Son titulares viernes #5Mar

El 78% de las industrias del país reportan ver afectadas sus actividades por la crónica escasez de diésel.

Venezuela califica de “imprecisa” denuncia de Guyana sobre dos Sukhoi en su territorio

Una nueva falla eléctrica en las instalaciones del Metro de caracas obligó su completa evacuación en las estaciones del Colegio de Ingenieros y Sabana Grande.

OPS no ha recibido información detallada ni actualizada sobre desarrollo de vacunación en Venezuela

Diosdado Cabello anuncia la detención de nueve personas que planeaban secuestrarle

Conseturismo pide habilitar nuevos destinos aéreos en Semana Santa

Activan cerco epidemiológico en Miranda por cepa brasileña de Covid-19

Cardenal Porras pide al Vaticano que el 26-Oct sea el día de José Gregorio Hernández

Reportaron ayer miércoles la militarización de la entrada principal de la Universidad del Zulia, y una acción similar en las adyacencias de la UDO en la ciudad de Maturín. En esa localidad colectivos armados intimidaron a diputados y estudiantes que realizaban una inspección a las instalaciones de ese centro de estudios.

Una enfermera venezolana demanda 113 salarios mínimos para poder adquirir el informe que le permite mantenerse activa en su centro de trabajo. Su salario no llega a los 3 dólares mensuales.

Personal del hospital del IVSS Pastor Oropeza de Barquisimeto advierte que este centro de salud se encuentra al borde del colapso

Reportan la explosión en un oleoducto de PDVSA en el sector Buchi, en la localidad de Araure en el estado Portuguesa.

El contralor del régimen de venezolano, Elvis Amoroso, denunció presuntos actos de corrupción del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó en la administración de la Asamblea Nacional

Foro Penal afirma que hay 323 presos políticos en el país

Las denuncias de jubilados del sector público sobre irregularidades en el manejo de sus pensiones se multiplican

Yaracuy: Delincuentes roban cableado de Cantv y dejan incomunicados a varios sectores de San Felipe

Entre 195 países del mundo, Venezuela se encuentra en el lugar 49 en cuanto a su capacidad de cómputo del Bitcoin

Los ejercicios militares de la Fuerza Armada agrietaron viviendas y dañaron carreteras en Venezuela

Di Benedetto: 50% de la industria del calzado se encuentra sin iniciar operaciones

Auge del dólar como forma de pago revive a “carteristas”

Líneas de taxis en Lara a punto de desaparecer por la escasez de combustible

Diosdado sobre supuesto estadounidense detenido con un dron en Táchira: «Si está libre de culpa será expulsado»

«No hay variante que aguante las medidas de bioseguridad»: doctor Julio Castro pide mantener distanciamiento físico

Un Mundo Sin Mordaza rechaza la persecución judicial en contra del Diario el Nacional por el presunto daño moral causado a Diosdado Cabello

El saqueo chavista en Venezuela: Maduro habría vendido ya 300 toneladas del oro venezolano

Gobierno de Mali desconoce si hubo envíos de oro desde Venezuela a cambio de efectivo

En videos virales, el desastre que se armó en el aeropuerto Maiquetía en el primer día de cobro de las pruebas PCR

Jorge Rodríguez lanza advertencia a sus parlamentarios chavistas por dormirse, mascar chicle o bostezar, y amenazas a camarógrafos y periodistas por filmarlos.

