RETACITOS #7Feb

El saldo que presenta el proceso revolucionario en Venezuela, después de 21 años de gestión, no puede ser más negativo, la radiografía que presentó el miércoles el economista José Guerra, no deja lugar a ninguna duda, tanto la gestión del comandante galáctico, como la de su sucesor presentan números rojos, rojitos, expresando en pocas palabras que destruyeron economía, los salarios, la industria petrolera y en general el poder adquisitivo del venezolano, haciéndolo más pobre, tal como lo evidencia la última encuesta de ENCOVI cuando señala que el 96% de los venezolanos está en condiciones de pobreza y el 76% en pobreza extrema, cifras que son fácilmente verificables solamente con echarse una pasadita por los barios de cualquier ciudad importante del país. La pregunta que ahora nos hacemos todos los venezolanos, ¿Qué pasó con la renta petrolera? tomando en consideración que entre 1999 y 2020 Venezuela recibió por exportaciones petroleras US$ 991.798.000.000. De ese monto el barinés obtuvo US$ 700.000.000.000, a razón de US$ 50.000.000.000 millones cada año. Sin embargo despilfarraron ese monto gigantesco, aun cuando algunos más osados, afirman que se lo robaron, pero además endeudaron al país. Recuerda asimismo que para el 2020 el tamaño de la economía venezolana fue de US$ 60.000 millones, equivalente a un ingreso por habitante de US$ 2.000 anual, mientras que en 1998 la economía tenía un tamaño cercano a US$ 110.000 millones y un ingreso por habitante de US$ 5.500 anual, “lo que significa que el país se ha empobrecido de manera acelerada”. La ineficiencia ha sido tal, que destruyeron la “gallina de los huevos de oro”, calificando lo del sector petrolero como un desastre total, la producción de petróleo disminuyó 81% y hoy Venezuela dejó de tener presencia como país petrolero en el mercado; además nada se está haciendo contra la hiperinflación, tenemos pandemia y de paso aspiran quedarse hasta el 2025.

*****

Insólito. El gober visitó en el transcurso de esta semana las instalaciones del Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, pero solamente llegó hasta las cámaras de desinfección que donaron los empresarios y el grupo Warao. En otras palabras, como se dice coloquialmente, fue una “visita de médico”, no escuchó los reclamos de los trabajadores de la salud, quienes tenían la intención de exponerle la problemática que allí se vive con la falta de los insumos de bioseguridad para atender a los pacientes de COVID-19; tampoco escuchó a los pacientes ni a los familiares de estos que viven innumerables problemas. Así que en lugar de cumplir con sus funciones como mandatario regional, solo fue una visita para tomarse una fotografía, enviarla a Caracas y misión cumplida, sin ningún resultado positivo para la institución prestadora de salud, salvo que la noche anterior, pusieron a todo el personal a limpiar todas las áreas por donde pasaría el personaje, botaron la basura y pusieron todo bonito para esperarlo. El Sindicato que dirige Alberto Domínguez, ha señalado que tiene la intención de continuar denunciando las cosas que están mal, las deficiencias que existen en el centro asistencial, exigiendo que se resuelvan los problemas de los trabajadores de la salud y de los usuarios, están en todo su derecho de hacerlo, incluso sabiendo que en muchas oportunidades, no serán escuchados, como ha ocurrido ahora con nuestro flamante gobernador, quien compromete mucho su gestión, al seguir los malos ejemplos de Carmelina.

A propósito, y continuando con el tema de la salud, siguen empeorando las cosas en el Hospital Central Universitario, Antonio María Pineda, aún cuando no sobra mucho personal, se ha registrado en los últimos días, una escalada de despidos injustificados, sin dar ninguna explicación. Se tiene sabe que el régimen ha manejado los problemas de salud en las regiones, con la mayor displicencia, y de esto se agarra el gobierno regional para no atender las peticiones de los trabajadores de la salud, quienes continúan quejándose porque siguen trabajando totalmente desprotegidos, por lo que las tensiones en este centro asistencial comienzan a agudizarse y no se descarta que en los próximos días se registren situaciones conflictivas y de protesta, reclamando mejoras. Se denuncia asimismo, que han estado abriendo nuevos servicios, sin contar con el personal requerido, lo que por supuesto contribuye a que se aumenten las cargas de trabajo para el poco personal que allí queda. De tal manera, que en la medida en que no se les dé respuesta a los reclamos de quienes están exponiendo sus vidas ante el creciente número de contagios de COVID-19 que se registran en la región, las probabilidades de que las cosas se compliquen aumentan, ya que hasta ahora supera ampliamente las 300 personas fallecidas del sector salud a causa de la pandemia, lo que genera profunda inquietud entre el personal.

