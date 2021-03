Venezuela con sus ingresos puede pagar las vacunas contra la COVID-19 para todos los venezolanos #17Mar

Alrededor de 40 millones de vacunas contra la COVID-19 podrían ser adquiridas por el régimen de Nicolás Maduro, lo cual garantizaría la vacunación de toda la población, en función de la estimación de ingresos previstas para este año.

El pronunciamiento lo hizo el economista Asdrúbal Oliveros, a través de su cuenta oficial en Twitter, tomando en consideración las estimaciones de ingresos proyectadas por la firma de consultoría económica y financiera, Ecoanalítica para la República en el 2021.

De acuerdo con lo expresado, unas 40 dosis de vacunas tendrían un costo entre $540 millones y $700 millones, mientras que los ingresos estimados estarían en el orden de los $8,1 millardos, lo que indica que el costo de las vacunas representaría entre 6,7%- 8,6% del total de los ingresos, afirmando que esto hace altamente factible la vacuna para todos.

En su cuenta en Twitter, el economista escribió: “Comprar 40 millones de dosis de vacunas puede costar para el Edo entre US$ 540 millones y US$ 700 millones, (frente a ingresos en divisas proyectados por @ecoanalitica en US$ 8,1 millardos), eso es 6,7 % – 8,6 % del total de ingresos, que es altamente factible #VacunasParaTodos”.