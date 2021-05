RETACITOS #16May

Nunca se imaginó jefe del Ministerio Público la magnitud del caso que estaba develando, al meter mano a la empresa Lácteos Los Andes, donde por lo que ha dicho a partir de las investigaciones preliminares, solo se está viendo la punta del Iceberg, caso en el cual progresivamente irán apareciendo nuevas evidencias y muchos personajes involucrados, resultando lo más saludable que las investigaciones se lleven hasta sus últimas consecuencias, sin importar quien caiga y desgraciadamente, algunos no aguantaron la presión de saber que serían investigados y decidieron resolver la papeleta sin esperar el curso y los resultados de las investigaciones. Al parecer la investigación se realizaba desde hace varias semanas por existir indicios de actividades de enriquecimiento ilícito por parte del militar ex presidente de la empresa, familiares y amigos, agregando que el personaje posee bienes valorados en altísimas sumas de dinero. Además, llevaba una vida ostentosa exhibiendo lujos como yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos, fincas, así como una red de empresas privadas donde figuran familiares y amigos como representantes legales y accionistas, dijo el Fiscal al presentar la denuncia. El MP no se guardó nada en cartera, se mencionan nombres no solo de varias empresas involucradas en las operaciones irregulares, que supuestamente se beneficiaban de los negocios del expresidente, sino también los nombres y apellidos de varias personas que tendrán que rendir cuentas ante las justicia, confiando los venezolanos como ya lo expresamos, que se llegue hasta las últimas consecuencia.

*****

Desde el municipio Torres hacen un llamado al fiscal Tarek William Saab, para que actúe contra la mafia de la gasolina supuestamente liderada por los concejales vinculados con el proceso, los cuales dizque se guardan una bola de dólares cada vez que llega la gasolina a Carora, aseguran los vecinos que es tanto el descaro de estas mafias que en la E/S Doña María La Grande ubicada en la carretera Centroccidental al parecer un concejal se negó a poner gasolina a los motorizados de la parroquia Antonio Díaz, ubicada a una hora y media de distancia, sólo porque no le dio la gana, beneficiando solo a unos ochenta con cinco litros de gasolina, a los demás les gritó que se quedaba con el resto de la gasolina y el que quisiera que la pagará a un dólar lo cual hizo a todo gañote, o sea que testigos hay de sobra, por lo que la mayoría comentaba que no hay derecho a tanto robo, humillación. Otro pajarito que se la da de avispao es el de la E/S Sabaneta, ya que aseguran que el chivo grande es un diputado con aspiraciones de alcalde, quien colocó allí a una persona de su más entera confianza quien dizque es el encargado de recoger los verdes, sin arrugar la cara, pero si con una gran sonrisa, lo que evidencia que se debe comer un buen pedazo de esa torta.

*****

A propósito, el gobernador encargado habría autorizado la venta del gas comunal en Bs. 300 el cilindro de 10 kilos, la mayoría de los consejos comunales hicieron su agosto en abril, cobraron entre 100 hasta 900 según por el flete, qué tal el robo descarado de estos personeros. Por cierto, afirman que hay una concejal que salió electa según dicen con 300 votos que le regaló el burgomaestre, quien es la que dizque se encarga del gas, señalándose que también tiene un negocio redondo, las comunidades siguen pidiendo la intervención del fiscal Tarek W. Saab, porque ya no aguantan tanto robo. Y el otro caso que ha puesto a los productores contra la pared, es la forma en que se ha desatado el robo de queso y suero en alcabalas improvisadas, denuncia formuladas por los afectados de El Empedrado y El Paradero quienes estarían siendo azotados por los policías nacionales que les roban lo poco que producen de estos rubros, de allí ya todos los denominan como los alias de “poliquesos” y “polisueros”, denuncia por lo demás vergonzosa y que amerita la intervención del gobernador, quien debería actuar sin demora, así como los señores comandantes de esos policías, quienes deberían solicitar presupuesto justos para que les paguen salarios dignos y no tengan que andar matraqueando a los campesinos; actúe señor Fiscal General no permita que estos pillos sigan robando y humillando al pueblo.