Lamentablemente, ha llamado la atención de la dirigencia sindical de los trabajadores, la poca presencia del personal médico en las protestas de las enfermeras, enfermeros y personal obrero de los hospitales, ya que ellos son parte importante y tienen un peso específico en la atención de los pacientes con diferentes patologías. Sin embargo, de nuevo comienza a circular la versión tras bastidores, que al parecer esta indiferencia de los galenos se debe, a que algunos estarían recibiendo consultas en los hospitales, e incluso realizando operaciones a personas que tienen recursos económicos, a precios muy por debajo de lo que les costaría en una clínica privada, pero dizque estarían cobrando en dólares, de allí que de ser cierto, les tendría completamente sin cuidado la roncha que puedan estar pasando los trabajadores. Recordamos que a finales del año pasado hicimos la denuncia en esta sección, e incluso se informó que esto venía ocurriendo no solo en algunos centros hospitalario públicos de Barquisimeto, sino también en algunos municipios de la entidad federal. A propósito, cuando estuvimos indagando sobre esta situación irregular, consultamos a médicos de larga experiencia y trayectoria en la región, quienes no mostraron ninguna sorpresa, y por el contrario, nos confirmaron que era una práctica común, que les permitía “redondear” los miserables salarios que les pagan en la administración pública.

*****

Parece muy adecuada y oportuna la aclaratoria que ha estado haciendo el Consejo Nacional Electoral, tanto a nivel nacional como regional, en el sentido de exponer que las partidas de nacimiento de las personas no tienen fecha de vencimiento, así que queda claro que no hace falta que estos documentos tengan fecha de reciente expedición, de tal manera que todas las actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil tienen validez para el proceso de cedulación, siempre que estén firmadas por el registrador o registradora, tengan el sello húmedo respectivo y no presenten enmendaduras o mutilaciones que impidan leer su contenido, tampoco existe ningún nuevo tipo de acta de nacimiento. Lo cierto es que llegó a nuestra mesa de redacción un audio del jefe del CNE en Lara con estas aclaratorias, luego de que presuntamente se desmantelara una banda en uno de los registros, donde dizque estaban cobrando 120 dólares por partida de nacimiento emitida en forma “express”, aseguran que se habrían llevado a varias personas detenidas, una registradora, una escribiente, un abogado y una cuarta persona no identificada, también se comentó que les decomisaron una fuerte cantidad de dólares en efectivo. Por supuesto que esto no es nada nuevo, lo que pasa es que nadie se atreve a denunciar, por temor a represalias o a que luego le cierren las puertas y no pueda hacer ni siquiera sus trámites personales, como ya ha ocurrido en algunos casos.

*****

El tiempo ha seguido transcurriendo de manera inexorable, mientras tanto los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional Legítima, al parecer siguen sin cobrar sus emolumentos, aún cuando representan la institución de aplicación de la justicia legítimamente electa por la AN; sin embargo, han estado manteniendo un “estoico” silencio, pasando ronchas e incluso realizando cualquier tipo de trabajo para poder subsistir, pero siempre manteniendo el espíritu de servicio, por lo que no se merecen el tratamiento que el gobierno de Guaidó y su entorno les viene dando. Este equipo integrado por profesionales de vasta experiencia han estado trabajando de manera intensa en la confección del piso jurídico para el retorno de la libertad y la democracia en Venezuela. Una personas cercana al gobierno interino, comentaba, luego que publicamos esta información en Retacitos, que al parecer la OFAC había retrasado los trámites administrativos para la aprobación de los recursos; sin embargo, por otra parte se ha señalado que supuestamente los recursos para el pago de los magistrados, fue destinado a otras actividades, desconociendo que se trata de hombres y mujeres que han arriesgado sus vidas y los trabajos que tenían en Venezuela para irse a pasar malos ratos en el exilio, resultando muy grave la tesis que circula tras bastidores, que indica que este tratamiento en contra de los representantes de la justicia, se debe a la posición firme que han mantenido sobre los casos de corrupción y las críticas que han formulado contra funcionarios del gobierno de Guaidó, que no están cumpliendo sus funciones como es debido. Las historias indican por ejemplo, el caso de una magistrada que está a punto de ser echada de donde vive, porque debe la renta; otros trabajan de delivery, conserjes, conductores de Uber y pare usted de contar. La verdad que no hay derecho.

