Guanipa: En Venezuela el dinero no alcanza y los servicios públicos no funcionan #18Mar

El primer vicepresidente de la legítima Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, señaló que los factores democráticos de Venezuela se mantendrán en las calles por los derechos de los ciudadanos a “vivir dignamente”.

“El dinero no alcanza y los servicios públicos no funcionan. Por eso, no podemos flaquear y nuestra lucha debe continuar, por este país y por cada venezolano que merece vivir dignamente”, expresó Guanipa tras una actividad realizada en Coro, estado Falcón.

Tras recorrer esa localidad en compañía de sus habitantes, el parlamentario afirmó: “Al igual que en toda Venezuela, en Falcón la crisis es insostenible”.