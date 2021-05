Son Titulares viernes #14May

Sontitulares.com

Al día viernes 14 de mayo de 2021

CNE anunció que elecciones regionales y municipales se realizarán el 21 de noviembre

AN evalúa propuestas de Fedecámaras que incluye devolución de 135 empresas expropiadas

Fuertes lluvias afectan producción de agua potable en Plantas Potabilizadoras del Zulia

Venezuela suma 832 nuevos casos y 17 fallecidos por Covid-19

Cuatro meses de silencio de la Defensoría y Fiscalía del régimen de Maduro de la Masacre de La Vega

Registrado nuevo motín en el retén de la Policía de Cojedes en San Carlos

26 mil presos presentan desnutrición porque el régimen dejó en mano de familiares la alimentación

90% de las empresas en Venezuela no están contratando a personas con discapacidad

Hospital de San Cristóbal no cuenta con laboratorio ni equipos de resonancia o tomografía

Grupo Idea condena la violencia durante las manifestaciones en Colombia

Cabello: No vamos a negociar nada que vaya en contra de la revolución

Funvisis registró sismo de 3.3 en Güiria

Desde la madrugada vecinos de Colinas de Bello Monte hacen largas colas para la gasolina

Los venezolanos no están preparados inmunológicamente para defenderse de infecciones por la desnutrición

La nueva estafa en Whatsapp: presuntos integrantes de La Piedrita piden «donación» para no atentar contra familias

Transportistas del Alto Apure se fueron a paro

La opacidad de Venezuela llega a la OPEP al dejar de enviar data de producción de abril

Más de 100 enfermeras han muerto por COVID

Doctora Guercio: “Estamos en pañales con la vacunación y no tenemos personal para un plan de inmunización”

Jorge Rodríguez sobre propuesta de Guaidó: “El que quiere diálogo tiene que empezar por reconocer que se equivocó”

“Si no tienes carnet de la patria no tienes vida”, denunció adulto mayor que no fue vacunado en Carabobo

Escasez de gasoil e hiperinflación paraliza transporte en el oriente de Venezuela

Condenan a 24 años de cárcel a ocho funcionarios de la PNB por violar y golpear a un hombre.

Preocupante derrame de acero líquido evidenció la inseguridad operativa en Sidor

FundaRedes denuncia nuevo combate entre grupos terroristas de las FARC en el estado Apure

Venezuela confirma 890 nuevos casos por COVID-19 y 15 fallecidos

El Aula Magna de la UCV, entre preservativos usados, heces y abandono

Comisionado Borges: Maduro politizó el mecanismo Covax y mintió sobre las vacunas Sputnik V

Asamblea fraudulenta oficializó designación de Haifa El Aissami como “embajadora” ante la FAO

El Gobierno español inyectó en Plus Ultra un 6% más de lo que la propia aerolínea solicitaba inicialmente

Borrell dice que la UE apoyará “en todo lo que pueda la iniciativa de guaido

Canadá respalda el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Guaido

Voluntad Popular brindó respaldo absoluto al Acuerdo de Salvación Nacional

En riesgo de cierre comercios de Naguanagua por aumento de 300% en impuesto de aseo urbano

FUTPV: Transnacionales petroleras pagan salarios de $ 3,4 mensuales en Venezuela

Jubilados de empresas básicas reclaman sus derechos de salud y vida

Gladys Gutiérrez será representante del gobierno de Maduro en CPI

Filas para surtir combustible en la Gran Caracas colapsan vías

Asesinato de dos dirigentes chavistas en frontera del Táchira genera alarma

En Zulia no venderán gasolina subsidiada a particulares para evitar reventa

Ocho muertos ha generado violencia carcelaria en cárcel La Pica de Monagas

Trabajadores de Pdvsa Gas exigen respeto a sus derechos laborales

Otra vez por el gas: cerraron carretera nacional en Tucupita

Conductores protestan ante venta “priorizada” de gasolina solo a entes del gobierno en Delta Amacuro

Consejos comunales exigen agua a Hidrofalcón

En Cunaviche, San Juan de Payara en Apure llevan meses en la espera del gas.

Pacientes con síntomas de COVID-19 tomaron el Hospital de Tucacas para exigir atención

Protesta en Maracay por tercer robo a una misma iglesia

Profesionales marcharon en Anzoátegui exigiendo salarios justos



Habitantes de Quebrada Seca reclaman ayuda por daños de precipitaciones

Lo pacientes oncológicos y renales necesitan gasolina en Trujillo

Protestan en Cumaná por falta de internet y telefonía de Cantv

Productores reclaman al gobierno de Barinas responder ante inundaciones

Transportistas de Guasdualito decretaron hora 0 por escasez de combustible

Aumenta el malestar por escasez de gasoil en Puerto Cabello

Parroquia Catia La Mar en crisis por problemas de vialidad (

Willian Gutierrez, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros y ex trabajador de la Hidrológica del Estado Lara….”Agua hay y mucha, pero muy turbia, y no apta para el consumo humano, ya que en la Planta Potabilizadora no hay Sulfato de Aluminio ni Gas Cloro

Alibaba (BABA) cae un 2,9% en la apertura a un precio de $213,48 debido a su reporte trimestral, la empresa presenta pérdidas en el último trimestre, debido al pago de la multa de $2.800 millones impuesta por los reguladores chinos.