*****

El abandono de los gobiernos de obras emblemáticas en las entidades federales, no es exclusiva del régimen a nivel nacional, ya que en vista que los ingresos han menguado en forma dramática, la renta petrolera ya no existe, los impuestos nacionales apenas sirven para aplicar algunos paños calientes, ya que la economía se ha reducido en los últimos 7 años en más de 90% , de allí que sorprende que inquilino temporal de Miraflores anuncie la asignación de 70 millones de dólares para las gobernaciones y alcaldías, sin que nadie sepa de donde los van a sacar. Pero el comentario lo hacemos, porque esta semana vimos un video de la Plaza de Toros de Valencia, la emblemática “Monumental”, su infraestructura está destruida, la han estado desvalijando de manera inmisericorde, hasta las piezas de los baños se han llevado; se robaron las placas que identificaban a los grandes de la tauromaquia venezolana, dejaron los bustos de pura casualidad, seguramente los dejaron por lo pesados; el lugar está completamente abandonado, no hay ningún vigilante, o sea que el Gobierno regional se ha desentendido de esta obra que identifica a la capital carabobeña, como el Obelisco identifica a Barquisimeto, en ese coso taurino se presentaron los más grandes toreros nacionales e internacionales, había fiesta en la ciudad cuando se anunciaban los carteles que se presentarían en el ruedo, hoy está saqueada de la manera más brutal y mientras tanto, el émulo de Drácula continúa poniendo la cómica a través los videos que cuelga en las redes, cuando la gente lo que le pide son soluciones para sus grandes problemas. Un gran reto para los valencianos y para los carabobeños en general, es iniciar una cruzada por el rescate de La Monumental, no permitan que la terminen de destruir, que es lo que al parecer pretende hacer el régimen con el país, el pueblo no puede permitir que se salgan con la suya.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que tras las denuncias que se han venido publicando en esta sección, en torno a lo que viene aconteciendo en el Parque Zoológico Bararida, como se trata de hechos que hechos que no se pueden desvirtuar, por cuanto son denuncias de los propios afectados, parece que el jefecito dizque ha decidido “bajarle dos” y muestra alguna disposición a modificar su actitud en cuanto a su relación con algunos trabajadores, a los cuales les tiene “ojeriza” y les ha hecho la vida cuadritos en los últimos meses. Por supuesto, aún se desconoce lo ocurrido con la mitad de los juguetes que enviaron al parque para los hijos de los trabajadores, ya que más de la mitad se quedó sin su regalo navideño; también estamos a la espera de las gestiones que estaban haciendo los sindicatos en torno al caso del trabajador que supuestamente fue llevado hasta la sede de la policía para obligarlo a firmar la renuncia; estamos investigando para determinar si se ha regularizado el suministro de alimentos, en cantidades oportunas y suficientes, para los animales que allí están alojados; también nos informan que este cambio de actitud no es espontáneo, sino que es producto de que los problemas hayan trascendido, lo que ha puesto en evidencia la aplicación de una gerencia que no es la más acorde para una institución como esta, donde el personal que tiene que lidiar con los animales y con público, deben ser tratados adecuadamente, respetando sus derechos humanos y protegiéndoles su salud. Así que seguiremos atentos a los acontecimientos.

*****

Continuamos recibiendo todas las semanas, las quejas de los habitantes de los barrios y municipios, en torno a las deficiencias y fallas con el servicio de agua potable, que por cierto de potable no tiene nada, porque aun cuando han tratado de ocultarlo, en la hidrológica no han estado llegando con la regularidad debida, los químicos para el procesamiento del vital líquido, por lo que el consumo de agua en botellones se ha incrementado en forma acelerada en los últimos tiempos, ya que la gente prefiere pagar un poco más, pero tratar de proteger su salud; sin embargo, les recomendamos que aun cuando sea agua envasada, para garantizar realmente su calidad, deben hervirla durante varios minutos. Por cierto, nos dieron buenas noticias en torno a los comentarios que hiciéramos en esta sección a finales del año pasado, sobre la empresa, ya que habrían sacado de la empresa a todos aquellos funcionarios que estaban sacando los vehículos, para desmantelarlos y venderlos por piezas, quienes salieron no precisamente por la puerta principal. En las últimas semanas dizque se detectaron algunas personas que les dio COVID-19, otras con características sospechosas; sin embargo, todos callan y no se toman las medidas para ordenar la desinfección de las instalaciones, creemos que es más dañino ocultar los casos, que decir la verdad.

