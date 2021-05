COLUMNA El rincón de los miércoles #19May

BUFFON: Gianluigi, el gran portero de la Juventus de Turín ha dicho basta y anunció la semana pasada su retiro a los 43 años. Veterano de mil batallas, el guardameta participó en 656 partidos de la serie A de la liga italiana, ganó 25 títulos de clubes y un mundial en Alemania 2006….

SÉPALO: Israel, sometido a los ataques del grupo terrorista Hamás ha sido uno de los países que han registrado mayores adelantos en la lucha contra el coronavirus en el mundo. Francia, Turquía y Rusia los más castigados por el virus en Europa, mientras en el continente americano los que lideran los afectados son Estados Unidos, Brasil y Argentina…

KEIKO: Ya la candidata a la presidencia del Perú ha emparejado las encuestas y se espera su inobjetable triunfo en las próximas elecciones. Ha cometido muchos errores Pedro Castillo, su rival, un personaje que manifiesta públicamente su ideología comunista y su promesa de acabar con los medios de comunicación. Keiko ha remontado la cuesta. como suele decirse, para ganarle a Castillo por un buen margen…

Las chicas muy jóvenes fueron marginadas en el Miss Universo. Las cinco finalistas no bajaron de los 25 años, entre ellas Miss México, la ganadora del certamen. El grupo, eso sí, estaban preparadísimas intelectualmente, como lo demostraron en sus respuestas a las preguntas del jurado. En mi libreta de reportero estaba Miss India para ceñirse la corona, seguida de Miss Brasil y Miss Perú, pero…

II

El amor en tiempo de pandemia ha cambiado una barbaridad. Se ha perdido el romanticismo clásico en la vida de la pareja y se asume un comportamiento más pragmático en la relación, donde cada uno de los enamorados o amantes me parece que es lo mismo, hace lo que le place sin tomar en cuenta ciertas normas de conducta que antes eran necesarias y obligadas para la buena marcha de quienes han asumido la responsabilidad de amarse hasta el final de los tiempos. No se si el lector se ha dado cuenta de los pocos matrimonios que se realizan en el mundo actual. Y no hablemos de los compromisos sellados y refrendados en las jefaturas civiles o en las santas iglesias. Son poquísimos, como poco es el tiempo que le dedican los oficiantes a la ceremonia nupcial porque todos quieren irse temprano a casita a causa del fastidioso virus y a la necesidad de cumplir, como debe ser, con las obligaciones conyugales.

III

El amor en estos tiempos ha dejado de ser eterno hasta que la muerte, uno u otra los separe. En el ciclo pandémico, uno observa asombrado como esa unión del hombre y la mujer se rompe con facilidad sin mediar mucha discusión sobre la decisión que se tome. Uniones que parecían indestructible se rompen con una pasmosa facilidad, sin problemas que lamentar y con sus respectivas remuneraciones. Quien en su sano juicio llegó a pensar que Bill Gates y Jeff Bezos, dos de los hombres más ricos del mundo se divorciarían, o que Jennifer López le diría chao al pelotero Alex Rodríguez porque le hacía mucha falta el endemoniado ritmo de su ex, Marc Anthony y los besos de Ben Aflleck con quien pasa su temporada veraniega. Jeff Bezos, el billonario amo y señor de Amazon y del Washingon Post, por su parte, buscó consuelo en los brazos de una periodista, convertida hoy en multimillonaria, sin arrepentirse de nada, menos ella que ya no tendrá que preocuparse por su luminoso futuro como nueva soltera. ¿Será el corona el culpable de este aparente desajuste emocional?

III

Cada día resulta más caro alquilar un apartamento en Miami, según una revisión hecha por una revista especializada. La situación había cambiado en enero, pero en la medida que han pasado estos primeros meses y descendido la pandemia en la Florida, los interesados en conseguir un apartamento tendrán que pagar unos 400 dólares o más, un 3 por ciento más que en abril. Coral Gable sigue siendo la zona más exclusiva con un promedio de 2.700 dólares…

TODO es una contradicción en el país donde vivimos. Nadie se explica cómo se dialoga cuando se toma una medida de embargo contra El Nacional, uno de los diarios de mayor prestigio en Venezuela, por una nota publicada en el diario ABC de Madrid que ni siquiera fue originada en el periódico sancionado. Para no creerlo

Luis Rodríguez Moreno