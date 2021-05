RETACITOS #30May

Solo en Venezuela y en Disney World. Esta es una historia inaudita, que si no lo denunciara una persona muy seria y respetable resultaría increíble. En la Perla del Norte hay una sola estación de servicios que vende gasoil, ubicada a la entrada del pueblo, frente a un conocido restaurante. Ocurre que en ese lugar a todo el que llega le dicen que no había gasoil, que las gandolas tienen días sin traerles el combustible y con esta respuesta despedían a todos los conductores que llegaban, o a los productores que venían a comprar el diésel para sus tractoras, plantas eléctricas y bombas de riesgo; a los transportistas y comerciantes que necesitaban el combustible para el trabajo, pero el mensaje continuaba siendo el mismo, “no hay, no hay, no hay”. Pero el día sábado llegó una gandola cargada de gasoil con la intención de llenar los tanques de la estación de servicio, dando por descontado que los tanques estaban completamente vacíos; pero para sorpresa del gandolero, no pudo descargar el combustible porque los tanques de la estación de servicio estaban “completamente llenos”, reaccionando el pueblo de inmediato, porque les estaban negando un combustible cuando sus tanques estaban full, la gandola se regresó con su carga igual que como había llegado. Preguntas inocentes: ¿Estaría enterada de esto la burgomaestre? ¿Sabrían algo los Guardias cuyo puesto está a 500 metros de la bomba? ¿Lo desconocerían los policías cuyo cuartel está al lado de la estación de servicios?. Desconocemos si legalmente esto pudiera ser calificado como un delito de acaparamiento; sin embargo, el propietario del negocio debería explicar su actuación irregular, ya que su prestigio estará muy en entredicho, así como el respeto que pudieran tenerle los vecinos de Duaca.

Sería interesante averiguar si es cierto que en el ámbito del gobierno regional, presuntamente tienen asignada una partida superior a los 2.000 dólares semanales, dizque para atender los “caprichos” y “antojitos” de altos funcionarios, lo cual de ser cierto, pareciera una verdadera exageración, sobre todo en un país que está “quebrado” que sus ingresos prácticamente están en niveles mínimos, con una altísima proporción de la población en pobreza extrema, pasando hambre y buscando comida en la basura y que supuestamente utilicen 10.000$ todos los meses para adquirir las exquisiteces dizque que consumen algunos personajes. Por supuesto que este tipo de arbitrariedades se producen cuando no existe una contraloría que se ocupe de investigar estos hechos irregulares, o un Consejo Legislativo que cumpla eficientemente con sus funciones; e incluso los partidos políticos de oposición pudieran utilizar este tipo de derroches de los escasos recursos del Estado venezolano, para investigarlos y determinar responsabilidades; pero lamentablemente están muy ocupados cayéndose a cuchillo para ver quién es diputado, alcalde o gobernador, para ocuparse de este tipo de nimiedades. En todo caso, allí les dejamos esta inquietud, porque al parecer quien está manejando los chulupos, pareciera por lo que dicen los conocedores del caso, no tendrían criterios sólidos a la hora de salir a hacer las compras, que suponemos no se trata de acemitas tocuyanas, queso de cabra, o vinos de los que elaboran en Carora.

Por cierto queremos alertar a las personas que por alguna u otra razón, tengan la necesidad de realizar gestiones ante dependencias de la administración pública, específicamente en organismos como el Saime, donde cuando algún ciudadano va a hacer alguna gestión y tiene alguna cuenta pendiente con la justicia, le advierten que no le pueden realizado el procedimiento por cuanto le aparece en su expediente un “error migratorio” y que debe acudir personalmente y en forma perentoria a las dependencia del organismo para regularizar la situación. Pues bien, al parecer algunos organismos de seguridad del Estado han solicitado la cooperación del Saime para capturar estas personas y están implementando lo que internamente se denomina “Alarmas silenciosas”, de tal manera que cuando la persona acude a Saime allí lo están esperando para ponerle los “ganchos”. De manera que si va a sacar la cédula, el pasaporte o la prorroga y le sale el fulano “error migratorio”, lo primero que debe hacer es un examen de conciencia y determinar si no tiene cuentas pendientes con la justicia; sin embargo, para mayor seguridad, cuando acuda al Saime váyase acompañado por un abogado que lo represente, de esta manera se evitará pasar un mal rato, porque definitivamente a nadie le gusta estar tras las rejas, sobre todo si no tiene cuentas pendientes con las justicia. No olviden que el error migratorio es muy frecuente entre aquellos venezolanos que viven en el exterior o entre quienes transitan de un país a otro por los “caminos verdes” pero es lo mismo que alarma silenciosa.