*****

Siguen candentes cosas en el cotarro político regional, no se conocen las razones de fondo, pero lo cierto es que al parecer el Inefable denunció a don Jacob, flamante secretario general del partido AD del Indio Berni, ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del estado Lara. No quisiéramos pensar que la querella se produce por las reacciones de Marmoleado después que lo visitaron los motorizados y lo amenazaron, oportunidad en la que dijo a través de las redes sociales que esto pudiera ser obra del Inefable para amedrentarlo, como lo reseñamos la semana pasada en esta sección. Don Jacob expone “Hoy 10 de mayo, me presente con mi cara limpia y mi frente en alto en el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del estado Lara, en razón de que el (EZ) decidió denunciarme con el fin de amedrentarme como venganza política para ver si logra mi renuncia al Partido que represento en el Estado Lara, hecho por demás lamentable y vergonzoso, ya que tiene que acudir a este tipo de prácticas intimidatorias en vez de utilizar el diálogo franco y político, hago del conocimiento público que el ciudadano presidente de dicho tribunal ciudadano (LS) es mi enemigo personal por lo que ante la opinión pública exijo su recusación , nada debo, nada temo y Sigo #sin miedo y #sin descanso #adelante”. Por supuesto que suponemos que el problema que origina la querella, tiene que ver con algún tema vinculado con el ejercicio del derecho, porque el Inefable sabe que este tribunal gremial no puede dirimir controversias políticas ni partidistas; además si existen evidencias de enemistad entre una de las partes y el presidente del tribunal disciplinario, está más que justificada la recusación, para evitar decisiones sesgadas o mediatizadas, así que seguiremos mirando los toros desde la barrera.

*****

También del lado de la revolución hay movimiento, ya que ante la intención del cogollo de escoger a dedo a algún candidato para postularlo a la gobernación de Lara en los próximo comicios, que seguramente serán en la última semana de noviembre o en la primera semana de diciembre, los sindicalistas del PSUV se han estado reunión y sabemos que un grupo de estas organizaciones está planteando elevar a la consideración del alto gobierno, el nombre del dirigente sindical mejor conocido como Siguaraya para que sea el candidato a la gobernación de Lara. Solo conocemos por referencia al personaje, al parecer si como dicen tiene más de 40 años en la actividad sindical, no debe ser ningún tripón, por lo que suponemos debe tener sus añitos encima. En todo caso, antes de emitir un juicio sobre sus posibilidades de llegar al cargo, nos gustaría conocer su perfil profesional, académico y gremial, ya que en este país ser obrero, así nunca hayas trabajado, pareciera ser una credencial más que suficiente para aspirar a cualquier cargo de elección popular. El objetivo del comentario es ponerlo sobre el tapete, porque sabemos de buen a fuente que dentro del PSUV en Lara, hay varios aspirantes a la gobernación, por lo que suponemos que a partir de ahora la pelea será a cuchillo limpio.

Pero una vez anunciado oficialmente que las mega-elecciones serán el domingo 21 de noviembre, otras organizaciones han comenzado a moverse, como es el caso de Unión y Progreso que con muy buen tino está evaluando algunos nombres para ser postulados por la organización para este proceso, por supuesto que tratando en lo posible de dejar a un lado a los bates quebrados tradicionales y explorando, como es debido, con la gente cuales serían los perfiles que deberían tener estos aspirantes. Entre los nombres que barajan y que mencionaron como ejemplo de lo que buscan, figuran los de Freddy Andrade, radiodifusor de larga trayectoria, hombre de duro batallar; Eduardo Gómez Sigala, quien aunque un tanto separado de la política local, no necesita ningún a presentación y sería un gobernador de lujo y también el nombre de Gregorio Valles como su propuesta para la Alcaldía de Palavecino, personaje público, de gran empatía y que podría convertirse en una gran sorpresa como gerente municipal. En todo casos, como ya lo hemos expresado estos candidatos tienen que salir a los municipios, a ensuciarse los zapatos, con un mensaje distinto, cero demagogia, ya que la gente no está comiendo cuentos. La verdad que nadie entiende cómo es que el régimen tiene un rechazo superior al 76% y ninguno de los “lideres” de la oposición hay sido capaz de capitalizar este malestar.