Google dona 33 millones de dólares contra el Covid-19 en Latinoamérica

Dólar paralelo superó los tres millones de bolívares

Policía de Trinidad y Tobago busca a dos venezolanas reportadas como desaparecidas

MinDefensa de Colombia asegura que el Estado no va a renunciar al uso legítimo de la fuerza

Marco Rubio pidió no caer en la trampa y no levantar sanciones a Maduro

Xiaomi fabricante de celulares, anuncia que Estados Unidos la retiró de su lista negra

Un terremoto de magnitud 6 sacude el noreste de Japón sin alerta de tsunami

Ejército israelí desmintió que se haya infiltrado en Gaza

Brasil interrumpirá producción de la vacuna AstraZeneca por falta de insumos

Biden confirmó que vacunados en EEUU no tendrán que usar tapabocas.

Benjamin Netanyahu habló en el marco de la ofensiva israelí en Gaza: “Esta operación continuará todo el tiempo que sea necesario”

Brasil supera las 430.000 muertes y camina hacia los 15,5 millones de casos

Argentina reporta 26.531 nuevos casos de la covid-19 y 448 decesos

Colombia sigue en alerta y agrega 19.160 casos y 499 muertes por la covid-19

India registra más de 4.000 muertos y 360.000 contagios diarios por covid-19

Perú reporta más de 400 muertes por covid-19 en un día y suma 65.316 decesos

Capturan a cabecilla de las disidencias de las Farc infiltrado en protestas de Cali

Israel interceptó el 90 % de los 1.600 cohetes lanzados desde Gaza

Hamás dispara un misil contra el segundo aeropuerto más grande de Israel

Reportan largas colas y estaciones cerradas en el sudeste de EEUU por escasez de combustible

EEUU empieza a vacunar con Pfizer a adolescentes de 12 a 15 años a partir de este jueves

Portugal multará con hasta cien euros por incumplir normas COVID-19 en la playa

EEUU investigará el aumento de misteriosos ataques que causaron lesiones cerebrales a su personal en el extranjero

Cuba registra otros 1.186 casos de COVID-19 y diez fallecidos

Activistas denuncian “secuestro” de artista cubano incomunicado en hospital

Seis años de prisión para empresario que usó un préstamo del gobierno de EEUU por el COVID-19 para comprarse un Lamborghini

Ascienden a 87 los muertos en Gaza por la escalada de violencia con Israel

Berlín advierte que actuará con “tolerancia cero” frente al antisemitismo

Caos en Colombia: Más de 2 mil litros de leche a punto de perderse en Antioquia por los bloqueos

ELN: “Si Duque quiere dialogar con mucho gusto se le atiende, pero sin imposiciones”

Descubren que se puede ‘hackear’ cualquier dispositivo Apple a través de la aplicación ‘Find My’

Wall Street cierra verde y el Dow Jones sube un 1,29 % en sesión de rebote

Al menos 18 científicos no descartan aún que el coronavirus saliera de un laboratorio

Disney gana 918 millones en su primer semestre fiscal, un 64% menos

La reunión de ‘Friends’ se verá el 27 de mayo en HBO Max

Un hombre paralítico escribió un mensaje de texto en una computadora usando solo su pensamiento

Más de 380 mil venezolanos se han acogido al Estatuto Temporal de Protección en Colombia

Se intensifican enfrentamientos entre palestinos e israelíes



La relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein, causa del divorcio de Melinda, según ‘WSJ’

Israel anuncia despliegue “masivo” de fuerzas de seguridad para frenar violencia interna en ciudades

Colombia cumple dos semanas de paro nacional

Canciller de Colombia Claudia Blum renuncia al cargo, su reemplazo temporal será Adriana Mejía

López Obrador responde que no oculta “nada” tras ser denunciado en la OEA

Mezclar la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer intensifica los efectos secundarios

Un joven iraní fue decapitado por su familia por ser homosexual.

Google, multada con 100 millones de euros en Italia

Un retrato de Picasso el ‘Femme assise près d”une fenêtre’, supera los 103 millones de dólares en subasta en EEUU

Era como vivir en El Show de Truman: Harry confesó que quería renunciar a la Familia Real desde los 20 años

Venezolano David Peralta alcanza nueva marca en las Grandes Ligas

Real Madrid golea al Granada y sigue en la lucha por La Liga

Futbolistas piden no programar partidos en Colombia por la crisis social

Gleyber Torres es el octavo miembro de los Yankees que da positivo pese a vacuna

Real Madrid gana en Granada y mantiene la lucha con el Atlético

Nadal se impone con sufrimiento ante Shapovalov

