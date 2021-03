Son titulares jueves #25Mar

Al día jueves 25 de marzo de 2021

Continúan enfrentamientos entre FAN y disidentes de las FARC mientras venezolanos se desplazan a otras poblaciones.

Se teme una escalada del conflicto: Zozobra en Venezuela por choques con disidentes de Farc

Fedecámaras: 18 % de empresas en Miranda han cerrado en lo que va de año

Maduro tilda de ‘genocida’ a Juan Guaidó y pide a la Fiscalía acelerar las acciones judiciales en su contra

Atacan con disparos a camioneta de Corpoelec que restituiría servicio eléctrico en La Victoria, estado Apure

Reportaron presencia de nuevas tanquetas con destino a La Victoria en Apure

Guevara tras prohibición de la AstraZeneca en Venezuela por parte de Maduro: “el colmo de la miseria”

Denuncian que el sistema de oxígeno del hospital de los Valles del Tuy dejó de funcionar: Hay más de 100 pacientes con coronavirus

Maduro ratificó prohibición de la vacuna AstraZeneca luego de tratarse su envío al país a través de COVAX.

Guaidó: No hablan del ataque a vehículo de Corpoelec en Apure, pero ponen obstáculos a la vacuna.

Luis Somaza: Maduro insiste en bloquear el acceso a las vacunas, esto es una actitud genocida y criminal contra los venezolanos

Almagro ante el Senado de EEUU: “La sanción más fuerte contra Venezuela es la dictadura de Maduro, es esa la única sanción que está matando a los venezolanos”

Almagro ante el Senado de EEUU: “La presencia de funcionarios cubanos en Venezuela es un problema. Cuba es parte del problema y no será parte de la solución”

Ante la paralización del 83% del transporte de carga, proponen plan de contingencia para movilizar alimentos, señala Arciniegas.

Aumenta el temor en Tucupita por cuadros depresivos ante la nueva ola de la pandemia

Más alcabalas: Refuerzan controles de seguridad en Lara durante cuarentena radical

Muere por coronavirus la Dra. Aida Lara, jefe de Sala de Partos de la Maternidad Concepción Palacios

Otra médico que muere porque NO LA VACUNARON! La prioridad son el presidente y su familia, los diputados y Marisabel

Denuncian que pago de impuestos en pesos fomenta la corrupción en La Fría, estado Táchira

La defensa de Álex Saab, pide al Tribunal de la CEDEAO sanciones contra Cabo Verde

PBN halló 20 panelas de cocaína abandonadas en la Carretera Nacional Coro- Punto Fijo

Gobierno sigue mintiendo en escenarios internacionales sobre la situación de los trabajadores venezolanos, señala ÚNETE.

Este 25 de marzo se cumplen 45 años de la primera aparición de la Virgen de Betania.

Responsabilizan a Maduro de los atentados terroristas, ha hecho de nuestro territorio un santuario para grupos irregulares, dijo Guaido.

Por irresponsabilidad del régimen al no concluir Yacambú y Dos Bocas hoy la región está sin agua, dijo Palacios.

Familias de 60 balseros desaparecidos en Güiria hace dos años denuncian que las investigaciones no avanzan

Llegaron dos Ferrari Roma a «la Venezuela sancionada» mientras los ciudadanos siguen esperando sus vacunas

Alejandro Rebolledo sobre enfrentamientos en Apure: limpiaron la ruta de enemigos internos para quedarse con el tráfico de drogas

En Anzoátegui sólo se producen entre 10 mil y 12 mil barriles de diesel

Falta de efectivo aumento de tarifas y reubicación de paradas afectan a pasajeros

Crecida del río Macagua afectó parcelas de la parroquia Albarico

Luzmila Leal: Tener centros médicos sin recursos es como condenar al paciente a la muerte

Se agravó el problema de agua en Carora luego de parada de motores en Los Quediches

Madres deben pagar hasta $500 mensuales por atención de alumnos especiales

UCAB inauguró biblioteca jurídica en honor a Allan Brewer Carías

Exigen liberación de líder social Jairo Pérez, detención tras participar en protestas por agua

CIDH instó a Venezuela a abandonar juicios de civiles en tribunales militares

Las disidencias de las Farc destruyeron con explosivos, en horas de la noche de este martes 23 de marzo de 2021, la sede de la Aduana Subalterna del Seniat, situada en la población de La Victoria, municipio Páez46[6:25:09 AM]Son Titulares:Un accidente automovilístico ocasionó un desastre eléctrico en la entrada de la redoma de La India en El Paraíso.

