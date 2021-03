Diputada Bolívar: Ingresar al COVAX es el primer paso para poder desarrollar un plan nacional de vacunación #19Mar

El ingreso de Venezuela al programa COVAX, es el primer paso para poder desarrollar un plan nacional de vacunación, que beneficiará a millones de venezolanos, gracias a los fondos recuperados de la nación, reveló la diputada y Comisionada Adjunta para la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar.

Bolívar explicó que el programa COVAX es la única iniciativa mundial que trabaja con los gobiernos y fabricantes para garantizar el acceso rápido y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 y que, además, estén disponibles para los países independientemente de sus ingresos.

“Hoy autorizamos al Gobierno interino a ingresar a este programa, a realizar todas las gestiones para obtener un crédito a través del Banco Central de Venezuela (BCV) que permita pagar con los fondos de la nación el ingreso del país al COVAX y obtener el porcentaje requerido de vacunas; adicionalmente también se va a invertir en el mejoramiento de los equipos de la cadena de enfriamiento que permita garantizar la efectividad de las vacunas adquiridas”.

La parlamentaria afirmó que este es un gran paso para afrontar una crisis que les arrebató la vida a más de 300 médicos venezolanos, y aseguró que, desde el Parlamento y el Gobierno interino trabajarán para poder desarrollar un plan de vacunación que garantice la protección de millones de vidas en el país.

“Necesitamos definir parámetros y contar con un programa de vacunación liderado con personas comprometidas y capaces de definir elementos tan importantes como identificar a la población más vulnerable; por ejemplo, la protección de nuestros adultos mayores. Es crucial entender que estos criterios no los vamos a definir los políticos sino los especialistas que hoy encabezan la mesa técnica, por eso queremos felicitar a quienes han apoyado todo el proceso liderado por los doctores Julio Castro, el doctor Loyo, María Graciela López y cada una uno de ellos que hacen posible esto”.

La parlamentaria reiteró que el programa COVAX es una realidad y es sumamente importante el compromiso de los profesionales pues ante la ausencia de información y el silencio, el país requiere unión.

Bolívar aseguró que el parlamento y el Gobierno interino velarán por la ejecución del plan nacional de vacunación que pueda hacer frente contra los embates que sufren los venezolanos por la COVID-19 “Vamos a combatir el Coronavirus, pero no va a ser desde la mentira y el silencio ni desde la opacidad que busca beneficiar solo a quienes tienen y no a quienes no tienen acceso” aseguró.