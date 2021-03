Las nuevas cepas del coronavirus son mucho más virales y prometen desplazar a los virus que hasta ahora se conocían, aseguró el virólogo venezolano Héctor Rangel, investigador del Centro de Microbiología y Biología Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

“Las nuevas variantes parecieran tener una mejor capacidad replicativa que las anteriores, tienen mejor capacidad de contagio y más facilidad para infectar las células. Además, presentan una mutación que les permite escapar de los infectados, contra el virus silvestre u original”, expuso el especialista.

Seguidamente, Rangel se mostró preocupado por la incorrecta, e incluso, no utilización del tapabocas en muchas personas, sobre todo en los jóvenes que ignoran la gravedad de la enfermedad. “Las variantes nuevas tienen una incidencia un poco más alta en las personas jóvenes”, dijo al respecto.

Por otra parte, el virólogo habló sobre las vacunas y su efectividad ante las nuevas variantes, y señaló que solo 1 vacuna no presenta efectividad ante las nuevas cepas.

Aunado a esto, dijo Rangel que hay estudios y evaluaciones clínicas que muestran que el suero proveniente de los pacientes vacunados, con una de las principales vacunas, puede inhibir o neutralizar a la variante P.1.

“Es una muy buena noticia: las vacunas podrían proteger parcialmente contra estas variantes y evitar procesos graves (…) No vamos a tener tantas personas fallecidas. Las personas van a sufrir la infección quizás leve, mas no van a fallecer y no van a tener problemas graves, y eso es bastante; sin embargo, se deben seguir tomando y reforzando las medidas que, desde un principio, estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que se han relajado no solo en Venezuela, sino en el mundo entero”, indicó.