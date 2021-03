Jennifer López y Alex Rodríguez se separan luego de 4 años juntos #13Mar

Luego de una relación de cuatro años, la actriz y cantante Jennifer López y el exbeisbolista Alex Rodríguez anunciaron su separación este viernes 12 de marzo. La primicia había sido publicada por el sitio de celebridades Page Six y confirmada por TMZ.

López, de 51 años, y Rodríguez de 45, anunciaron su compromiso en 2019, pero debieron posponer la boda en dos ocasiones debido a la pandemia del coronavirus.

“Esto hace tiempo se veía venir. Están atados en sus mundos de negocios, por lo que no es una ruptura simple. Les ha tomado tiempo incluso pensar en desenredarlo todo”, dijo una fuente a la revista People.

Este viernes, Alex Rodríguez publicó una foto en Instagram navegando en un yate en las aguas de Miami, con la leyenda: “No me hagan caso, solo me estoy tomando una selfie”.

Por su parte, Jennifer López, quien está en República Dominicana filmando una película, publicó una serie de viejos clips de ella riendo con gran frescura en una entrevista.

“Encuentren una buena razón para reír hoy. Les mando amor a todos“, escribió López.