Muchos comentarios han circulado por las redes sociales en torno a la súbita muerte del gobernador de Vargas, incluso dentro del seno del propio PSUV, donde el militar se había ganado el respeto de mucho de los dirigentes y militantes de la organización, quienes fueron sorprendidos, ya que si bien al personaje de le conocían algunas debilidades por un buen escocés y disfrutar con sus amigos de una carne asada y de una partida de dominó, no se conocía que tuviera problemas serios de salud que le pudieran provocar un desenlace fatal. Se comenta que fue llamado a varias reuniones en las cuales supuestamente le participaron que se estaba evaluando la posibilidad de su traslado a la Isla de Margarita, ya que al parecer el protector que enviaron a la zona no ha cumplido a cabalidad con la tarea que le encomendaron y requerían alguien de la talla del mandatario varguense para resolver la papeleta, lo cual fue captado de inmediato como una estrategia para defenestrarlo, después que se comió “las verdes” y mejoró notablemente las cosas en la entidad, lo que al parecer le produjo una gran molestia, de acuerdo con los comentarios de gente vinculada con la familia que así lo dieron a conocer. Desde hace días se venía comentando que lo sacarían de Vargas, para poner en ese cargo al heredero del inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta, propuesta que ha generado un rechazo cercano al 80% entre la población del litoral central. Afirman que el general llegó a su hogar después de estas reuniones, al parecer ni siquiera cenó, sino que se fue a dormir y dizque en la madrugada le falló el reloj. Por supuesto que ante el contundente rechazo y el malestar que ha generado la sola idea de que el chamo sea designado a dedo nuevo gober, han dejado que las aguas se calmen y han dejado el tema en standby. Así que amanecerá y veremos.

Aseguran que el ministro de Salud del régimen, amaneció enratonado o se fumó una lumpia con excesivos condimentos, cuando se le ocurrió declarar públicamente que “el personal sanitario en Venezuela había sido vacunado en un 90%”, lo que provocó que el mundo se le viniera encima, comenzando por sus propios colegas médicos, la Federación Médica de Venezuela, que desmintieron en todos los terrenos y de todas las formas, tales afirmaciones, por cuanto las mismas no tienen nada que ver con la realidad, donde incluso aún siguen muriendo médicos de distintas especialidades, enfermeras, bioanalistas, camilleros y personal de apoyo, ya que para muchos de ellos no han alcanzado las pocas vacunas que han llegado. Se recuerda que inicialmente se anunció que llegarían 10 millones de dosis, las cuales nunca llegaron y posteriormente han estado arribando por cuenta gotas, pero nunca en las cantidades que se requieren para implementar un plan masivo de vacunación, única manera de poder solventar en el mediano y largo plazo el problema de la pandemia. Lamentablemente, fue público, notorio y comunicacional que los primeros lotes de vacunas que llegaron fueron supuestamente utilizadas por el alto gobierno para favorecer a los ministros, diputados, dirigentes políticos oficialistas y a sus familiares, mientras el personal de salud continuaba luchando contra la Covid-19 sin contar con las minimas condiciones de bioseguridad. Los presidentes de los colegios médicos regionales han sido testigos de excepción, no se ha cumplido con el personal de salud, incluso muchos de los médicos de la tercera edad aún estar sin vacunar, de tal manera que el ministro de Salud quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta.

