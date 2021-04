RETACITOS #25Abr

Hemos insistido en todo momento en que este régimen no es más torpe porque no practica, cada día comete nuevos errores, arremete contra las ONG de la sociedad civil, contra los periodistas, los medios de comunicación social, al extremo que ya es vox populi escuchar expresiones en torno a las aviesas intenciones del régimen de acabar con todos los medios de comunicación, así como ha acabado con las universidades, con la industria petrolera y con el entramado industrial de la República. La diputada Sonia Medina Vicepresidente de la Comisión de Medios de la AN legítima, señaló el jueves 22 que “esta política de exterminio contra los medios y la prensa libre nos tiene que llamar profundamente a la reflexión. Estamos hablando de que se está bloqueando la vía para que los venezolanos puedan saber lo que ocurre en el país. Sin contar los centenares de empleos que se encuentran en riesgo y el ataque directo a la libertad de expresión, así como a la carrera misma de Comunicación Social”. Todos recordamos lo que ocurrió con los medios de comunicación impresos, desaparecidos en un 96% gracias a la estrategia delineada a través de la Corporación Maneiro que fue reduciendo el suministro de papel e insumos, hasta lograr el cierre desde los más grandes hasta los más pequeños, no solamente en las grandes capitales del país, sino en el resto del territorio nacional. Las últimas acciones tienen que ver con la decisión judicial que obliga a El Nacional a pagarle US$ 13 millones a Diosdiablo, como si le hicieran falta, como si el resto de sus negocios no le dieran lo suficiente para vivir; mientras que la otra guinda de la torta fue el intento de dejar fuera del aire a la emblemática emisora Radio Rumbos, siendo tan contundente la reacción del país en general, que por fortuna, todo no paso de ser un intento fallido.

*****

Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Recordamos este viejo dicho, porque en los últimos días el régimen ha designado un “Protector” para la Universidad de Oriente, sin ningún tipo de consulta con la comunidad universitaria, lo que hemos alertado que pudiera repetirse en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), debido a las características similares, la universidad larense se mantiene acéfala, la rectora se encuentra fuera del país, hay un rector encargado; hay un Secretario designado por el Consejo Universitario, es decir no electo, a quienes al parecer les tiene completamente sin cuidado todo lo que está pasando y que pudiera concluir con una intervención de facto de esta casa de estudios superiores, no existiendo ningún tipo de respeto para los gremios que hacen vida en la institución educativa, Ataucla, Sindeucla, Apucla, lo que quedó demostrado después que participaran en una reunión con el CU, convocada por ellos y allí estas organizaciones fijaron posición de firme rechazo a que se violentara la autonomía financiera de la universidad, pero más tardaron en salir de ese encuentro, cuando aprobaron entregarle la data a la Plataforma Patria, entregándole en bandeja de plata la autonomía financiera, quedando la UCLA desnuda en el medio del patio, “sin absolutamente nada”, con informaciones serias de dirigentes de la institución que señalan que desde enero-abril no han recibido gastos de funcionamiento, no hay como pagar a los vigilantes, de allí que estén desmantelando todo; Ataucla sufrió recientemente una inundación, debido a que la sede está en una edificación con más de 60 años de vida útil, se ha tratado de salvar algunas cosas, y el rector encargado, pintado en la pared, como si nada estuviese ocurriendo. Verdaderamente oscuro el futuro de la UCLA.

