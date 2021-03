VIDEO Ante la falta de presupuesto la UPEL está en condiciones deplorables #25Mar

Las crisis multidimensional que vive el sector universitario en Venezuela coloca a las universidades públicas venezolanas en terapia intensiva.

A la falta de atención económica y social, a la deserción tanto de estudiantes, como de personal docente y obrero y otro cúmulo de situaciones que se agravan mientras sigue el abandono del estado a la educación universitaria, también se unió la pandemia de la COVID-19 que mantiene desolados los pasillos de los centros de estudios superiores.

El caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador es muy parecido al que vive el resto de las universidades en todo el país. El abandono ante la falta de presupuesto que han dejado de percibir las universidades públicas y autónomas en Venezuela mantiene en un estado crítico la infraestructura de dónde han salido miles de educadores de diferentes ramas.

Espacios solos por la misma imposibilidad de ver clases presenciales, áreas externas enmontadas, sin mantenimiento, y un cementerio de unidades de transporte que fueron desincorporadas porque nunca recibieron la atención a tiempo, fue el panorama que se observó en la UPEL en un recorrido interno hecho por el equipo de Elimpulso.com.

Sin embargo, autoridades y personal administrativo siguen en pie de lucha a pesar de los bajos sueldos, la falta de transporte, la pandemia de la COVID-19 y con el compromiso que da la vocación de servicio.

“En el Instituto Pedagógico Barquisimeto, uno de los institutos emblemáticos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, responsablemente, te confieso que es imposible realizar actividades presenciales, porque las estructuras y el mantenimiento no no se puede hacer, no nos han enviado nada. Los obreros, por razones obvias, no pueden acercarse a la universidad, por problemas de transporte, temeroso por el problema COVID-19, no podemos obligar a que estén aquí”, señaló Nelson Silva decano del Instituto Pedagógico de Barquisimeto.

“La universidad nunca va a estar de espaldas a la realidad de las comunidades. Nosotros estamos pendientes de la comunidad intra y universitaria, si nuestra comunidad externa no tiene internet, tiene problemas de salud y de transporte, evidentemente en la universidad va a ocurrir lo mismo. Entonces pensar en un trabajo desde la casa a pensar en un trabajo en línea, siempre estaremos supeditados a cómo se comporte la electricidad y cómo se comporta el internet. Es una suerte de voluntariado de profesores y personal administrativo que atienden a los muchachos. Se ponen de acuerdo porque ya no hablamos ni de línea ni de presencial ni de ninguna de las anteriores. Hablamos de educación asistida. Sí podemos asistirlos por WhatsApp lo hacemos. Si en el momento no hubo posibilidades, podemos acercarnos a un sitio en particular. O sea, ha sido difícil, muy difícil y cada vez será más difícil”, sentenció el doctor Silva.