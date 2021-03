Urbina: Antes de la pandemia Venezuela tenía déficit del 50% en vacunas para niños #13Mar

El médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina, aseguró antes de la pandemia y de las sanciones Venezuela tenía déficit del 50% en vacunas para niños.

De acuerdo a una publicación del portal web Noticiero Digital, Urbina condenó a la administración de Nicolás Maduro gobierno de Maduro por no garantizar el 100 % de las vacunas a los niños venezolanos.

“La inmunización es fundamental y en el país, va muy mal la vacunación de los niños. Mucho antes de la pandemia, uno de los procesos más importantes de salud pública siempre han sido las vacunas y el agua potable. Las vacunas desde antes de la famosas sanciones que todos usan como almohada, Venezuela viene enfrentando un déficit. Para que un programa de vacunación sea bueno debe vacunarse al 90% de la población“, expresó Urbina.

El galeno señaló que en Venezuela no hay vacunas para el neumococo y señaló que existe un aumento de la diarrea por rotavirus y la incidencia de otitis, neumonía y meningitis.

“Hay vacunas que no se compran como el neumococo, que tiene 4 años que no la compran y la rotavirus; porque no hay dinero y como consecuencia, hemos visto el aumento de la diarrea por rotavirus y la incidencia de otitis, neumonía y meningitis”, advirtió.

El pediatra sostuvo que el niño venezolano ha perdido hasta 8 cm de talla por la desnutrición crónica.

“Esta talla no se recupera, esta generación está perdida: tenemos venezolanos más bajitos, más delgados y que no tendrán capacidad cognitiva adecuada porque van a estirar la mano para que le den limosnas. Tenemos casi 40 años perdidos“, destacó.