*****

No ha habido forma ni manera que los voceros del régimen terminen de entender que, hagan lo que quieran, prometan villas y castillas, se rasguen las vestiduras, en estos momentos están negadas todas las posibilidades de que haya si quiera una flexibilización de las sanciones que la comunidad internacional ha venido aplicando al gobierno para que convoque a unas elecciones libres, transparentes, democráticas, con la participación de todos los sectores y con un árbitro no mediatizado y recibiendo órdenes de Miraflores, que al parecer fue la aspiración del Canciller venezolano cuando escribió a los gringos “pidiendo cacao”. Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos a este mensaje del régimen que pedía fin a las sanciones, n o pudo ser más claro, definitivo y contundente. En efecto, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, exigió cinco puntos que debe cumplir el chavismo para poder evaluar el pedido de Arreaza: realizar elecciones libres y justas, respetar los Derechos Humanos y libertad de prensa, liberar a todos los 323 presos políticos, dejar de perseguir a la oposición y dejar de acosar a las Organizaciones No Gubernamentales. Más claro no canta un gallo, el balón fue puesto del lado de la cancha del régimen, si no quieren más sanciones, ya saben a qué atenerse y qué es lo que tienen que hacer, de lo contrario tendrán que seguírselas aguantando. No hay que olvidar que muchas de estas sanciones no son contra Venezuela y su pueblo, sino contra muchos funcionarios del régimen que destruyeron a lo que otrora fue uno de los países más ricos del mundo.

*****

Han sido numerosos los comentarios que han estado circulando por los medios de comunicación y por las redes sociales, en torno a la nueva plataforma unitaria presentada ante el país, con la participación de más de 40 organizaciones que aparecen como firmantes del documento unitario que todos se comprometieron a respetar. A pesar de todos las diferencias y encontronazos que se han estado registrando en el seno de la oposición, todas las encuestas siguen diciendo que el 76% de los venezolanos quiere un cambio y esta es una posición irreversible que el liderazgo de la oposición no ha sido capaz de capitalizar; afortunadamente el régimen tampoco ha podido levantar cabeza, no tiene ni recursos ni absolutamente nada que ofrecerle a los electorales, para superar el 15% de apoyo duro con el que aun cuenta. La oposición debe estar consciente del enorme reto que tiene por delante, en primer lugar los líderes tienen que salir de sus lugares de confort y comenzar de nuevo a “patear la calle”, a reencontrarse con el pueblo, a ensuciarse los zapatos y a recorrer municipios, urbanizaciones y barrios para escuchar los problemas de la gente y llevarles un discurso fresco, distinto, cero demagogia, haciendo los mayores esfuerzos para que todos entiendan que el enemigo está en Miraflores y que solamente unidos, se podrán lograr las condiciones para una elecciones libres, justas y transparentes. Confiamos en que no sigan cometiendo los mismos errores del pasado y tomen conciencia que por encima de los intereses personales y partidistas, están los intereses de esta gran nación que se llama Venezuela. Ya no hay más espacio para equivocaciones.

*****

Desde el pasado 19 de abril los vecinos de la Urb. Fundalara con la Av. Caroní denuncian que están sin el servicio de electricidad tras la explosión de un transformador, lo que constituye una situación verdaderamente catastrófica, conociendo la crisis interna que en estos momentos está viviendo Corpoelec en todo el territorio nacional, desde el punto de vista de la disponibilidad de los materiales e insumos. Recordamos que en esta sección en más de una oportunidad hemos recibido denuncias de casos, en los cuales los vecinos han tenido que recoger entre todos para adquirir los equipos para ser instalados, ya que no tienen en existencias. Asimismo, también han llegado hasta nuestra mesa de redacción, casos en los cuales algunos trabajadores irresponsables de la empresa eléctrica, han desmontado un transformador de una zona, para llevárselo e instalarlo en otra, donde le están ofreciendo pagos que van desde los 400 hasta los 1.000 dólares, lo que constituye una verdadera aberración, pero son casos que ocurren en la región y por supuesto los afectados filtran las informaciones a los medios, para que la gente se entere en manos de quien están estos servicios. Los vecinos de Fundalara la respuesta que han recibido, es que no les pueden solventar la situación, por cuanto no hay equipos de reposición y, por supuesto, no se sabe cuánto será el tiempo que tienen que esperar para saber si llegan.

