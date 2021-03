BCV suspende la publicación semanal sobre el comportamiento de las reservas internacionales #26Mar

El Banco Central de Venezuela ha suspendido, por segunda semana consecutiva, la publicación en su portal web de la información correspondiente a la evolución semanal de las reservas internacionales, no permitiendo el acceso a estas cifras.

La semana pasada no se pudo tener acceso al portal, debido a que no estaba operativo, por lo tanto no fue posible saber si esta variable había aumentado, o continuaba declinando como ha sido ya costumbre, estando según la última información levemente por encima de los $ 6.000 millones, uno de los más bajos en las últimas décadas.

Aún cuando el emisor no ha dado ninguna información, los analistas estima que es probable que esta suspensión se deba a que los niveles de las reservas han seguido declinando, información que coloca al régimen de Nicolás Maduro en una posición muy incómoda, ya que no existen otras razones que hayan generado esta medida, aunque lo deseable es que sea una situación coyuntural y repongan cuando antes estos datos.

Recordamos que una situación similar se presentó en el Ministerio de Energía y Petróleo, organismo que en las últimas tres décadas había estado informando sobre el comportamiento de la producción petrolera semanalmente, pero en el momento en que comenzó su declinación y cayó por debajo del millones de barriles diarios, eliminaron la información petrolera.