Por otra parte, hace unos días comentamos que al parecer al baquiano Lencho Monasterios, nuevamente lo querían baypasear, supuestamente por instrucciones del líder zuliano de UNT, quien supuestamente le había girado instrucciones ordenándole ponerse a un lado y darle paso a Florido como aspirante de esa tolda política para la gobernación de Lara en las próximas elecciones, cuya fecha aún no se ha fijado, pero que posiblemente se realizaran en el mes de noviembre por los vientos que soplan, comentándose que esto habría sido producto de una negociación en donde le habrían ofrecido al líder duaqueño, un cargo de dirección, pero en el ámbito de la capital de la República; sin embargo, seguimos indagando y nos han confirmado que si esta organización, que en estos momentos está ocupando la segunda posición en cuanto a importancia política regional, después del partido del pueblo legítimo, va a postular un nombre para la gobernación, será el de Lencho Monasterios, derecho que se ha ganado a pulso con un trabajo que lo respalda, especialmente en el sector agropecuario regional, con propuestas orientadas e impulsar la producción del campo, lo cual por supuesto no está reñido con la gestión política, información que nos llena de satisfacción, porque aún se siente el sabor amargo que dejó la llegada de un ex copeyano y un ex de VP, como caídos del cielo y sin ningún capital político solido de respaldo. Confiamos que esas diferencias se hayan superado y si el baquiano es candidato, tenga el apoyo de toda la organización.

*****

En la medida en que los afectados han ido perdiendo el miedo y se atreven a exponer los atropellos a los cuales están siendo sometidos, en forma cada vez más recurrente, en esa misma medida se han incrementado las denuncias. En efecto, algunos productores del municipio Urdaneta, ante la profunda escasez del diésel han tenido que comenzar a movilizarse por diferentes lugares con la finalidad de adquirir el combustible para poder movilizar sus tractores, las plantas eléctricas, las bombas de riesgo y pare usted de contar. La gente de Santa Inés y Siquisique no pueden echarse el viaje hasta Barquisimeto a buscar gasoil porque no hay y es perder el viaje, en es esta búsqueda localizaron una estación de servicio, ubicada en Churuguara, en Falcón, a unas dos horas de camino, hacen el sacrificio de llegarse hasta el sitio, donde les venden el diésel y les cobran 30 dólares por llenarles cada uno de los dos tambores que usualmente llevan y que alcanza para el trabajo de una semana de un tractor cada tambor, pero se da el caso que al salir de la bomba y tomar el camino de retorno, se encuentran con un punto de control de la Guardia y allí para dejarlos pasar dizque les tumban 10 dólares por cada barril, con lo cual ya estamos hablando de 80 dólares, pero todo no se queda allí porque antes de llegar al puente El Limón, sobre el Río Tocuyo, del lado de Falcón hay otro punto de control de la Policía les quita 5 dólares adicionales por cada envase, llevando el precio de los dos barriles a 90 dólares, que el tipo de cambio del BCV para el 11 de abril de 2.824.879,83 x $, representa un total de Bs. 254.419. 184,70, con la agravante que el diésel le dura un poco más de 8 días y por supuesto, las preguntas inocentes: ¿Será este el acuerdo cívico-militar y policial del que habla el régimen?¿Quién puede producir en el campo en estas condiciones? Vale la pena recordar que solamente en Urdaneta hay alrededor de 300 tractores activos. El dirigente regional que nos hizo llegar los datos de la información se comprometió a elevar la denuncia a las autoridades para ver si le pueden poner un parao a este monumental matraqueo a los productores agrícolas del estado Lara.