*****

Muy mala suerte han tenido los habitantes del municipio Palavecino, en el estado Lara, con las autoridades que han estado al frente de la Alcaldía en las últimas décadas, ya que la mayoría no se ha preocupado por resolver los grandes problemas que enfrenta la comunidad como es el caso del abastecimiento de agua potable, la recolección de la basura, el total abandono de la vialidad, las fallas de electricidad y la casi nula atención a otras áreas vitales como la salud, el transporte, la educación, la total inseguridad personal y pare de contar. No ha habido semana en la que no hagamos mención en esta sección, de alguno de los problemas que agobian a quienes habitan en las distintas urbanizaciones y barrios de esta parte de Lara que ha mantenido un crecimiento constante y acelerado en cuanto a construcciones y en materia poblacional, sin que se le esté dando respuestas con la misma velocidad a la demanda los servicios. En este semana los habitantes de la Av. 5 con calle 6 Urb. Las Acacias/La Mata denuncian que tienen más de mes y medio pasando penurias por la falta del servicio de luz, se ha elevado ante Corpoelec la falla del transformador en el poste identificado con el N° U83 EC 240 1219M, manteniéndose 74 casas a oscuras, por lo menos hasta el martes 20 de abril cuando solicitaban ayuda a los medios de comunicación para que visibilizáramos esta irregular situación. La semana pasada denunciamos el caso de las invasiones por parte de colectivos, supuestamente acompañados de funcionarios policiales en la Urb. El Placer, inmuebles que al parecer pertenecen a personas que están fuera del país, violentando de esta manera la propiedad privada.

Lamentablemente, los problemas de Palavecino son un mal de nunca acabar, ya que cuando no es una cosa es otra. Esta pasada semana, los vecinos de la Urb. La Puerta de las calles 9 y 10 norte y sur denunciaron irregularidades en cuanto al suministro de agua potable ante las fallas constantes y recurrentes del vital líquido en la zona. Por supuesto, muchas de las personas que estaban protestando por la ausencia del agua se llenaron de contento cuanto observaron la llegada de un camión cisterna de la Alcaldía de Iribarren cargado de agua, lo que provocó que todos los vecinos se apretaran con sus peroles a recoger su cuota parte; sin embargo, aquello solo fue un alegrón de tísico, porque el conductor del vehículo ni siquiera se detuvo sino que les participó que el agua no era para ellos, sino para la presidenta de la UBCH que vive en la zona, así como para algunos vecinos afectos al proceso. Por supuesto que este tipo de privilegio para los chavistas, mientras se discrimina en forma odiosa a quienes son disidentes o no comulgan con la revolución, generó cualquier cantidad de insultos e improperios dizque para jefecita de la UBCH de La Puerta, luego de que detuvieran el vehículo y el conductor les informara quien era la destinataria del cisterna de agua, de tal manera que al parecer los oídos de la progenitora de esta doñita le deben haber estado sonando las orejas durante un bueno rato, porque le recordaron hasta de que mal se iba a morir, como consecuencia del tráfico de influencia de su heredera.

*****

Lo mencionamos la semana pasada, la situación se ha puesto tan tensa con las actuaciones de los chicos del ente recaudador con sede en la Torre de David, que al parecer los contribuyentes especiales se están organizando con la finalidad de hacer un llamado a instancias de la comunidad internacional, para que se abra una investigación urgente en esta institución, por los casos de presunta extorsión y el supuesto pote que tienen que llenar todos los meses con la participación de Tutifruti, Moto Ratón y la Presto Barba, ya que los asiáticos y los árabes, resultando lo más lamentable que los funcionarios honestos que aún quedan en la institución, aun con la esperanza de alcanzar una jubilación andan comiéndose un cable por estas calles de Barquisimeto, muchos dedicados a la economía informal o al bachaquerismo para poder sobrevivir, porque los sueldos que se pagaban cuando Vielma Mora dejaron de existir hace mucho tiempo. Aseguran por los pasillos y en las conversaciones entre los trabajadores que la alta nómina de los jefes del ente recaudador, se la trasladaron a los contribuyentes especiales, maniobras y estrategias del minusválido y el profesor Girafales, mientras que en la región la ejecutan los personajes antes mencionados, así que Dios nos agarre confesados. A propósito, varios trabajadores de este servicio, quienes han sido afectados por el Covid-19, tanto en Caracas como en el interior del país, se las han visto bien negras, porque carecen de todo tipo de protección social, no los reciben en las clínicas privadas por las deudas, así que después de ser “ruleteados” nadie les da respuesta para resolver sus problemas de salud.

