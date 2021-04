OPINIÓN Nelson pregunta y Eliecer responde #18Abr

Nelson Cedral y Eliecer Terrafogo son políticos de corazón y politólogos por formación. Pertenecen a la generación que lideró luchas ciudadanas bajo premisas partidistas que obligaban al estudio de ciencias sociales y métodos organizativos prácticos. Hoy ven la política como un reto desde la comodidad de ser empresarios exitosos y con tiempo disponible para asumir el reto de colaborar sin aspirar.

Leamos un dialogo entre ellos:

Nelson. Urge a la oposición democrática crear un discurso que motive a los votantes para asistir a elecciones. Estamos obligados a movilizar al pueblo mediante la esperanza de una salida electoral pacifica. Necesitamos mensajes de optimismo para que los ciudadanos vean nuevamente a la unidad partidista como el mejor camino para sacar la dictadura y regresar a la democracia.

Eliecer. Para elaborar esos mensajes motivadores lo primero que debemos tener son condiciones electorales mínimas que le den confianza al votante. Esas condiciones nunca serán las que aspiramos pero sin duda que con una mayoría opositora del 80 por ciento lo que necesitamos básicamente es observación internacional y pulcritud en el manejo del sistema, pueden dejar sus puntos rojos, no auditar el registro, movilizar colectivos, amenazar con suspensión de cajas clap y bonos en dinero, todo esto sería nulo si salen a votar quince millones de personas. El problema reside precisamente allí, el régimen trabaja y promueve la abstención. Su discurso, su plan, no es convencer a nadie que ellos son buenos, su estrategia es decir que la oposición no sirve, que es corrupta, que negocia con ellos para beneficio personal de sus dirigentes y que es imposible que el régimen pierda elecciones porque ellos tienen todo arreglado, con asesoría de unos genios cubanos, rusos y chinos. Con esta matriz de opinión se garantizan una alta abstención y con el remanente de apoyo clientelar que les queda ganan las elecciones que les venga en gana.

Nelson. Entonces la estrategia, más que pedir muchas condiciones es decir que el sistema electoral todavía es confiable, porque es automatizado y que la única manera de aprovechar sus bondades es con una votación masiva y nuestra presencia activa en todos los centros electorales.

Eliecer. Es así. Pero seguimos teniendo el mismo problema, el cual es como lograr esa movilización masiva. No basta el que se diga que los partidos del G4 están unidos, ni siquiera que ahora tienen otros partidos en la misma plataforma. En estos momentos existe un rechazo lineal en contra de todas estas organizaciones y por ello su poder de convocatoria es muy bajo. Es necesario que los llamados a la participación se hagan desde las instancias no partidistas que agrupan a los ciudadanos según objetivos sociales, económicos, gremiales, culturales, deportivos o simplemente vecinales, esas instancias que en su conjunto son llamadas Sociedad Civil.

Nelson. Pero esa sociedad civil muchas veces no tiene claro la meta política de salir de la dictadura y casi siempre lucha es por sus derechos sectoriales.

Eliecer. También es verdad, pero es que su inmensa mayoría estos grupos de Sociedad Civil, sus dirigentes, tienen militancia partidista o sencillamente mantienen lazos de conveniencia con las organizaciones políticas. Quiere decir, esa Sociedad Civil está dentro de los partidos, lo que hay que darle un rol de vanguardia para la promoción de los mensajes, las convocatorias a movilización y que la estructura organizativa de estos partidos se mantenga haciendo su trabajo operativo mientras soplen vientos favorables para la imagen corporativa de sus organizaciones…

Nelson. OK. Serian entonces los mismos partidos pero bajo la denominación de Sociedad Civil. Para ello los partidos deben obligarse a respetar las solicitudes que hagan estos grupos de sociedad civil en materia de candidaturas y cargos de autoridad dentro de las organizaciones. Tal cual se hacía cuando teníamos democracia.

Eliecer. Exacto. Pero actualmente están desconociendo o desestimando esa forma de hacer política. Ahora bien, nos queda pendiente cual debe ser el mensaje que deben promover estos grupos de Sociedad Civil, de que manera logran motivación y algo mas importante, que no luzcan como mensajes anti partidos, que no entren en el campo de la antipolítica. Para ello debemos consultar a especialistas como Jorge Rosell y Marco Tulio Mendoza.

Nelson. Vamos a dale.

Eliecer. Estoy de acuerdo. Vamos a dale.

Jorge Euclides Ramírez