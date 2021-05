Juan Guaidó en Lara: Aquí estamos en la calle y vamos a seguir #1May

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó expresó desde Barquisimeto este 1ro de mayo, que hay que mantener la fuerza y altivez para terminar con la dictadura.

Criticó que la dictadura buscara atacar a la clase trabajadora y envió un mensaje al país: “Aquí estamos en la calle con nuestra gente y aquí vamos a seguir”.

Guaidó trató de “Cínico” a Nicolás Maduro por hacerse llamar “presidente obrero”, cuando no sale de Miraflores. Aseguró que los enemigos más grandes actualmente son el hambre, la dictadura, el miedo y la pandemia.

El mandatario hizo un reconocimiento especial a todos los trabajadores que no han descansado y los llamó a no rendirse, a seguir exigiendo en la calle y a no confundirse con las mentiras de la dictadura de Nicolás Maduro.