*****

El movimiento sindical larense se ha mantenido desde el año pasado, como la punta de lanza en las luchas por las reivindicaciones de los trabajadores, no solamente desde el punto de vista salarial, sino de las mejores condiciones para la ejecución de las labores que desempeñan, lo que está siendo reconocido por dirigentes de centrales sindicales de otras regiones del país, quienes los colocan como ejemplo de firmeza y persistencia, en la defensa de sus derechos, siendo los ejemplos a seguir. En estos momentos, nuevamente los sindicatos de trabajadores larenses, colocan a un lado sus diferencias y se unifican cuando estamos en los umbrales del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajado para organizar un gran acto y fijar las estrategias que les permitan enfrentar con éxito, las políticas del gobierno que han depauperado a la clase trabajadora venezolana, acción con la cual el movimiento sindical está enviando un mensaje de unidad a los demás sectores de la oposición venezolana, el cual esperamos que llegue a sus destinatarios que tienen nombres y apellidos. A nivel nacional se acaba de constituir la Asamblea Nacional de Trabajadores, en cuya presentación se explicó que es una plataforma que tiene como principal objetivo la unidad de todas las centrales obreras del país, donde no habrá protagonismos individuales, sino que éste lo tendrán todos los trabajadores, de manera de presentar ante el país un mensaje unitario dirigido a las autoridades, orientado a rescatar todas las reivindicaciones que les han sido eliminadas en los últimos años. Confiamos en que puedan alcanzar el objetivo final que es lograr la libertad de Venezuela,.

*****

El fin de semana pasado al parecer estuvo de gira en el estado Lara el ministro de Turismo, suponemos que con motivo de la inauguración de las remodelaciones que se hicieron en la conocida Concha Acústica, pero lo cierto es que aprovechando esta visita, el funcionario fue invitado a un recorrido por las instalaciones del Parque Zoológico Bararida, de acuerdo con la versión de las personas que allí laboran; por supuesto, el jefecito y sus acólitos los llevaron a los sitios visibles ya que le pintaron a una institución que supuestamente está en “óptimas condiciones”, lo condujeron por las zonas que les convenía que vieran; lamentablemente el ministro no pudo comprobar el estado de deterioro en el que están la mayoría de los baños; así como tampoco le mostraron las áreas donde las cercas están deterioradas, las condiciones deplorables en las que se encuentran algunos de los animales, tampoco le explicaron las razones por las que muchos de estos han muerto por falta de alimentación y asistencia médica. Por supuesto, tal y como ha ocurrido en otras oportunidades, se repitió la misma historia, no se permitió que el funcionario conversara con los trabajadores, para que estos le explicaran que no todo lo que brilla es oro, que el acoso y la persecución que reciben ya resulta insoportable, por lo que no se descarta que en cualquier momento allí se produzca una desbandada de los pocos trabajadores que aún quedan. Luego no digan que no lo advertimos oportunamente y en forma recurrente, lamentablemente no hay peor sordo que el que no quiere oír.

