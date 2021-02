Son titulares miércoles #10Feb

Reservas: 6.359 MM$

Comenzó el segundo juicio político contra Trump: el Senado aprobó la constitucionalidad del proceso.

El gobierno colombiano compraría dos millones de vacunas adicionales para venezolanos que se regularicen.

Senadores de EEUU reiteran reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela

España concedió asilo al hermano de Óscar Pérez para evitar su regreso a Venezuela.

Diferencias en Ecuador entre Pérez y Lasso se acortan a unos 26 mil votos.

EEUU presiona al presidente de Haití por jubilar a tres jueces en plena crisis

Guatemala se acerca a los 6.000 fallecimientos en total por la COVID-19

España concede asilo al hermano de Óscar Pérez para evitar su regreso a Venezuela.

Brasil reporta más de 51.000 nuevos casos de coronavirus y 1.350 decesos

Guatemala declara alerta amarilla por actividad alta del volcán Pacaya

Canadá exigirá a sus ciudadanos una prueba negativa de COVID-19 para entrar por vía terrestre

Air Canada suspende 17 rutas internacionales hasta finales de abril por el COVID-19.

Huawei demandó a Estados Unidos para que la retire de su lista negra

Francia supera las 80.000 muertes y prolonga el estado de emergencia

Colombia registra 5.442 contagios y 217 fallecidos por coronavirus

Ecuador suma en un día 1.176 casos de la covid-19 y acumula 259.783 contagios

Estados Unidos alcanza 467.918 muertos por la covid-19 y 27.184.813 contagios

Guatemala se acerca a los 6.000 fallecimientos en total por la COVID-19

Borrell no dimitirá pese a la avalancha de críticas en el Parlamento Europeo

La princesa Eugenia, nieta de Isabel II, da a luz a su primer hijo

Alicia Machado participará en MasterChef Celebrity Colombia

La ciudad de Dubai inaugura el carrusel más alto del mundo

Temporal de nieve paraliza parte del transporte en Alemania

FMI: Recuperación económica pos pandemia tardaría dos años más en Latinoamérica

Acnur: Decreto de Iván Duque a venezolanos es el gesto humanitario más grande del continente

Chile deportará a más de un centenar de migrantes a Venezuela y Colombia en avión militar

UE considera aplicar sanciones a Rusia por encarcelar a opositor Navalny

Exguerrillero de la Farc pide a Santos interceder ante el gobierno para detener “masacre” en Colombia

España supera los tres millones de casos de COVID-19 con récord de muertos en tercera ola

Josep Borrell: «No tiene sentido comparar a independentistas catalanes con Alexéi Navalni»

Grupo de eurodiputados pide la dimisión de Borrell por su “humillante” viaje a Rusia

Reino Unido impone “un paquete de cuarentena” para viajes… y Venezuela está en la lista roja

La OMS y China concluyen que el Covid-19 es de origen animal y no salió de un laboratorio

Gran Bretaña anuncia cuarentena de hotel a viajeros, multas y amenaza de prisión

México sopesa regular las redes sociales e incluso multarlas

Perú empieza a vacunar contra el COVID-19 al personal sanitario

Ecuador: candidato presidencial indígena mantiene mínima diferencia por el segundo puesto

Puerto Rico se alista a reabrir escuelas luego de un año

Acusan de homicidio a policía que mató a malabarista en Chile

Haití sufre una nueva espiral de violencia política y caos social: la población armada pone al país al borde del caos.

Ejército de ‘hackers’ norcoreanos robaron más de 300 millones de dólares para financiar misiles.

La ONU condena el uso de la fuerza contra los manifestantes en Birmania: «Es inaceptable»

El régimen de China bloqueó Clubhouse, una app para discusión política donde se debatía sin censura

Falleció a sus 76 años la cantante Mary Wilson, una de las cofundadoras de The Supremes

Emiratos Árabes logró poner en la órbita de Marte la sonda Hope

Marte: 3 misiones espaciales de tres países diferentes llegarán al planeta rojo casi al mismo tiempo

“Once upon a time in Venezuela” no quedó entre preseleccionadas a los Oscar.

Disney cierra Blue Sky, el estudio de animación de ‘Ice Age’

Michelle Obama lanza programa de cocina para niños en Netflix

Critican a Caramelos de Cianuro por cantar en fiesta de Jorge Rodríguez