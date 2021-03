Cansancio, fiebre y dolor en las articulaciones son algunos síntomas tras la vacunación con la Sputnik V

El primer lote de vacunas rusas contra la COVID-19 llegó a Venezuela a principios de febrero de 2021 para iniciar el proceso de inmunización del personal de salud que se encuentra en la primera línea de lucha contra la pandemia.

La Sputnik V, primera autorizada en el mundo, fue fabricada por el Instituto Gamaleya de Investigación y, para la fecha, es la tercera vacuna con más permisos de usos, 36 países para ser exactos.

Las primeras 100 mil dosis que llegaron al país estuvieron dirigidas a médicos y enfermeras que atienden a pacientes COVID, y a otros sectores sumamente vulnerables.

¿Qué dice el personal de salud sobre el proceso de vacunación?

2 médicos que recibieron la Sputnik V en el Hospital Central de San Felipe, capital del estado Yaracuy, relataron a Elimpulso.com cómo fue el proceso y cuáles fueron los síntomas posteriores a la inyección.

“No hubo información por parte de nuestros jefes de cuándo nos íbamos a vacunar, nosotros mismos preguntamos y ellos dijeron que teníamos cierta prioridad”, comentó el médico Gabriel Pineda, quien en varias oportunidades había rotado por el área de aislamiento de COVID- 19, donde se encuentran hospitalizados los pacientes sintomáticos y se atienden a quienes llegan con alguna patología a nivel respiratorio.

“Hicieron un listado donde fueron llamando a cada uno y confirmaban la asistencia (…) luego comenzaron a preguntar quiénes estaban disponibles (para vacunarse) ya que muchos viven lejos”, explicó el galeno, quien seguidamente confesó que meses atrás tenía miedo de vacunarse con la Sputnik V por la carencia de pruebas que demostraran su eficacia. No obstante, tras ir conociendo su efectividad, se sintió seguro de recibirla.

“Estaba feliz de que me vacunaran ya que es una manera de prevenir. Eso forma parte de la salud comunitaria y nosotros debemos fomentarla”, dijo Pineda.

Protocolo de vacunación:

Se toman los datos de la persona (Si es mujer, confirmar que no esté embarazada). Se explican los riesgos y contraindicaciones. Se procede a la vacunación. Debe esperar entre 10 a 20 minutos por si surge algún efecto negativo. De no surgir alguna eventualidad, la persona es dada de alta.

¿Cuáles son los síntomas luego de recibir la vacuna?

Respecto a los síntomas tras la vacunación, la médico Rayneli De la Rosa contó que durante los primeros minutos sintió una fuerte molestia en el brazo donde recibió la inyección y, 8 horas después, comenzó a tener malestares, fiebre y dolor en las articulaciones.

“Me dolió bastante el brazo pero hubo quienes decían que no les dolía (…) Como a las 8 o 10 horas me comenzó a dar malestar, fiebre y me dolían las articulaciones, más que todo la muñeca”, dijo la profesional, acotando que los síntomas cesaron al día siguiente.

De la Rosa explicó también que cada organismo actúa diferente ante la vacunación, y que algunos de sus compañeros padecieron fiebres y dolores mucho más intensos mientras que otros solo algunas molestias físicas y cansancio, como es el caso del médico Pineda.

“Personalmente, yo lo que tuve fue un leve dolor en el hombro, luego de eso me sentí un poco cansado, sin ningún otro tipo de síntomas secundario (…) otros compañeros me comentaron que también sintieron mucho cansancio (…) sin embargo, gracias a Dios no tuve algún efecto fuerte”, dijo Pineda.

¿Qué hace la vacuna en el cuerpo humano?

Según reseña ABC, un estudio explica que la Sputnik V es una vacuna de tipo vector viral, desarrollada a partir de un virus llamado adenovirus, modificado genéticamente para que no pueda causar ningún daño en el organismo.

El adenovirus contiene internamente una proteína que está presente en la superficie del SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad del coronavirus. Una vez aplicada la vacuna, el sistema inmune reconoce la proteína introducida en el cuerpo y genera una respuesta para combatirla.

De esta forma, cuando exista una posible infección en el futuro, esta destruirá a la COVID-19 impidiendo su evolución.