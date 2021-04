Biagio Pilieri: El virus no se combate con toques de queda, sino con vacunación masiva #5Abr

El diputado ante la Asamblea Nacional electa en el 2015, Biagio Pilieri, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro ha fracasado estrepitosamente en el manejo de pandemia y rechazó las medidas implementadas hasta este momento en la que el país registra u total de 166.123 casos positivos de coronavirus.

“El régimen en Venezuela, en todos sus niveles, ante el fracaso en el manejo de la pandemia por coronavirus, ha tomado como casi única política de estado, las cuarentenas radicales, transformándolas en confinamiento de los ciudadanos, como sucedió esta semana en Yaracuy”, manifestó el parlamentario.

En una nota de prensa, Pilieri el régimen de Maduro “no quiere o no le importa entender” que éste letal virus debe ser atacado con políticas y medidas de salud integrales y eficientes, apegadas al protocolo mundial.

“El régimen no quiere o no le importa entender, que éste letal virus debe ser atacado con políticas y medidas de salud integrales y eficientes, apegadas al protocolo mundial; y no con simples ordenes de toque de queda, como lo hizo el gobierno de Yaracuy, cuando sometió a todos los ciudadanos del estado a cuatro días seguidos de confinamiento; Medida aislada que no vino acompañada de lo que un gobierno serio debe implementar en esta situación, que va desde hacer cumplir las medidas preventivas eficientes, dotación integral de equipos e insumos para los centros de salud, y lo que todos aspiramos y necesitamos, la vacunación masiva de los ciudadanos, en especial de los sectores más vulnerables”. Sentenció.

Por último, el diputado rechazó que se someta a los yaracuyanos a más confinamientos y pidió que, ante el crecimiento exponencial de los casos asociados a la COVID-19, no se implemente medidas simplista de restricciones de movilidad, sino con políticas integrales, que tengan como plato fuerte la vacunación masiva.

“Obligan a los Yaracuyanos a pasar cuatro días de encierro total, sin prever que la mayoría si no trabaja, no come; sin prever que, casi nadie tiene en su casa alimentos para cuatro días de confinamiento, que ni siquiera les entregaron a los yaracuyanos las bolsas de comida que, por cierto, pagaron hace varias semanas; o que, no ha llegado la bombona de gas que hace meses cancelaron”, precisó.