GNB decomisa casi media tonelada de cocaína en una alcabala de Táchira

FARC denuncia “ataques” en su contra y la población civil en Apure

Familia de Fernando Albán demanda en EE. UU. a Maduro y a las FARC

Academia de Medicina advierte que prueba experimental de tratamiento cubano puede “poner en peligro” el plan de vacunación en Venezuela

Leopoldo lopez: “Régimen pretende bloquear vacunas que la comunidad internacional le ofrece al pueblo”

IPYS confirma nuevos bloqueos de Maduro contra AlbertoNews y otros medios digitales en Venezuela

Falleció en su apartamento por Covid-19 porque hospitales de Guarenas están abarrotados

“Aprehensión en flagrancia”: Policía del Zulia fue pillada robando gasolina

EEUU redujo sentencia a banquero suizo en caso de lavado de dinero vinculado al régimen de Maduro

Pdvsa recorta producción de crudo liviano tras estallido de gasoducto

Liberaron al líder social Jairo Pérez tras cinco horas detenido arbitrariamente

Venezuela confirma 807 nuevos casos por COVID-19 y diez fallecidos

Régimen de Maduro anuncia que pedirá apoyo a la ONU para desmantelar minas antipersonas en Apure.

La CIDH insta al régimen de Maduro a abandonar definitivamente el juzgamiento de civiles por parte de la jurisdicción penal militar

Ceremonia de beatificación del Dr. José Gregorio Hernández se realizará el 30 de abril en el estadio Universitario

Denuncian que esbirros del régimen ingresan y roban en viviendas de Apure

Tomás Guanipa: Maduro no está combatiendo el terrorismo, está cumpliendo la línea de Márquez y Santrich. Dejan pasar la guerrilla y no dejan pasar la vacuna.

María Corina: El régimen nos declaró la guerra a todos los venezolanos.

María Corina Machado: “Nuestro propósito no es una elección, sino la liberación de Venezuela”

Delcy Rodríguez Solicita al MP investigación contra Guaidó por bloqueo de recursos en el exterior

Ministerio Público anunció la creación de la División de Inteligencia Antidrogas

Padrino López sobre hechos en Apure: Busquemos hasta debajo de las piedras a los que causaron esta terrible pérdida

Lacava: Centros de salud de Carabobo están a tope

Gustavo Duque: “Las clínicas privadas del municipio Chacao están a tope”

Delcy Rodríguez asegura que Venezuela no recibirá vacunas AstraZeneca de la OPS.

Expertos critican la promoción en Venezuela de “gotas milagrosas” y vacunas cubanas.

El pago inicial de $18 millones fue gestionado por el presidente encargado Juan Guaidó, quien pidió no politizar la administración de las vacunas.

Dos venezolanos de los Papeles de Panamá inyectaron 2,5 millones de euros en Plus Ultra

Cierre de locales en Catia desató una golpiza entre civiles y funcionarios de las FAES

Protestas por gas doméstico persisten durante la cuarentena en Cumaná

Más de 8 horas sin luz tienen comunidades de San Fernando de Apure

Sectores de San Fernando de Apure continúan sin agua

Protestan en Fiscalía de Barinas por desatención a personal de salud

Economía informal de Maracay denuncia que no tienen ni para comer

Tres días sin agua en dos comunidades de la capital del Táchira

Dólar: 1.845.928,66 Bs/$ / Promedio Paralelo: 1.877.352,48 Bs/$

Cedice-Libertad: Consumo promedio familiar al 15 marzo tuvo un valor de 637.754.827,84 Bs/mes

Mercados en Wall Street abre al alza luego de un inicio de semana bajista y noticias de Intel dando a conocer que se aumentaría la fabricación de chips en el mediano plazo.