*****

Por cierto, continuando en Urdaneta denuncian los vecinos que el nivel de las reventas de las bombonas de gas, al parecer ahora ya está en manos de los consejos comunales, ya que existe una clara estrategia por parte de la empresa distribuidora, de lavarse las manos como Pilatos, en esto de la reventa y el bachaqueo que se ha convertido en uno los factores de la crisis de la escasez de gas y de cilindros en Lara y en el resto del país. El modus operandi es que para la distribución del gas se utiliza el censo de la distribución de alimentos, y como hay mucha gente que ha migrado, entonces la empresa distribuidora utiliza para los despachos el censo de los CC, de manera que así como entregan una bolsa de comida por familia, también entregan un cilindro por familia, pero como hay menos familias por la migración supuestamente los consejos comunales cuando hacen los pedidos de comida y de gas piden todo completo de acuerdo al censo original, de allí que por ejemplo en una zona donde de 300 familias se hayan ido, 20, 30 o 50 , este mismo número de bolsas de comida y de bombonas de gas se quedan para la reventa y el bachaqueo, esto no lo controla nadie, además los precios son solidarios y oscilan entre 5 y 10 dólares, mientras te advierten que en otro lado tendrán que pagar entre 15 y 20 dólares, situación que amerita que se le ponga una lupa porque estamos en presencia de un fraude y manejo ilegal de los bienes públicos, en perjuicio de los propios usuarios. La verdad que no hay derecho. También hay que ponerle un parao al asedio de las autoridades en este municipio, contra quienes protestan, reclamen, hablen mal del burgomaestre, quien pida cuentas, les quitan la bolsa de comida, el derecho al gas y están haciendo de las suyas con la reventa del gasoil.

*****

Definitivamente, los malos ejemplos son los que se pegan y son los que se siguen sin mirar las consecuencias. En efecto, la Alcaldía de Iribarren ha estado siguiendo los pasos de la Alcaldía de Libertador en Caracas, ya que estamos casi a mitad de año y aún n o han quitado los adornos de Navidad que colocaron en la conocida y tradicional plaza de La Botella, en la emblemática y aguerrida urbanización Bararida. Allí aún se observan las imágenes de un pesebre. ¿Será que el burgomaestre achocolatado no circula por la Av. Libertador? ¿Será que están pensando dejarlos allí hasta las próximas navidades para no hacer otro gasto?. La verdad que no entendemos como la desidia y la indiferencia hacen estragos en algunas de las instituciones regionales, donde los altos funcionarios parecen ser figuras decorativas, a las que no les importa en absoluta cuanto ocurre a su alrededor, aun cuando son tareas que les corresponde ejecutar. Sería interesante averiguar, cuáles son las razones que pueden tener en la alcandía para justificar que ya terminando mayo, los adornos de la navidad del 2020 aún estén instalados, al menos en Bararida, que se sepa.

*****

Recientemente los medios regionales registraron un accidente ocurrido en la intercomunal Barquisimeto/Duaca a la altura del Polígono de Tiro, la segunda semana del mes de mayo, dejando un saldo de tres personas lesionadas, cuando al parecer un autobús marca Yutong perteneciente a la empresa Transguiso, salto la isla chocando contra una camioneta que iba en sentido contrario, de acuerdo con los testigos supuestamente el pavimento mojado y los cauchos lisos de la unidad autobusera, parecieran ser a todas luces, los causantes de este suceso en el que afortunadamente nadie perdió la vida. Lo más inquietante es que al parecer la mayoría de las unidades de la empresa de transporte circulan con los cauchos lisos, además no es ningún secreto que la mayoría de las unidades hoy reposan en un cementerio de autobuses, donde ya los han terminado de canibalizar, muchos estar paralizados, por frenos, por fallas de caja, tren delantero, falta de neumáticos y pare de contar, porque la empresa que suministra los repuestos está ubicada en territorio yaracuyano y nunca los envían. Pero además, aseguran que el gallego no ha querido soltar el coroto y sigue manejando la empresa desde Caracas, porque allí solo hay figuras decorativas, incluyendo al comandante, todas las decisiones importantes se le siguen consultando al personaje, siendo esta una de las principales razones de la ineficiencia y el fracaso de la empresa. Así que allí hay que poner orden en forma urgente, recordando que los militares hasta ahora, han fracasado como gerentes.