Sin servicio y sin tanques: venezolanos recolectan agua con cualquier envase que tengan en la mano

Protestan contra el régimen de Maduro en los principales centros hospitalarios de Venezuela

Foro Penal: La dictadura de Nicolás Maduro mantiene 323 presos políticos en Venezuela

Usuarios de Digitel en zonas del oeste de Caracas reportan fallas en servicios de telefonía e internet

Ledezma a Bachelet: Explíquele a la gente cómo es que usted cordializa con sujetos a los que responsabilizó de crímenes de lesa humanidad

Alcaldía de Guarenas profundizará cerco epidemiológico en Nueva Casarapa por presencia de cepa brasileña

En Caracas se siente la escasez de gasoil. Largas colas para surtir camiones

AlbertoNews, emite denuncia a la opinión pública nacional e internacional ante los severos bloqueos ejecutadoMensajes sin leer25[6:03:53]Son Titulares:s por compañías prestadoras de servicio a internet contra distintos medios digitales en Venezuela

Primera Dama Fabiana Rosales: La persecución y el asedio de la dictadura de Maduro, no detendrá la lucha por la libertad

Caravana democrática doblegó alcabala de la GNB que quiso bloquear su paso hacia El Tigre

Guaidó tras asedio a diputados en oriente: “Camino que bloqueen, obstáculo que vamos a superar”

Zulia: FANB destruye pista clandestina en Jesús María Semprún y retiene combustible de avión

Un total de 150 funcionarios fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos en Venezuela entre 2019 y 2020, luego de que “contravinieran” las normas del Estado

Brito dirigió sus amenazas contra las esposas de líderes democráticos

Docentes denuncian persecución en sede de Fenatev en Barinas

Aguas estancadas generan enfermedades entre vecinos de Pueblo Nuevo en Coro

Campesinos denuncian atropellos de nuevos latifundistas de Barinas

Universitarios caraqueños exigieron plan de vacunación a sector educativo

Denuncian que está sin agua el Hospital Luis Razetti de Barinas

Gremio de mototaxistas reclaman su derechos al trabajo desde del Terminal

Enfermeros de Barinas marcharon hasta la Defensoría del Pueblo

Habitantes de Puerta Maraven en Falcón protestaron por falta de agua

Habitantes de «La Odisea» en Apure denuncian la falta de agua

Docentes del Táchira sobreviven como vendedores ambulantes y cuidando casas

Vecinos de Samán Llorón en San Fernando de Apure tienen 6 meses cocinando a leña

Pacientes renales de Machiques temen por su vida ante fallas de equipos por falta de mantenimiento

Cañicultores del sur de Portuguesa piden mayor despacho de gasoil

Conseturismo solicitó habilitar todos los aeropuertos de Venezuela

Protestan por la falta de vacunas contra el covid-19 en seis hospitales de Caracas

American Journal of Medicine NO avaló que la hidroxicloroquina cura la covid-19

Venezuela confirma 577 nuevos casos por COVID-19 y seis fallecidos

Vecinos de Guanare salen a las calles a protestar por déficit de agua

Pescadores del Oriente, exigen presencia de efectivos de seguridad ante aumento de la delincuencia

Localizan un cadáver dentro de una bolsa en la autopista Valle – Coche a la altura del Estadio Universitario

Dólar: 1.874.605,36 Bs/$ – -Promedio Paralelo: 1.892.455,13 Bs/$

Reservas: 6.238 MM$

Meganálisis: Para el 77,4% de venezolanos el socialismo es sinónimo de miseria y retraso

Petróleo gana hasta 5% impulsado por prudencia de la Opep+

Estudio revela que el coronavirus se siente “particularmente atraído” por el grupo sanguíneo A

Wall Street cierra con pérdidas y el Dow baja 1,11 %

Amazon abre su primer supermercado sin cajeros en Londres

La aerolínea Lufthansa comunicó una pérdida récord de 8.080 millones de dólares durante el 2020 como consecuencia directa de las restricciones como previsión a la expansión del coronavirus.

Debido a los efectos de la pandemia en la economía, el PIB de Corea del Sur se contrajo por primera vez en 22 años.

