OPINIÓN ¿Quiénes son ateos? #1Jun

Hace poco tiempo un amable lector me envió un extenso mensaje por E-mail confrontando mi fe en Dios, con el argumento personal de que Dios no existe. Creo, que los hombres que se dicen ateos, en un intento de “probar” la inexistencia de Dios llenan su personalidad, aún sin darse cuenta, de autosuficiencia y como tal se convierten en su mismo dios. No aceptan la existencia de una autoridad suprema, divina, infinita y concluyen que la autoridad máxima es la razón o la lógica. Es así, como desarrollan una auto adoración y, por tanto, como dije antes, son ellos su propio dios. De hecho, de esta manera dejan de ser ateos. Olvidan lo que el mismo Dios dice “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios” Mateo 22: 29.

Sostienen que el hombre a través de su existencia descubre su insignificancia, sus necesidades, sus miedos, entonces esto le lleva a crear sus propios dioses. Concluyen, que Dios es producto de la mente del hombre, de sentirse nada ante eventos que escapan a su control. Sin embargo, la misma historia ha develado en la vida de famosos filósofos ateos, que estaban equivocados y que la existencia de un Dios Todopoderoso es una realidad. Por ello, no es casualidad que las SAGRADAS ESCRITURAS, la SANTA BIBLIA inspirada por el mismo Dios en la mente de sus escritores exponga con claridad meridiana los pormenores de su existencia. A pesar que fue escrita en un lapso de 15 siglos, por mas de 40 personajes con distintas ocupaciones y en un espacio geográfico muy variado todavía los eruditos y estudiosos de la misma no han enconado ni una sola contradicción. Y esto se debe a que ha sido inspirada por el ESPÍRITU SANTO de DIOS.

A todo hombre le llega el momento de encontrarse al final del camino. De sentirse solo. Sin esperanza. Vacío. De verse inexorablemente abandonado ante lo desconocido. Ante la muerte, y eso lo lleva a recapacitar. El filósofo danés del siglo XIX Sören Kierkegaard, el primer escritor que se calificó de existencialista, escribió en su diario: “Tengo que encontrar una verdad que sea verdadera para mí… la idea por la que pueda vivir o morir”. Y nunca la encontró. Por su lado, Jean Paul Sartre decía, que la inseguridad del ser humano, que lo sume en la desesperación, sólo puede librarse de ella por medio de la acción. Murió en París el año 1980, pero antes de morir dijo “He aquí un anciano que muere sin esperanza” ¿Cómo les parece?

Una larga y profunda conversación entre un ateo y un pastor de la iglesia cristiana devela claramente la verdad del ateo y la verdad del Evangelio. A pesar que al final no llegaron a ningún acuerdo, el pastor antes de irse le presentó un desafío al filósofo ateo y le dijo: “La semana que viene nos volveremos a ver y Ud. me va a traer una persona que el ateísmo y su filosofía, y la ideología comunista haya cambiado su vida para bien de su familia y de la sociedad. Y yo, le voy a traer 100 personas cuyas vidas fueron cambiadas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para bien de ellos mismos, sus familias, la sociedad y el país”. Lógicamente, el silencio de nuestro amigo el filósofo ateo fue elocuente.

