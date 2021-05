OPINIÓN Se busca un Emprendedor – Mi Padre El Emprendedor: Andrés Blas Olivo #25May

“Venimos de la noche y hacia la noche vamos. Atrás queda la tierra envuelta en sus vapores, donde vive el almendro, el niño y el leopardo. Atrás quedan los días, con lagos, nieves, renos, con volcanes adustos, con selvas hechizadas donde moran las sombras azules del espanto. Atrás quedan las tumbas al pie de los cipreses, solos en la tristeza de lejanas estrellas”

Vicente Gerbasi

El libro que estableció a Vicente Gerbasi como creador original fue Mi padre, el inmigrante (1945), largo poema en treinta cantos en el que se trenzan el paisaje italiano y americano, la travesía del padre y la suya propia, la búsqueda de la memoria de su infancia a través de la del padre inmigrante.

Desde hace mucho tiempo he querido escribir un libro sobre la vida de mi padre, pero no encontraba la manera como hacerlo o sobre qué bases, hasta que mi trabajo con el Programa Empretec de las Naciones Unidas me dio la pista.

Este programa se base sobre una investigación realizada por el Prof. David McCleanan de la universidad de Harvard, quien determinó cuales eran los comportamientos que tenían las personas emprendedoras y allí a medida que desarrollaba mis competencias para convertirme en un instructor certificado del programa, encontré la clave, cuando me percate que para darle un ejemplo a los participantes sobre cada comportamiento de los emprendedores exitosos, me encontraba con etapas de la vida de mi padre que me servían de ejemplo, entonces pensé, porqué no hacer una bibliografía de él, usando los comportamientos como guía, y entonces hoy en día, me encuentro escribiendo esa bibliografía, de mi padre, el emprendedor, que nació emprendedor y desarrolló toda su vida basado siempre en esos comportamientos.

Esta tarea que me he propuesto llevar adelante, la hago porque deseo profundamente dejar un legado de la vida de mi padre, quien durante toda ella fue un hombre de bien, con mucha ética, con un espíritu emprendedor de gran calibre, y tanto es así que cuando leo libros sobre emprendedurismo, los ejemplos que dan los expertos, son comportamientos que mi padre los tenía a flor de piel.

Andrés Blas Olivo nace en el año de 1908 en Italia, en un pueblo llamado Brefaro, de la Provincia de Potenza, de la Región de Basilicata. Es allí donde Blasito como lo llamaban todos, desarrolló su primera juventud. Fue allí donde dicho por el mismo, mientras ordeñaba una vaca, que si seguía en ese lugar, seria un ordeñador toda su vida y entonces el mismo se dijo de aquí me voy, me voy para América a desarrollarme, a crecer, en fin, en BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES, cosa que sería el norte durante toda su vida, eso de siempre estar buscando oportunidades. Era el producto de su actitud, de su conducta, y no ajeno a él.

Definitivamente, Blas Olivo siempre estuvo dispuesto a salirse de los nueve puntos, nunca se quedó encerrado en ellos, no tuvo límites, aun cuando su entorno no era favorable a desarrollar el comportamiento emprendedor. El abarcaba los problemas de una manera creativa sin ideas preconcebidas.

Continuara…..

Italo Olivo