Wall Street termina a la baja con el Nasdaq en fuerte caída

Elon Musk anuncia que Tesla (TSLA) ya acepta bitcoins como método de pago y que estos no serán convertidos a dinero fiat (cambiados a dólares convencionales).

Casi el 70 % en EEUU apoya establecer un plazo de ocho años para que los migrantes obtengan la ciudadanía

Colombia movilizó a dos mil militares a Arauca tras combates armados en Venezuela.

Emiten orden de captura contra actor del comercial de Trivago

Buque carguero MV Ever Given continúa atravesado en el Canal de Suez43[6:25:09 AM]Son Titulares:Colombia reportó casi seis mil contagios de una pandemia que no cesa

Argentina suma 8.300 nuevos casos de covid-19 y 123 muertes más

Estados Unidos supera los 30 millones de casos de la covid-19

Corea del Norte lanza un “proyectil no identificado” al mar

Argentina se retira del Grupo de Lima alegando que sus acciones «no conducen a nada»

Tras la salida de Argentina del Grupo de Lima, EEUU llamó a trabajar con socios “comprometidos con un futuro pacífico y democrático en Venezuela.

Senado de EEUU ratifica de forma bipartidista el reconocimiento al presidente Juan Guaidó.

AstraZeneca afirmó que su vacuna es 76% efectiva tras actualizar datos

Almagro ante el Senado de EEUU: Guaidó solo no puede. Necesita más ayuda

Senador demócrata Chris Murphy, pidió a Biden que levante las sanciones contra Venezuela

Vuelve estado de “toque de queda nocturno” en Colombia por riesgo del coronavirus

Brasil rompe su récord y es el único país en el mundo con más de 3.000 muertes diarias por Covid-19

Merkel convoca reunión de crisis en Alemania por medidas anti Covid

Senado de EEUU ratifica de forma bipartidista el reconocimiento al presidente Juan Guaidó

España no endurecerá las restricciones para Semana Santa por el Covid-19

Virginia se convirtió en el primer estado sureño de EEUU en abolir la pena de muerte

La India detecta una nueva variante del SARS-CoV-2 en plena segunda ola

La UE endurece el control a la exportación de vacunas anti Covid-19

Colombia pide apoyo para atender a más de 3.000 desplazados por los combates en Apure

China acusó a EEUU de contribuir con la propagación de la COVID-19 con sus “sanciones unilaterales”

Bolsonaro anuncia un comité para combatir el Covid-19 en el peor momento de la pandemia

Cruz Roja pide más test rápidos para combatir brotes de ébola en África

Marco Rubio: Administración Biden debe vetar cualquier esfuerzo del FMI para canalizar al Partido Comunista de China y el régimen de

Walt Disney World pone a prueba sistema de reconocimiento facial

La India se convertirá en la tercera economía más grande del mundo en 2031, según Bank of America

China autoriza ensayos clínicos de vacuna contra el coronavirus que se inhala

India detectó una «variante doble mutante» de coronavirus en plena segunda ola

Fuertes lluvias en el este de Australia causan las peores inundaciones en 50 años

Miley Cyrus celebra el 15 aniversario de ‘Hannah Montana’: ‘un momento en mi vida, tuviste más de mi identidad que yo en mis propias manos’

Guillermo del Toro regresa a Guadalajara para pre producir Pinocchio

Mercado mundial de la música creció 7,4 % en 2020 impulsado por el streaming

FIFA vuelve a suspender a Blatter por corrupción

Inició el relevo de la llama olímpica de los Juegos de Tokio en Fukushima

La Fundación UAM anunció que participará en la Tercera División Temporada 2021.

La Copa América 2021 se disputará con fanáticos en las gradas

