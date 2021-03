Smolansky: El venezolano debe ser reconocido como refugiado #5Mar

David Smolansky, coordinador de migrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) del gobierno interino, reiteró que el venezolano debe ser reconocido en el mundo como refugiado para “evidencia de atrocidades” que están ocurriendo el país.

En una entrevista en Radio Caracas Radio, Smolansky recordó que los venezolanos salen del país huyendo de un “régimen Criminal”.

“El venezolano no sale por un terremoto, no sale porque hubo un huracán, no se va hoy porque hubo un deslave como el que hubo en el estado Vargas en 1999, no se va por un conflicto armado convencional, el venezolano se va por un régimen que bien sabemos es criminal”, afirmó Smolansky.

El funcionario manifestó que el régimen de Maduro se sostiene en el poder por la Fuerza Armada Nacional y grupos irregulares armados.

“Es un régimen que hoy se sostiene por grupos armados irregulares, por la Fuerza Armada y por actores internacionales de los cuales no hay que subestimar como Rusia, China, Cuba, Turquía e Irán, y se sostiene por economías ilícitas, sobre todo el narcotráfico, de la minería ilegal”, destacó.

Indicó que, según Naciones Unidas, más de 30 mil millones de dólares genera al año la trata de personas, siendo el tercer negocio ilícito más grande del mundo y lamentó que muchas venezolanas están siendo víctimas de esta ilegalidad.