” y responsabilizó a la oposición tachirense de haber planificado el evento, con la finalidad de desprestigiar su nombre.

Sostuvo que le llamó bastante la atención de que hayan acudido a un suceso que aconteció durante el pasado viernes, y que fuese sino hasta el día lunes, después de que en la mañana de ese día denunciase un plan de muerte en su contra.

Aludió a este acto como una estrategia en la que se prestaron algunos medios de comunicación, así como también personas de la sociedad civil.

Especialmente mencionó el caso del portal Dólar Today, e incluso citó el titular de la página: “Hijo de Freddy Bernal con licencia para matar en el estado Táchira”.

Esclareció el suceso

Bernal quiso dar su versión de los hechos, y aclaró que todo respondió a un procedimiento de rutina, en donde un vehículo por poco embiste a los uniformados y sus tripulantes fueron detenidos.

Comentó que la noche del viernes su hijo, quien pertenece al Sebin y no a las FAES, salió junto a una comisión de esta última institución de la sede ubicada en Paramillo y a las dos cuadras un vehículo que iba a alta velocidad casi les embiste.

Los efectivos detienen a los tripulantes del carro, un hombre y una mujer, los cuales estaban en aparente estado de embriaguez, acción que llevó a que se generaran algunos problemas, pero sin pasar a mayores. Los detenidos fueron llevados a la sede del FAES en la parte de la ciudad.

“Show y contrato”

Argumentó, el principal representante del Gobierno nacional en la entidad que después de la denuncia sobre los planes para matarle la “oposición tachirense” tomó el suceso del viernes para desvíar la atención.

Alegó que crearon un “libreto y un show mediático”, e incluso aseveró que “contrataron a un inocente” para que se prestara al plan.

Precisó que uno de los denunciantes hizo público en las redes sociales que fue seriamente golpeado por Jesús Tamani Bernal y los demás funcionarios de las FAES, pero que nunca presentó evidencias físicas ni audiovisuales.

“El señor no presentó ninguna herida… una extrañisima golpiza donde el señor no presentó ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba”, señaló con base a que el denunciante manifestó que fue duramente golpeado por más de 10 minutos.

Acciones legales

Todo esto conllevó a que Freddy Bernal acudiera a Fiscalía y le solicitara al Fiscal Superior, de su propia mano, que abriese una investigación al respecto, además de que se le otorgara medidas de protección a los denunciantes “para que no fueran a decir después que como era el hijo de Freddy Bernal a las personas las estaban amedrentando”.

Reveló que su hijo tomará acciones legales, contra los denunciantes por difamación, ya que estos han manifestado públicamente que Jesús Tamani se encontraba, en el momento, bajo efectos del alcohol y de sustancias prohibidas, por lo que hoy se someterá a las pruebas toxicológicas para determinar la certeza de la presunción.

Asimismo, el dirigente oficialista admitió que su hijo es una persona mayor de edad y que responde por sus propios actos, y aclaró que este caso no lo amilana ni genera ninguna preocupación.