Pudimos ver en los medios de comunicación regional y en las redes sociales, que estuvo de gira proselitista por Barquisimeto y otras entidades regionales, Ángelo Palmieri, dirigente de UNT, aún cuando no lo han oficializado suponemos que al parecer están preparando la artillería para el caso que se decida participar en las elecciones convocadas para el 21 de noviembre. Comentan que estuvo reunido con el Coodop y en su mensaje a los dirigentes y organización es de las bases al parecer está planteando que aquellos candidatos que aspiren a cargos de elección popular deben tener posibilidades reales de triunfo, siendo el mensaje directo para todos aquellos bates quebrados de siempre, algunos de los cuales después de salir electos, se olvidan de las promesas que hicieron y los compromisos adquiridos, que no hay que confiarse porque el hecho que sean conocidos, que todo el mundo los salude y les palmee en la espalda, ya que esto no es garantía de triunfo, lo que realmente fue una “recta de humo” por todo el centro del home, para algunos de los presentes en la reunión, quienes ojalá actúen con inteligencia, se hagan un autoexamen de conciencia y lleguen a la conclusión que ha llegado la hora de darle paso a caras nuevas y no reacciones como “muchachos malcriados”, como acostumbran hacerlo cada vez que alguien les dice la verdad.

Tal como se los anunciamos hace por lo menos tres semanas, ya comienzan a circular avisos y pancartas de la Fuerza Laboral Campesina y Comunal del PSUV postulando a Siguaraya como candidato a la gobernación de Lara, candidatura que supuestamente nace desde abajo hacia arriba y sin la participación de la dirigencia regional de la organización, que deberá pronunciarse públicamente anunciando si este será el candidato del partido para una contienda tan difícil como la que se avecina, o por el contrario, tendrán otros nombres “In pectore” para ponerlos a la palestra y entonces se plantearía una elección donde se escogería entre los potenciales candidatos, el que representará a la organización política. A propósito, de las elecciones, hay un grupo oficialista importante impulsando la candidatura de Linda, la médico ex directora del HCUAMP para la Alcaldía de Palavecino, pero por otro lado dizque ya hay un acuerdo con “Goyito” el del equipo Cardenales, también para este cargo y por allí hemos visto unas encuestas, donde quien está de primero en la intención de voto en ese municipio es René Rivas, quien sobre esta materia se ha mostrado muy cauteloso y de bajo perfil. Lo cierto es que en Palavecino los vecinos arrugan la frente cuando les mencionan a los candidatos del oficialismo, ya que la gestión de la actual jefecita no es precisamente tan efectiva, como para repetir con otra gente de la misma corriente, ya que prefieren explorar otras alternativas.

Las condiciones que está imponiendo el régimen para sentarse a una mesa de diálogo, definitivamente son tan fuera de tiesto, que evidentemente se pone en evidencia que están dispuestos a mantenerse en el poder contra viento y marea y que no existe la menor intención de establecer un diálogo sincero, honesto, con la disposición de buscar alternativas válidas que permitan llegar a tan anhelado acuerdo. Ese posicionamiento de exigir que le suspendan las sanciones internacionales, además que le reconozcan la Asamblea Nacional chimba electa el 6 de diciembre y que además le liberen las cuentas que le tienen congeladas, es lo mismo que decirle a los partidos y dirigentes de la oposición y los mediadores de Noruega, olvídense de cualquier tipo de negociación. Por supuesto que no quisiéramos pensar que ciertamente Freddy Guevara, está convencido que sentándose a conversar con Francisco Torrealba que es un dirigente de tercera categoría dentro del Gobierno y del PSUV van a llegar a un entendimiento, porque demostraría ser muy iluso, así como cualquier otro dirigente de la oposición que siga pensando que el régimen va estar dispuesto a negociar, aun cuando tenga la presión de la comunidad internacional y la espada de Damocles de la CPI, sabiendo que esto les significaría perder todos los privilegios de los que hasta este momento están disfrutando, ciertamente no lo creemos y me sentiría muy satisfecho si me demuestran con hechos concretos y contundentes, que estoy equivocado en mis apreciaciones. De manera que insisto, las propuestas echadas sobre la mesa por régimen, cierran toda posibilidad de una salida democrática.

