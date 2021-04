Son titulares martes #27Abr

Maduro promueve una agenda “ambientalista” en el Alba mientras arrasa con el Arco Minero

Escasez de diésel en Venezuela paralizará la producción nacional en dos semanas, advierte especialista

Hallaron sanas y salvas a las dos niñas venezolanas extraviadas en Perú

Douglas Rico quiere un “diálogo” con “el Coqui” para que entregue las armas

Comisionado Simonovis cataloga de ‘payaso’ a Douglas Rico: con el hampa se dialoga cuando los tienes rodeados, no antes

Balacera entre funcionarios de Policaracas y bandas de la Cota 905 sembró terror en Caracas

Otros 14 trabajadores del sector salud fallecieron por COVID-19

Emergencia humanitaria: Asciende a 513 la cifra de personal salud fallecido por COVID-19 en Venezuela

Padrino López habló. Lo hizo 72 horas después de los hechos. Pero no aclaró mucho. No dio cifras sobre fallecidos o detenidos. La información que llega desde Colombia habla de 12 militares muertos.

Al menos nueve cadáveres de militares caídos ingresaron al hospital de guasdualito

Nuevo informe de HRW evidencia las ejecuciones y torturas cometidas por fuerzas de seguridad en Apure

Fundaredes repudia comunicado de la dictadura sobre conflicto en Apure: “Menosprecia a los militares venezolanos y banaliza su muerte”

Fundaredes documenta tres ataques de las FARC en La Capilla, estado Apure

Grupos terroristas entran en Venezuela mientras crece la anarquía.

Corpoelec, sumergida en el caos por falta de inversión y numerosas renuncias

La periodista Karina Sainz Borgo ganó el prestigioso O. Henry Prize de EEUU

Guaido rechaza nombramiento arbitrario del CNE chavista: Fabricar alacranes no les ha dado resultado

Venezuela ocupa nuevamente el primer lugar entre los países más “miserables” del mundo.

Dos muertos y una mujer herida fue el saldo de un enfrentamiento armado en La Vega.

En 30% se incrementan las fallas eléctricas en Monagas y Corpoelec dice que es por causa de las lluvias

HRW acusó al régimen de “ejecutar civiles” en medio del conflicto armado en Apure

En Maracaibo la canasta alimentaria aumentó a $290 durante el mes de marzo

Más de dos mil venezolanas parieron en el hospital de Maicao en 2020

Gómez: recibo presiones para que retire denuncia contra las FAES

A cuatro años del asesinato de Juan Pablo Pernalete, sus padres siguen esperando justicia

Investigan presunto milagro de José Gregorio Hernández en Coro

Organismos de Seguridad del estado Falcón incautan 2.204 panelas de presunta droga

Sindicato de Salud de Falcón afirma que el personal que se enferma no recibe medicamentos para el COVID-19

Se estrelló avioneta minutos después de despegar desde La Paragua. La aeronave tipo Cessna 182, siglas YV-2324 era piloteada por el capitán José Manuel Salazar, quien falleció en el siniestro.

Movimiento estudiantil reporta dos robos en la UDO San Félix en menos de una semana

Un trabajador necesitaba 14.315.726,95 diarios para alimentar a su familia en marzo, según el Cenda.

Transporte interurbano estará operativo durante la flexibilización con excepción de Táchira y Bolívar, dijo Hipólito Abreu.

Arrestan a 14 personas que asistían a “CoronaParty” en un local en Táchira

Federación Médica de Venezuela asegura que el régimen de Maduro no da cifras reales de COVID-19

Falleció por COVID-19 la alcaldesa del municipio Gómez de Nueva Esparta.

Leopoldo López: Roland Carreño cumple 6 meses de injusto encarcelamiento en las mazmorras de la dictadura de Maduro

Dos muertos y una mujer herida tras enfrentamiento armado en la redoma La India de El Paraíso

Reina la impunidad: Zulia y Bolívar estados fronterizos más violentos en primer trimestre de 2021

“Fallecemos por falta de medicinas”, jubilados y pensionados protestan por el derecho a la vida

Fallas eléctricas agudizan aún más el servicio de internet en regiones de Venezuela

«Se nos dificulta obtener el testimonio de las víctimas»: FundaRedes rechaza normativa del régimen contra las ONG’s.