*****

En repetidas oportunidades observamos cómo algunos funcionarios de nuestra administración pública no tienen, lamentablemente no saben cuál es el momento en que deben mantener sus bocas cerradas, para no quedar ante la opinión pública nacional o regional como unos cínicos, desvergonzados o caras de tabla. Y estos son los comentarios que han llegado de varios de nuestros lectores, luego de leer la posición del gober encargado de Lara con motivo del Día Mundial de la Tierra el pasado 22 de abril, cuando nos hacen llegar lo expresado en su cuenta en Twitter donde señala: “#22 se conmemora el Día Mundial de la Tierra, una jornada destinada a concienciar a toda la población sobre la necesidad de protección del medio ambiente, la naturaleza y su biodiversidad. El respeto a nuestra Tierra es fundamental, evita contaminarla”. Pero luego recuerdan los larenses que supuestamente fue desde la gobernación, desde donde se giraron las instrucciones para acabar con 124 árboles que se talaron en la Intercomunal El Cuji-Tamaca, sin que sirvieran de nada las protestas y las críticas de las instituciones y de los vecinos, es decir que tanto como gobernador encargado y como ciudadano, quebrantó la normativa legal vigente sobre la materia.

*****

Aún tenemos material en cartera sobre los problemas, guisos, irregularidades que se cometen, tanto interna como externamente, en el CMI. Cuentan los trabajadores que recientemente en el despacho de presidencia CheO, tuvo una discusión con Estefanuti, de la oficina de atención al ciudadano en la institución, quien de paso es dirigente de la parroquia concepción, esta compañera llevo a varios compañeros de trabajo y concejales, ramas de cilantro de una siembra que ella tiene para regalarles, esto le causo molestias a CheO, quien le reclamo a la compañera y esta muchacha no se mordió la lengua y le recordó que él estaba molesto dizque porque ella no le había dado el 20% en $ del monto del crédito aprobado por el Alcalde para dicha siembra y 50% de la cosecha, ella al parecer estaba muy molesta le hablo de otros “requerimientos” para ayudarla y que una vez que ella aceptó este no la ayudo en nada, por el contrario le tranco todo, y que aplica esta estrategia con todas las mujeres de su parroquia. El jefecito luego se habría ido a almorzar con CheO y así limar aspereza por lo ocurrido con la chica; denuncian que así es como se manejan las cosas en el CMI, entre $, almuerzos y cervezas porque el jefecito dizque tiene cuentas abiertas en varios bares del centro de la ciudad donde bebe a placer como lo hacía en anteriores gestiones. Aseguran que en la oficina de presidencia, ocurren reuniones no programadas, después de que se ha marchado todo el personal, a las cuales regularmente solo asiste personal femenino, según comenta el personal.

*****

Insólito. El Parque Ayacucho de Barquisimeto lo mantienen cerrado, al otrora centro de esparcimiento de los barquisimetanos, ahora no se puede entrar, cuentan que dentro de las áreas del parque instalaron una “Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Abuso Policial”, supuestamente para recibir las denuncias sobre los abusos de los funcionarios, la cual también permanece cerrada la mayor parte del tiempo, y en las escasas oportunidades en que la abren son los propios funcionarios policiales los que reciben las denuncias. Por supuesto ante esta realidad, nadie se va a atrever a poner una denuncia en contra de los abusos policiales, cuando son los propios funcionarios los encargados de recibirla y lo más probable es que, a cualquiera que sea tan torpe y se atreva a hacerlo, corre el riesgo casi seguro de que lo dejen preso o lo amenacen con represalias posteriores si no retiran las denuncias. Asimismo los vecinos, muchos de los cuales iban a caminar al parque para hacer ejercicios, hoy se quejan por el cierre, con la agravante que solo lo abren para realizar actividades políticas del partido oficialista, o cuando va de gira a Barquisimeto uno de los altos funcionarios de Miraflores, de tal manera que hoy más que nunca luce injustificado el cuantioso gasto que allí se realizó para que permanezca inutilizado. En el parque se ve un cartón escrito con horrores de ortografía, donde se lee: “Prohibido tirar piedra a los animales y a los arboles”. La verdad que no hay derecho.

Juan Bautista Salas