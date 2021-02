Bertucci: Fui señalado como que soy una persona que está colaborando con Maduro #25Feb

Javier Bertucci, pastor y político venezolano, se pronunció en la noche de este jueves 25 de febrero mediante su cuenta de Twitter sobre su deportación de Estados Unidos.

Compartió un video en el que ofreció declaraciones al respecto: “Asistí saliendo desde Valencia, en vuelo comercial clase económica desde Valencia a República Dominicana y luego volé al siguiente día martes, a Miami desde República Dominicana por una famosa línea aérea”, acotó.

Precisó que llegó a migración a las 5:00 PM junto a su familia. Luego, fue trasladado a un sector del aeropuerto donde estuvo retenido junto a su familia 7 horas, pero él continuó detenido hasta las 7:30AM del día siguiente.

“Los funcionaros que hicieron este procedimiento estaban esperándome, eso fue lo que me dijeron. Fui señalado por uno de estos funcionarios, como que soy una persona que está colaborando con el gobierno (régimen de Nicolás Maduro) y en segundo lugar me ubicaban como un funcionario del gobierno de Venezuela“, detalló.

Según Bertucci, esto ocurre debido a que algunos políticos de oposición venezolana le estarían mintiendo a Estados Unidos ya que “quieren impedir que algunos de los que somos oposición moderada o inteligente que tenemos que hay que generar y articular otro tipo de estrategias por el cambio político que todos queremos“.

“Yo intenté entrar a EEUU, no como diputado ni diplomático, sino como una persona natural que iba a sostener reuniones, no oficiales, son organizaciones no gubernamentales, que están interesadas en enviar ayuda humanitaria a Venezuela en una cantidad importante que nos permite paliar la crisis que vivimos“, agregó.