De nuevo la parte alta de la ciudad de Carora, así como el primer centro de salud están sin agua, al igual la comunidad de Calicanto que ha protestado sin que le hayan dado solución. Hicieron una protesta y de inmediato les enviaron a la guardia, tienen como dos meses sin el servicio, los cisternas cobran 6$ por mil litros de agua, el alcalde solo hace promesas que no puede cumplir, la gerencia ineficiente de hidrobarro se lava las manos y el pueblo pasando muchas penurias, ¿Quién responde? Por cierto, denuncian desde Calicanto, El Rosario, Quebrada Grande, Cerro Oscuro, que ahora tienen que comprar agua a precios elevados y dolarizada, hacen el llamado nuevamente al gobernador ¿dónde están los cisternas de hidrobarro, los cuales distribuían agua gratis, desde la gestión de Carmelina? ¿Acaso desaparecieron, se los tragó la tierra? Ya publicamos que el alcalde Carrasposo e Hidrobarro, cortaron las tomas de todos los habitantes adyacentes a la aducción Atarigua Carora, dejando sin agua a humildes familias, lo más triste, según denuncian, es la improvisación, no hay una propuesta, señalan que han acudido a la oficina de la hidrológica para pedir se les incorpore de manera legal al cobro de agua, pero no han obtenido ningún resultado, pero siguen achacando las fallas de servicio a las tomas clandestinas, cuando es bien sabido que se debe a las filtraciones que no son corregidas a tiempo, fallando el suministro hacia la ciudad; pero además quieren recordarles al presidente de hidrobarro, al gobernador interino y al alcalde que ellos tienen muchos años recibiendo agua desde la tubería matriz y nunca hubo problemas de fallas, revisen y vean la cantidad de filtraciones, que tienen las tuberías, todos saben que nunca le hacen mantenimiento, burgomaestre no puede seguir buscando culpables, todo es falta de capacidad de la empresa y de la alcaldía.

Continuando en las tierras del Morere, denuncian los vecinos que hace algunos días oficiales de un cuerpo de seguridad del Estado, sin pedirle permiso a nadie y sin cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, penetraron en las instalaciones de un matadero de chivos, supuestamente con la excusa de verificar si existían algunas anormalidades, afirman que del lugar al parecer se llevaron a las propietarias del lugar de sacrificio de los animales, dizque llevándose asimismo a algunos menores de edad hijos de las damas, todo lo cual constituye un abuso de autoridad, una violación de la propiedad privada y un desprecio total por las leyes y por el uniforme que portaban. Sin embargo, lo más grotesco de la historia es que, supuestamente para no levantarle cargos (¿?) y dejarlas en libertad, les habrían exigido tres chivos sacrificados, lo que hace pensar a los conocedores de la versión, que seguramente los funcionarios debían tener alguna fiesta, una boda, un bautizo y la forma más fácil de conseguir el condumio de gratis fue aplicando estos lamentables procedimientos que dejan muy mal parada a la institución a la que pertenecen, porque aun cuando no hacemos referencia al cuerpo de seguridad implicado, en la zona todos saben quiénes son y no olviden que no hay nada más peligroso que las redes sociales y la “Radio Bemba” esta no hace quedar mal a nadie.

