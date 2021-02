Luis Florido llama a la reflexión para detener actos de hostilidad contra venezolanos en América Latina

Tras condenar el asesinato del venezolano Orlando Abreu en Perú, el diputado por el estado Lara y presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Luis Florido, alertó sobre las declaraciones xenofóbicas expresadas, de manera irresponsable por actores políticos, a la vez que hizo un llamado a la reflexión, para detener estos actos de hostilidad en América Latina.

El parlamentario larense intervino este jueves en la sesión de la Comisión Delegada de la legítima Asamblea Nacional, para referirse al caso de la muerte de un venezolano en Perú, Orlando Abreu, por un antisocial peruano identificado como Óscar Narro.

“Lo ocurrido en Perú sobre la muerte de Orlando Abreu llama la atención, un venezolano, trabajador que se fue a Perú a buscar un mejor destino y futuro, debe llamar a la reflexión sobre todo en momentos que América Latina está viviendo momentos de crispación. No podemos olvidar a los casi 6 millones de venezolanos que han emigrado a otros países porque el régimen de Nicolás Maduro acabó con la economía, el futuro de los venezolanos y posibilidades de progreso”, aseguró.

Admite que es entendible la migración en Venezuela, porque los venezolanos viven la peor situación: salarios por menos de 60 centavos de dólar, no hay servicios públicos, gas, electricidad, agua, transporte público, gasolina, oportunidades, de trabajo y estudio.

Advirtió que el llamado a la reflexión tiene que ver con la xenofobia que se está cultivando en América Latina. Alertó a su vez que un llamado a la xenofobia, al odio, en contra de los venezolanos puede terminar en lo que ocurrió en la Alemania Nazi, cuando Hitler proclamó su odio en contra de los judíos, lo que originó un resultado nefasto para la humanidad.

Precisó que el llamado debe ser a la responsabilidad, al trato justo de un tema que no tiene que ver con migración, porque nadie se va de su país cuando la familia vive bien, con salarios dignos y condiciones mínimas para vivir, seguridad y servicios públicos.

“Por eso el llamado es a toda la comunidad internacional y en especial a Perú, deben tener un trato responsable hacia los venezolanos que han huido por necesidad. Tampoco los venezolanos deben responder con la ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente; nos quedaremos ciegos y por eso tenemos que ser muy responsables en un momento como este. Es muy lamentable la muerte de un venezolano, pero para eso están la justicia y las leyes”, aseguró el legislador larense.

Considera que todos los países deben reflexionar sobre el trato discriminatorio hacia personas que han huido de su país por necesidad, como ha sucedido cuando se expulsan a los venezolanos de Chile, se asesina una venezolana en Ecuador o cuando son lanzados al mar como sucede en Trinidad y Tobago.

“Por ello, es importante que toda la región debe afrontar lo que significa las consecuencias y causas de la migración venezolana, originada por la dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro quien es el responsable de tanta desgracia, es él que tiene que asumir las consecuencias de la muerte de Orlando Abreu y de tantos venezolanos y venezolanas”.

Florido indicó que la Asamblea Nacional Legítima, eleva su voz en defensa de los compatriotas, de los hermanos venezolanos y emplazó a esa migración nacional a entender que el régimen ha fomentado durante 22 años la división y el odio entre venezolanos.

“Nosotros hemos llegado a otros países a sembrar, cultivar, ayudar, colaborar, adaptarnos a las normas y leyes de cada país. Desde la Asamblea Nacional legítima le decimos a los venezolanos que estamos con ustedes. Hago un llamado a la paz, no a la violencia, a la concordia, no a la fragmentación de una sociedad que cada día se crispa más ante una realidad, que no es culpa de los venezolanos, sino de un régimen que les quitó a los venezolanos sus derechos”, precisó.