Omar González: Este martes van a elegir ilícitamente un CNE

Venezuela confirma 980 nuevos casos por COVID-19 y 18 fallecidos en las últimas 24 horas

El #ElImpulso se une a la campaña por la distribución masiva, equitativa y sin discriminación de la vacuna contra la COVID- 19 en Venezuela.

El acceso a la salud y el derecho a la vida están consagrados en la Constitución nacional. En este sentido, permitir el ingreso de las vacunas al país, es la forma más eficaz para frenar los contagios masivos y la pérdida de vidas humanas.

La Academia Nacional de Medicina ha exigido un Plan Nacional de Vacunación para evitar que se acentúe la crisis humanitaria compleja que golpea la país y mitigue el impacto de la pandemia en la población venezolana.

Más de la mitad de Carora sin agua y prepara protesta

“Con las dictaduras no se dialoga, al autoritarismo se lo derroca” (LM)

Un ciudadano venezolano fue detenido por el Sebin tras publicar un video en sus redes sociales en el que bromeaba sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna china, y aparte, lo botaron de su trabajo de un ente oficial.

La unidad educativa Rómulo Betancourt. Ubicada la urb Las Rosa, denuncia haber sido víctima de otro robo, esta vez, los ladrones desmantelaron los lavamanos con su grifería. Los tomas corriente del área del preescolar. Se llevaron los dos tanques de agua de 1500 lts cada uno.

A casi 24 horas de la detención arbitraria por parte del régimen, Orlando Moreno (@orlandomorenove), defensor de DDHH, sigue tras las rejas, secuestrado por el CICPC en Tucupita

Cifra de muertos por naufragio entre Venezuela y Trinidad y Tobago aumentó a seis

Yaracuy continúa en cuarentena radical esta semana ante aumento de casos de COVID-19

Venezuela registra 60 feminicidios en el primer trimestre de 2021

Banco del Tesoro inicia servicio de menudeo en línea para la venta de divisas

HRW denuncia ante la CPI y la ONU “abusos aberrantes” del Gobierno de Maduro

Carabobo entre los cinco estados más caros para alimentarse

Partidos políticos de la plataforma unitaria rechazan el nombramiento arbitrario de un CNE por parte del régimen.

Mercados en Wall Street abre flat, a la espera de reportes de resultados trimestrales de grandes tecnológicas que se publicarán, como por ejemplo, Tesla (TSLA) que reporta resultados hoy tras el cierre de mercado.

Según American Express (AXP), el gasto en viajes creció un 40% en marzo respecto al mes anterior. Esto sería un gran avance en la apertura económica.

Italia cierra 12 supermercados tras una inspección de COVID-19

Portugal, sin muertos por coronavirus por segunda vez en toda la pandemia

Senado de Colombia debate Ley para perseguir bienes aliados del régimen.

Albergues del sur de México rechazan a migrantes entre políticas restrictivas

Encuentran paquetes con 30 kilos de cocaína en una playa de Florida

Regulador brasileño desautoriza importación de vacuna rusa antico vid Sputnik V

Hong Kong y Singapur establecieron una “burbuja aérea” exclusiva para vacunados .

Colombia sumó más de 400 muertes por Covid-19 con los hospitales al límite.

Brasil reporta más de mil nuevas muertes por Covid-19

Bogotá cierra la puerta a partidos de Libertadores y Sudamericana por la pandemia

Hong Kong y Singapur establecieron una “burbuja aérea” exclusiva para vacunados contra el coronavirus.

