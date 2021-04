AN de Maduro: El problema del diésel no es de escasez sino de distribución

El presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN) del régimen, Ángel Rodríguez, estima que para la próxima semana debería haber una respuesta concreta sobre el Plan de Emergencia de 60 días planteado por Nicolás Maduro.

En entrevista concedida a Unión Radio, desestimó que en Venezuela no haya diésel, tal como lo han denunciado diversos sectores.

“No es que no haya diésel en el país, no es que no se esté produciendo, el principal problema que tenemos en esa área tiene que ver con la distribución que ha venido retomándose muy lento producto de las circunstancias“, dijo.

Sostuvo que se están buscando alternativas para solventar de forma concreta los problemas, frente a las afectaciones causadas por el “bloqueo” y las sanciones internacionales.