FOTOS “Rimoarte”, una propuesta creativa que nació en pandemia

Rimoarte @rimoarte es una propuesta creativa que nació en Valencia en el año 2020 durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. El tener que quedarse en casa fue lo que motivó a la joven Rinabel Mourad Aoun a poner en marcha este interesante emprendimiento.

“El estar en casa durante la semana radical no me generaba tranquilidad, ya que desde pequeña he estado acostumbrada a trabajar, por lo que en agosto decidí darle un giro inesperado a mi vida gracias a un sueño que tuve”, relató la artista.

Este proyecto innovador realza el arte a través de piezas decorativas hechas con amor y calidad garantizada, aportando un interés visual para todos los gustos y edades.

Por ende, la primera colección de Rimoarte contiene piezas de los personajes más queridos de Disney, la imagen de la Virgen de la Divina Pastora, notas musicales, figuras como estrellas, corazones, aviones, entre otras.

Rimoarte es una excelente y única opción de regalo para un familiar o ser querido, incluso puedes personalizarlo con el motivo y color de tu preferencia.

Las piezas creadas por Rinabel Mourad Aoun son fabricadas en Venezuela con dos importantes elementos: fibra de madera comprimida y vidrio triturado pulido, lo que las hace auténticas, brillantes, resistentes y livianas.

Durante este año 2021 la joven continúa apostando por su marca y desde ya está disponible la página web para que el público pueda apreciar las piezas y ordenar las suyas: www.rimoarte.com

Asimismo, cada pieza cuenta con un certificado de autenticidad, que le da validez a la obra y contiene sus características, fecha de creación y de propiedad.

La misión principal de las piezas Rimoa siempre será crearle identidad a los espacios, convirtiéndolos en un ambiente brillantemente exclusivo.

Para Rinabel Mourad Aoun “el valor de ser único, te hace especial”, por lo que invita a seguirla en todas las redes sociales como @Rimoarte.