Evacúan el Taj Mahal en la India por un falso aviso de bomba

Sudáfrica recupera el aliento tras superar la segunda ola de Covid-19

Pompeo no descarta presentarse a las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2024

China asegura su influencia en Venezuela, con envío de 500 mil vacunas contra el COVID-19

EE.UU.: Un hispano de Florida pasará 20 años preso por cortarle el pene al amante de su mujer

El Miss Universo 2020 se realizará el 16 de mayo en Florida

China muestra nuevas imágenes de Marte en alta resolución captadas por Tianwen-1

La agencia Europea de Medicamentos dio inicio a las pruebas de evaluación de la vacuna rusa Sputnik-V.

Los hospitales en Haití entran en una huelga indefinida en protesta por el asesinato de un médico pediatra, asesinado en el transcurso de un secuestro.

A pesar del número de muertes (38) durante las protestas, en Myanmar prosiguen las manifestaciones contra la Junta Militar que gobierna el país.

OPEP y Rusia negocian hoy jueves el nivel de su oferta petrolera en abril

En menos de 24 horas se han registrado 3 terremotos en Nueva Zelanda:* 7.3°, 7.4° y 8.1°. Inclus24[6:03:53]Son Titulares😮 recién hubo otro de 6.5°.

Duque de Edimburgo fue sometido “con éxito” a una operación cardíaca

Se venden en línea datos de 21 millones de usuarios de tres ‘apps’ de VPN. Bases de datos de tres importantes aplicaciones de VPN para Android habrían sido filtradas recientemente por un ‘hacker’ .

El papa Francisco emprende su viaje a Irak, el más difícil y deseado de su pontificado

En México, detuvieron por asesinato al sobrino del prófugo más buscado por la DEA

Países Bajos prohíbe los vuelos a Sudamérica y Reino Unido hasta abril

De la militarización del poder al desdén por las mascarillas: Gestos de Bolsonaro que causan preocupación en Brasil

Por primera vez un tribunal cubano no considera desacato gritar consignas contra Fidel Castro

Madrid no permitirá movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer: alegan razones de salud pública

Argentina fue el único país del Grupo de Contacto que no repudió la expulsión de la embajadora europea en Venezuela

Extraditado desde EEUU el sicario de “Cosa Nostra” Freddy Gallina

Cristina Fernández se victimiza y califica de “persecución judicial” investigación que le siguen por venta de divisas

ONU exige al Ejército de Birmania «dejar de asesinar» a los manifestantes

Italia se convierte en el primer país UE en prohibir exportación de vacunas

En África Oriental, mueren ahogados no menos 20 inmigrantes arrojados al mar por contrabandistas que previamente había desalojado a 80 pasajeros de una embarcación saturada de pasajeros en ruta a Yemen.

Después de un año se permite la reapertura de los cines en Buenos Aires.

Colombianos en desacuerdo con permiso temporal de 10 años a venezolanos, según encuestadora

Rusia tacha de «farsa» informe de expertas de la ONU sobre caso Alexéi Navalni

Aplastante e histórico triunfo de Bukele en El Salvador: Organizado y estructurado por un equipo de profesionales venezolanos

Cuba reporta 807 nuevos casos de COVID-19 y sobrepasa ya los 53 mil contagios

Pandemia de Covid-19 supera los 115 millones de casos en el mundo

Variante P.1 del SARS-CoV-2 ha sido detectada en al menos 37 países del mundo.

Riesgo de muerte por COVID-19 es 10 veces más alto en los países con mayor índice de sobrepeso

Brasil registra más de 75.000 nuevos casos de coronavirus y 1.699 decesos en las últimas 24 horas

España suma más de 6.000 nuevos casos de COVID-19 y 254 fallecimientos en la última jornada

ALBA envía 20.000 vacunas contra el Covid-19 a Dominica con apoyo de Venezuela

En Brasil, el número total de víctimas mortales por coronavirus asciende ya a 260.970

Argentina registra 7.432 nuevos casos de coronavirus

Italia roza los tres millones de contagios desde el inicio de la pandemia

En Uruguay 16 de 54.000 vacunados antico vid tuvieron reacciones adversas

Cuba reporta 807 nuevos casos de COVID-19 y sobrepasa ya los 53 mil contagios

Desmantelan red de explotación sexual de menores en Lechería

Costa Rica y Panamá inauguran puente binacional financiado por México.

