Karim Vera: Caminantes siguen perdiendo sus vidas frente a la indiferencia de las autoridades #1Feb

Más de 10 ciudadanos que andan por nuestras carreteras huyendo del país, llamados caminantes, lamentablemente han perdido la vida en los últimos días frente a la indiferencia del régimen, denunció la dirigente nacional de Primero Justicia, Karim Vera, al alertar al país en torno a los escenarios que se están dando en las carreteras del estado Táchira.

“Las innumerables denuncias que hemos realizado en los últimos años, cuando empezó el aumento de venezolanos escapando por la frontera, no han sido tomadas en cuenta, no es necesario ser vidente para saber los escenarios que podía ocurrir, se tienen que tomar cartas en el asunto. Eran hermanos venezolanos los que fueron arrollados en las vías, eran hermanos venezolanos los que murieron al voltearse un vehículo, no se puede seguir estirando la arruga frente a la tragedia que está padeciendo esa gente que claramente han expuesto sus vidas por alcanzar salir de país”, lamentó Vera.

En ese sentido, emplazó a los funcionarios que se encuentran a la cabeza de los distintos cuerpos de seguridad del régimen a supervisar a sus subalternos ya que “la cantidad de denuncias por abuso de poder ejecutados por uniformados no cesan y van desde falsas alcabalas, hasta el despojo de las pocas pertenencias, inclusive económicas, que pudieran cargar encima los grupos de ciudadanos que intentan llegar a la frontera para huir de un país que no les brinda ni seguridad”.

Karim Vera insistió en que el escenario no pinta alentador, ya que con la pandemia, “los caminantes están más expuestos a contagiarse y lo más doloroso es que en el destino incierto que lleva la mayoría es poco probable que puedan recibir ayuda médica que ni siquiera pueden darles en Venezuela”, aseguró.