María Corina Machado a Alberto Fernández: Parece que usted quiere desaparecer la sangre y evidencia criminal del régimen #20May

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, respondió de manera directa al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien declaró recientemente que los problemas de los Derechos Humanos en Venezuela fueron “desapareciendo” poco a poco.

“Señor Fernández, es falso, no existe ninguna oficina permanente de la ONU en territorio de Venezuela”, dijo Machado en primera instancia. “Segundo, ¿usted no lee los propios informes de la ONU? Maduro ha sido acusado por ser coautor material de crímenes de lesa humanidad. Y en tercer lugar, ¿usted no está al tanto que en diciembre de 2020 la fiscal de la Corte Penal Internacional dio procedencia a la tercera etapa de este proceso en la corte por crímenes de lesa humanidad?”, agregó María Corina Machado.

Asimismo, aprovechó para recordar que actualmente hay 306 presos políticos en las cárceles venezolanas, con lo que ejemplificó que los problemas de DDHH del país continúan.

“Si a usted le parece que las cifras de violaciones de derechos humanos en Venezuela son un problema que está desapareciendo, lo que parece es que usted quiere desaparecer la sangre y evidencia criminal del régimen de Maduro”, comentó la política venezolana.