*****

Insólito. Llega hasta nuestra mesa de redacción el caso de Darwin Parada, gloria del deporte yaracuyano, primera medalla de oro en los Juegos Yaracuy 97 en lucha olímpica, campeón suramericano, panamericano, quien le dio durante su brillante trayectoria deportiva, muchas alegrías a esta entidad federal y a Venezuela, y estamos seguros que en aquellos momentos muchas promesas se le hicieron, como ocurre siempre con los deportistas triunfadores. Lamentablemente, este paisano hoy se encuentra en una situación crítica, desnutrido, perdió su masa muscular y presenta un deterioro general de su salud, pero además perdió la vista hace dos años a causa de unas cataratas. Hoy al ver las condiciones de este paisano, aun joven pero en las peores condiciones de salud, nos preguntamos: ¿Dónde están las autoridades deportivas de Yaracuy? ¿No existe en la entidad un Instituto Yaracuyano del Deporte? ¿Es que acaso la Gobernación, alguna de las alcaldías de la entidad, no cuentan con recursos para echarle una mano Darwin, a quien seguramente vitoreaban cuando estaba en la plenitud de condiciones y ganaba medallas no solo para su satisfacción personal, sino para Yaracuy. Como nativo de esta entidad, específicamente en Yaritagua, municipio Peña vería con mucha satisfacción que las ayudas para este deportista no se hicieran esperar. Estoy convencido que Santa Lucía se los multiplicará en salud.

*****

Tenemos meses, incluso diría que años, llamando la atención en torno al estado de deterioro y abandono en el que se encuentran, en general todas las instalaciones de la UCLA, incluso denunciamos que donde está ubicado el rectorado es una zona que ha debido ser desalojada, porque allí caen las aguas negras de las tuberías de baños de los pisos superiores. Es por eso que me ha llamado la atención y aplaudo la posición del Dr. Bartolomé Finizola, quien está haciendo un llamado a la comunidad, especialmente a los egresados, para que le devuelvan un poco del cariño que la universidad les brindó, de manera directa a quienes se formaron en la Medicina en relación a ella, o indirecta, a todos aquellos que han formado parte del entorno larense y venezolano donde tantos profesionales han sido fruto productivo de sus docentes. Incluso en alguna oportunidad, aun cuando no me gradué allí, pero si hice una pasantía de unos meses, que formule una propuesta para iniciar una gran cruzada de rescate de la UCLA. Creo que ha llegado la hora de rescatar la institución y por eso respaldamos la propuesta que plantea: “Nosotros, como sociedad civil, hemos decidido aportar todo lo posible para restaurar y mantener los espacios que brindan la oportunidad a jóvenes venezolanos a formarse como médicos en esta época de crisis sanitaria mundial. Nos gustaría ver de nuevo los pasillos de la sede del Decanato de Ciencias de la Salud, llenos de estudiantes y ávidos de aprendizaje”. El Dr. Finizola es un hombre emprendedor, pero estamos seguros que entre tantos brillantes egresados que han salido de la UCLA, no le faltará quien arrime el hombro para garantizar el éxito de esta noble tarea, que debe ser ejemplo para el resto de los decanatos de la Universidad.

*****

Quienes tienen buena memoria deben recordar que en varias oportunidades hemos denunciado los guisos con el gas, su distribución y comercialización, incluso también señalamos que a nivel regional, en el negocios estaban participando diputados y concejales; sin embargo, ahora estamos observando cómo en los negociados no solo estaban participando los cuadro medios, sino que también los más encumbrados jefecitos de Pdvsa Gas Comunal estaban recibiendo su buena trozo del gigantesco negocio en el que se había convertido el suministro de gas a los hogares venezolanos, al extremo que en estos momentos se denuncia, por ejemplo, que una bombona de las de 10 litros se ha estado pagando en 40 dólares, así como se oye. De allí que no nos causó sorpresa cuando el personaje del MP anunció el desmantelamiento de una banda en Pdvsa Gas Comunal, señalando que al presidente de la empresa le habían puesto los “ganchos” y estaba tras las rejas, mientras que a otros miembros de la directiva los buscan afanosamente, ya que hicieron fortunas cobrando en dólares por el llenado de cilindros. Por supuesto, aun cuando también allanaron la planta de llenado de gas en el estado Miranda, por lo que hemos visto hasta ahora, no están todos los que son ni son todos los están, hay que llevar las investigaciones al interior del país, por lo menos a Barquisimeto, y seguramente que allí se llevarán muchas sorpresas. A propósito, sería interesante averiguar cuanto costó el llevar gas directo al centro comercial ubicado al final de la Venezuela; mientras que el resto de la población sigue pasando roncha. Muchos rumores esta semana sobre renuncias en cuerpos policiales de la región, al parecer en el alto mando comenzaron a darse cuenta que el ritmo y calidad de vida de muchos funcionarios, no se compadece con los ingresos que perciben, de allí que las investigaciones internas comenzaron a dar frutos, aseguran que en estos momentos están trabajando en un riguroso proceso de selección de personal, para llenar los cupos de todos los que han despedido. A veces no hay que exagerar, porque nadie entiende, por ejemplo, cómo es que un primer teniente se puede andar movilizando en una camioneta Four Runner que cuesta entre 60.000 y 80.000 dólares la último modelo. Bueno ya se conocerán los detalles.

Juan Bautista Salas