La Ciudad de México, una de las urbes más pobladas y contaminadas del mundo, inauguró su primera línea de teleférico, el Cablebús, para mejorar la movilidad en las zonas altas y escabrosas de esta localidad de más de 9 millones de habitantes.

Experto en Egipto cree haber encontrado la tumba de la Reina Nefertiti

El presidente de Perú afirma que hay estafadores que ofrecen vacunas falsificadas

La pandemia eleva la pobreza en América Latina a niveles más altos en 12 años, según la Cepal.

Estados Unidos anunció nuevas medidas contra Myanmar tras la violenta represión a las protestas contra el golpe de Estado

Colombia confirma 107 decesos por covid-19 y más de 3.500 contagios

Brasil enviará una comitiva a Israel para discutir las pruebas de espray anti covid

Panamá llega a 5.895 muertes por la covid-19 y 343.281 casos

YouTube avisa de que el canal de Trump se restablecerá cuando disminuya el riesgo de violencia

Rusia prepara su primera misión espacial a Venus desde los tiempos de la URSS

Nieto de Fidel Castro se ‘disculpa’ por polémico vídeo conduciendo un Mercedes-Benz

Hallan por primera vez en un asteroide compuestos orgáni28[6:03:53]Son Titulares:cos esenciales para la vida

Se conocieron las primeras imágenes de Space Jam 2 con LeBron James como protagonista

Sofía Vergara gana una nueva batalla judicial a su ex pareja por ‘los derechos de sus embriones’

Erika De La Vega dio positivo en COVID-19: «Me lo pegó Chataing»

Venezolano Carlos Mendoza será el mánager interino de los Yankees

Joe Altobelli, el mánager que llevó a los Orioles de Baltimore a ganar su más reciente Serie Mundial en 1983, ha fallecido. Tenía 88 años.

‘Rock in Rio’ pospone los festivales de Portugal y Brasil para 2022

American Journal of Medicine no avaló que la hidroxicloroquina cura la covid-19

FIFA pide a Conmebol cancelar fechas de marzo del premundial

Solamente los espectadores vacunados contra el covid-19 y curados de esa enfermedad podrán asistir en vivo al Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin, que abre la temporada del 26 al 28 de marzo

El Barcelona se metió en las finales de la Copa del Rey al vencer 3 x 0 al Sevilla y espera por el vencedor del encuentro entre el Athletic-Levante para decidir el campeonato.

El internacional uruguayo de la Juventus Rodrigo Bentancur dio positivo al covid-19

La belga Clijsters regresa al Abierto de Miami: Luego de nueve años sin participar en este torneo, Kim vuelve a los Estados Unidos para ser una de las figuras en el cuadro.

Universidad Católica de Chile y Guaraní avanzan a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Barcelona hace la épica y jugará otra final de la Copa del Rey. Con una espectacular remontada, encabezada por Gerard Piqué en las postrimerías del partido, forzó a la prórroga dónde Barcelona selló su boleto a la final de la Copa del Rey tras superar al Sevilla por 3-0. Dembélé, min.12. 2-0: Piqué, min.90+4. 3-0: Braitwaite, min.95 selló una remontada de antología del equipo Catalán.

El Caracas FC venció 2 x 0 al Vallejo de Perú y avanza a la segunda fase de la Copa Libertadores de América.

Shaquille O’Neal termina en el hospital tras debutar en la lucha libre

Selección de Fútbol Sala que viajará a Lituania para participar en el Mundial jugará un cuadrangular en Guatire Estado Miranda

Saludos

Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. No concibo la obra al margen de la vida. ..Antonin Artaud

Suscríbete en Telegram a: “sontitulares” El del megáfono tricolor.

Para más titulares ver www.elimpulso.com