Un malestar generalizado se respira en las instalación es de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, ya que ni el personal docente, el personal administrativo, los obreros ni los estudiantes, no terminan de entender cómo es que en la institución se continúan realizando nombramientos a “dedo” en cargos de gran trascendencia, como es al parecer el caso de Recursos Humanos, de personas que no tienen el perfil, la experticia ni la credenciales académicas y profesionales para ejercerlo, ya que supuestamente el requisito exigido ha sido el Carnet de la Patria y la lealtad al proceso revolucionario. Lo más inquietante, es que según la denuncia de la comunidad universitaria, es que ya todo lo relativo a personal venía de mal en peor o como dice la letra del tango, es decir “cuesta abajo en su rodada”, por lo que temen que en lugar de mejorar las cosas, lograr una mayor eficiencia, se vaya a producir un mayor deterioro en las relaciones entre el personal y la nueva jefecita, a la que seguramente le va a resultar cuesta arriba el desempeño del cargo, porque ya todos conocen la forma como llegó al mismo. De tal manera que no mejora nada el enfermo en la UNEY y la procesión sigue por dentro.

Sería interesante averiguar si es cierto que el pasado 25 de mayo al parecer se aprobaron varios créditos adicionales en la Legislatura regional, los cuales estarían destinados a cancelar numerosas deudas que tiene la gobernación del estado Lara con sus trabajadores; sin embargo, no se tiene información cierta, porque aun cuando hay un trabajador de la gobernación, que incluso fue sindicalista, que ahora se desempeña como diputado, todos dicen que es un convidado de palo, una figura decorativa, que la manejan a distancia cual marioneta, quien lamentablemente le dio la espalda a sus propios compañeros de trabajo en la gobernación. De acuerdo con la información que manejan los trabajadores en el CLEL, al parecer se aprueban los créditos adicionales sin revisión, no saben para qué se aprueban los recursos, recordando que en anteriores directivas, incluso también manejadas por chavistas, revisaban los créditos y verificaban si correspondían al pago de las nóminas y si estaban a pegados a la contratación colectiva y a las leyes, y si no cumplían con los requisitos establecidos, eran rechazados, lo que no ocurre con la actual directiva del CLEL, la cual muy poca gente conoce, dizque no trabajan y además le da la espalda al pueblo y a los trabajadores. Circula la información que indica que los trabajadores están elaborando un documento que será elevado a la legislatura, donde se les acusa de ser cómplices de una serie de irregularidades en cuanto al manejo y aprobación de estos créditos adicionales, así que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado.

Al parecer mucha inquietud generó el comentario publicado en esta sección la semana pasada, en torno a la torre vecina a la Plaza Bolívar, en donde por cierto están instaladas las oficinas del ente recaudador, por cuanto al parecer hay por allí algunas acciones legales que se estarían ventilando en tribunales larenses, resultando que hace pocos días dos damas fueron imputadas por los delitos de apropiación indebida en grado de continuidad, agavillamiento y daño patrimonial en perjuicio de los propietarios, llamando muchísimo la atención que las detenidas llevan el mismo apellido que los propietarios de la torre, lo que indica que el litigio es entre los miembros de la familia, el cual sigue su curso y no es de extrañar que en un futuro se produzcan nuevas decisiones en relación con este caso, donde al parecer aún hay mucha tela donde cortar. Pero conjuntamente con este caso, están circulando informaciones sobre la calificación de unos terrenos en el este de Barquisimeto, donde está instalado un muy conocido centro cardiológico de gran prestigio, ya que se dice que estos terrenos serían ejidos, o sea propiedad de la municipalidad, situación que oficialmente se desconoce, así que también por estos lados pudieran haber noticias en las próximas semanas, resultando lo más saludable que se aclare cuál es el status real de estos terrenos y su propiedad.

Una verdadera comiquita la de la burgomaestre de El Tocuyo, en una nueva demostración que evidencia que no tienen muchas cosas de que ocuparse, a muchos habitantes de la ciudad sorprendió el simulacro realizado emulando el momento de la llegada de Cruz Carrillo, a esta población y estamos plenamente seguros que la mayoría de los jóvenes que forman parte de las nuevas generaciones, no tienen la menor idea de quien fue este personaje. Lo más patético de este fue ver al gober encargado participando en este show, con caballos y todo y unos cuantos niños disfrazados, mientras que un medio de comunicación afecto al oficialismo no entendía cómo era posible que ante tantas necesidades del pueblo, se distrajeran recursos en tan pintorescos espectáculos.

Juan Bautista Salas