La Unión Europea demandó a AstraZeneca por incumplimiento en los plazos de entrega de vacunas

Sudáfrica reanuda la vacunación con Johnson & Johnson tras evaluar los riesgos

El Senado de Florida aprueba una medida para hacer cambios al voto electoral por correo

El calentamiento global ha cambiado el eje de la Tierra, según un estudio

Colombia vive sus peores días desde el inicio de la pandemia: una semana registrando más de 400 muertes diarias

Bermudas prohíbe los vuelos desde Brasil, Sudáfrica e India, para frenar la propagación de la covid-19

EEUU enviará 60 millones de vacunas de AstraZeneca a otros países

Merkel contempla levantar restricciones a vacunados contra el coronavirus en Alemania

Londres sanciona por corrupción, a funcionarios de Honduras, Guatemala y Nicaragua

La segunda dosis de Sputnik V puede administrarse hasta 3 meses después de la primera.

El Gobierno de la India recomienda a la ciudadanía usar mascarilla incluso dentro de casa

OMS estudia el uso de emergencia para la vacuna anti Covid china de Sinopharm

Rusia expulsó a diplomático Italiano en respuesta a medida similar de Roma

Régimen de Xi Jinping censuró el éxito de la directora china Chloé Zhao en los premios Óscar

Científicos estudian nueva variante de Covid-19 originada en Perú o en Chile

Brasil suma 1.139 muertos y 28.636 nuevos casos por Covid-19

Comienza la primera prueba con mosquitos modificados genéticamente en EEUU

El helicóptero Ingenuity de la NASA bate un récord de distancia y velocidad en un vuelo sobre Marte

Un “objeto desconocido” casi choca contra la Crew Dragon de SpaceX con 4 astronautas a bordo

La ceremonia de los Oscar tuvo el rating más bajo de su historia

Apple actualiza iOS con la ‘política de privacidad’ que le enfrenta a Facebook

Marc Anthony retomará su gira por EE. UU. y Canadá el 27 de agosto

Univision y Google se unen para reforzar lazos con el público hispano

Anthony Hopkins ganó este domingo 25-A el Óscar al mejor actor por “The Father”, con el que se convierte, a sus 83 años, en el ganador más mayor de la historia de los premios.

Apple anuncia una inversión quinquenal de 430.000 millones de dólares en EE. UU.

Uno de los pueblos más bellos de Italia está vendiendo casas por un euro para “repoblar su casco antiguo”

Drogó y violó a más de 60 mujeres, pero se cree inocente: Bill Cosby, de “padre de América” a depredador sexual

Spotify sube el ‘precio de sus planes’ en todo el mundo: estarán vigentes el próximo #30Abr

‘House of the Dragon’: HBO comienza la producción de la secuela de ‘Game of Thrones’

Sigue la guerra de Meghan Markle contra los paparazzi: bloqueó la difusión de una foto con Archie

Ford lanza las versiones más potentes del nuevo eléctrico ‘Mustang Mach-E’

Leonardo DiCaprio quiere rodar una versión de la oscarizada “Another Round”

Willie Colón ya se encuentra estable en hospital de Nueva York tras accidente

La japonesa Kane Tanaka, quien ostenta el récord mundial de longevidad con 118 años, ha abandonado sus planes de participar en el relevo de la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos de Tokio debido al riesgo de contagio de coronavirus.

Cabrera regresó al roster activo de Detroit

Yulimar Rojas incluida en Libro Guinness de los Récords por su salto triple “indoor”

Salvador Pérez llegó a los 1000 partidos con los Reales

Atleta venezolana Yusleidy Figueroa gana medalla dorada en panamericano de levantamiento de pesas en República Dominicana en la categoría de 93 kgs.

Venezuela tiene campeona en el mundo de las MMA: Piera “La Fiera” Rodríguez se hizo con el cinturón de peso paja este viernes por la noche, al vencer a la campeona ucraniana Svetlana Gotsyk (13 – 5 – 0), por la vía del TKO.

Manchester City se corona campeón de la Copa de Inglaterra al derrotar al Tottenham 1×0 su primer título de la temporada

Correa tumba al Milan y agrega al Lazio a la pelea por la “Champions”

‘Chicharito’ es por segunda vez seguida el Jugador de la Semana en la MLS