*****

Esta semana los gremios de trabajadores de la gobernación dejaron el miedo a un lado y se plantaron al frente de la edificación, a reclamar sus reivindicaciones, ya que desde el 8 de enero del 2018 no ha existido ningún acercamiento entre los trabajadores y el patrono, logrando entregar un nuevo documento, que se agrega a los entregados anteriormente y que han permanecido sin respuestas, en una manifestación de total desprecio al sector laboral, donde están reclamando que les están calculando las primas de antigüedad, de profesionalización, con el sueldo, no con el salario normal, saliendo de esta manera perjudicados a la hora de sacar las cuentas; además es costumbre en la gobernación que cuando hay un aumento de salarios y ya los trabajadores han cobrado sus bonos vacacionales, no les dan ninguna compensación por el ajuste. Los trabajadores aseguran que la jefecita de personal “es lo peor que ha llegado a la gobernación en muchos años” en todo lo que se refiere a las relaciones con los trabajadores. De allí que están reclamando el pago del retroactivo del aumento del 1/5/2021 que sería pagado antes del 4-5-2021 y ahora les han dicho que para el último; solo en la gobernación hay más de 2000 trabajadores que carecen de beneficios como alimentos, medicinas , entre otros y siempre les mantienen los pagos rezagados. Suponemos que ahora que habrá elecciones comenzaran a cambiar las cosas, porque saben que estos son votos que no estarán respaldando a los candidatos del PSUV.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que en el PH que se incendió en un edificio en la Pedro León Torres con calle 60 de Barquisimeto, al parecer habían instaladas unas 60 máquinas para la minería de criptomonedas, equipos que tienen alto consumo de energía eléctrica y supuestamente al sobrecargarse generaron el corto circuito que produjo el incendio. Aseguran que el propietario del negocio al parecer es el diputado Triple A, lo cual de ser cierto no nos sorprende porque siempre se ha dicho que no vuela, porque se tropieza con los cables. Incluso ya circula la información de que en vista que la infraestructura de apartamento fue dañada considerablemente, la gobernación en una acción de buena voluntad, dizque le ofreció una casa en Santa Elena para que viva allí mientras recupera su PH, porque también comentaron quienes lo conocen, que resultaría cuesta arriba ir y venir todos los días a Río Claro, donde dizque también tiene una finca. De lo que no queda ninguna duda es que el muchacho es un gran “emprendedor” y además aseguran que tiene buen olfato para saber dónde están las oportunidades. Sus amigos le sugieren que si va a continuar con la minería de criptomonedas, debe realizar una reingeniería y adquirir equipos de protección contra los picos de voltaje que son muy comunes y que son los que generan los cortos circuitos y los incendios. Afortunadamente solo se trata de pérdidas materiales que se pueden reponer.

*****

Los trabajadores del Consejo Estadal para la atención de las personas con discapacidad del estado Lara, Ceapdis, al parecer también están comenzando a ser presionados para que asistan a cumplir con sus labores de manera presencial, aún en las actuales condiciones. En efecto, aseguran que les han advertido que aquellos que no asistan las van a suspender tanto los sueldos como cualquier tipo de bonificación que estén percibiendo. Aseguran que el jefecito estaría convocando a una reunión con el personal para informarles de los cambios que se avecinan, toda vez que anteriormente ya les venían aplicando el “acido” con las bolsas de comida y con las bombonas de gas y ahora se piensan meter con lo más sagrado que es el salario, supuestamente según lo que les ha dicho, estas medidas se van a aplicar por instrucciones expresas del gobernador encargado, quien suponemos cobrará completo y no debe tener problemas con el suministro de gas, con la comida y nadie le debe estar reteniendo su sueldo. La verdad es que cuando vemos este tipo de actuación de algunos funcionario, que evidencian su condición de servilismo, nos preguntamos si no tienen familia, madre, esposa, hijos, hermanos, porque carecen de sentimiento y actúan como cancerberos para cuidar sus cargos, que no deben olvidar que no son eternos, por el contrario, son muy efímeros.

Juan Bautista Salas