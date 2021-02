¡Se cansaron! habitantes de Los Cerrajones protestaron por escasez de gas doméstico #31Ene

Aproximadamente a las 3:00 de la tarde de este sábado 30 de enero un nutrido grupo del sector Los Cerrajones, ubicada al oeste de Barquisimeto del estado Lara, protestaron por la escasez de gas doméstico en su comunidad.

Los manifestantes aseguraron que tienen más de un año sin el servicio.

“Ya estamos cansando de estar cocinando en fogón, lo cual ha traído enfermedades respiratorios para todos, no solo para niños ni abuelos si no para toda la comunidad. No es posible que todos venezolanos estemos sufriendo por culpa de este nefasto gobierno que solo nos mata de hambre”, manifestó una de las afectadas.

Con pancartas y consignas, los protestantes hicieron un llamado a toda la comunidad para poder hacer presión y solventar lo antes posible y sostuvieron que seguirán en las calles hasta que las autoridades correspondientes atiendan su solicitud.