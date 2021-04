Luis Vicente León: Es difícil que la oposición logre un acuerdo integral para participar en las regionales

Es muy difícil que la oposición logre un acuerdo integral para participar en las regionales, pues hay diferencias insalvables sobre atarla al referéndum o elección presidencial. Sin embargo, parece imparable la decisión de participación de varios grupos opositores relevantes.

Así lo dio a conocer el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, al responder a una serie de interrogantes de sus seguidores, a través de su cuenta oficial en Twitter, advirtiendo que igual que cualquier empresa que no ha logrado cumplir sus objetivos centrales, es indispensable presentar una propuesta de cambio muy profunda, incluyendo liderazgos, a fin de rescatar esperanzas. Repetir lo que se ha hecho es garantía de obtener el mismo resultado: la nada.

Sobre la unidad para participar en las elecciones regionales, recordó que la oposición no es homogénea. Hay diferentes grupos y pensamientos. Pero es clave que toda tenga unas reglas comunes para decidir y poder trabajar en conjunto. No es momento de despreciar apoyos, sino de integrarlos.

El economista descarta la posibilidad de un referendo revocatoria, y en tal sentido señala que no existe absolutamente ninguna posibilidad de que el gobierno de Maduro, claramente minoritario, pero controlando el territorio y las instituciones, permita un referéndum que lo ponga en peligro.

Por otra parte, señaló que los equilibrios macro no se lograrán mientras no se recate la confianza… y no parece que estemos ni cerca de esa condición. Recuerda que las zonas económicas especiales, igual que la apertura de facto abre algunas oportunidades de negocios, pero nunca a replantear crecimiento estable del país.

Sobre la situación cambiaria, señaló que el problema de valor de la moneda tiene que ver con la desconfianza en las autoridad monetarias y en el modelo económico del país. Sin recatar esa confianza no hay reconversión que valga, aunque a corto plazo siempre tendrá algunos impactos positivos.

Asimismo indicó que en la medida en que la economía sea dolarizada transaccionalmente, la banca va adaptándose a las necesidades del Mercado y el crédito será un paso natural en ese sentido, pero siempre en moneda extranjera o indexado a ella.

Recordó que el valor de la moneda depende de la confianza. Esa es una variable destruida por la acción del gobierno revolucionario. Solo se revertirá con cambios muy profundos en el país y la reinstitucionalización independiente del mismo. Asimismo admitió que la bancarización del dólar, es un proceso en franco crecimiento y estima que es absolutamente imparable.

Sobre el crecimiento de la economía, asegura que lamentablemente no habrá; sin embargo advierte que al menos no se esperan caídas similares a las registradas en los años recientes.

Admite que la situación del sector agrícola es dramática y el problema del diésel lo potencia exponencialmente. El país camina agresivamente a elevar su dependencia alimentaria a productos importados, aunque ellos también tendrán limitaciones graves de transporte.

Consultado en torno a si vale la pena permanecer en Venezuela en las condiciones actuales, el economista afirma que esa no es una pregunta que puede responderse igual para todo el mundo. Hay sectores y segmentos que siguen siendo atractivos y podrían seguir creciendo en el futuro. Pero hay otros en peligro de extinción. Quedarse o no dependerá de la capacidad que tenga la persona de estar de estar en unos u otros.

Sobre el plan de vacunación contra la COVID-19, asegura que se realizara con mucha demora, y luego de los abusos típicos de poder que harán injusta la entrada del proceso de vacunación, agregando que más tarde o más temprano entrarán vacunas por apoyo humanitario y el proceso será mucho más intenso de lo que se pensaba originalmente.