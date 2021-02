En presunto “terminal paralelo” cobran a pasajeros que intentan llegar a Táchira

Un presunto “terminal paralelo”, controlado por un grupo irregular, estaría operando en Punta de Piedra (Barinas), vía a La Pedrera (Táchira), donde los pasajeros, procedentes de otros estados y que buscan ingresar a la entidad andina, estarían siendo extorsionados.

Con base en denuncias de varios transportistas, Asdrúbal Ortiz, representante de la Fundación Justicia -capítulo Occidente-, se pronunció al respecto, en su afán por alertar a las autoridades de ambos estados.

“Realmente estamos preocupados por esta situación, ya que entre estas dos poblaciones, para poder ingresar al Táchira, se ha montado un terminal paralelo en un estacionamiento que no tiene nada que ver con la legalidad. En ese terminal, al lado del cementerio, obligan a los transportistas a dejar ahí a los pasajeros y no pueden seguir hacia el Táchira. La denuncia que recibimos, a través de la Fundación Justicia -capítulo Occidente, señala que allí están los mal llamados ‘bolillos’ o ‘boliches’, de la guerrilla venezolana, que supuestamente cobran 10 dólares a cada pasajero para poder ingresar al Táchira. Luego devuelven las unidades de transporte; son cinco líneas que no dejan llegar hasta el terminal de San Cristóbal”.

—Esto es lo que está haciendo el Frente Bolivariano de Liberación, de Santa Bárbara. Esto está sucediendo en Punta de Piedra, pero no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Aquí tiene que salir alguien que le diga al pueblo que basta ya de lo que está sucediendo en ese lugar. Que les estén cobrando a nuestros connacionales, a nuestros hermanos venezolanos, 10 dólares por entrar a territorio tachirense, no tiene nombre, no puede seguir sucediendo— agregó Ortiz.

“Llamamos la atención de los organismos de seguridad a poner orden y respeto, y que usted pueda circular sin restricciones y de manera libre, de acuerdo a la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, sin que nadie le diga nada. Que existen normas y otras cosas, sí, es verdad, pero no podemos permitir que sigan robando a nuestros ciudadanos”.

Explicó Ortíz que esto, presuntamente, ocurre durante las llamadas semanas de flexibilización. Y que los pasajeros que ceden a entregar el dinero exigido -quienes lo tienen- deben continuar el viaje a pie, en otras unidades o pidiendo “cola”.

“No entiendo cómo se permite que este tipo de atropellos sucedan, cometiendo un delito, y que nadie les diga nada. Por eso, repito, las autoridades policiales y militares deben tomar cartas en el asunto, combatir a estos delincuentes, como lo que son. Aquí no hay delincuentes privilegiados, con el cuento de que son guerrilleros. Los grupos irregulares deben ser combatidos por la fuerza pública, por las autoridades del estado Táchira. No es posible que muchos de esos venezolanos que tratan de llegar a la frontera, huyendo por sus vidas, estén siendo robados. Ese terminal debe ser desmantelado y debe iniciarse las investigaciones correspondientes para meter presa a esa gente”, dijo finalmente. (MB).

