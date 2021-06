ESPECIAL COVID- 19 en las regiones: Maduro donó el oxígeno que necesitaban en Bolívar (II)

La segunda ola de la COVID-19 en Venezuela ha sido más letal que la de 2020. Sortear la contingencia ha sido diferente en cada región del país, por particularidades propias de estas y por el manejo de la pandemia de los gobiernos regionales. ElImpulso.com junto a Correo del Caroní, Yaracuy al Día, La Nación, Tal Cual y La Mañana presentan en este especial, de seis entregas, las mayores dificultades para atender la COVID-19 en seis estados que estuvieron liderando las cifras de contagios y fallecidos entre marzo y mayo de 2021

En Ciudad Guayana recargar una bombona de oxígeno de ocho metros cúbicos cuesta entre $40 y $50, sin incluir el alquiler de la bombona que supera los $100. Y es precisamente en esta ciudad en donde está la industria estatal Sidor, que desde abril de 2020 suministra oxígeno a los hospitales centinelas del estado Bolívar, Monagas y Amazonas e, incluso, ha donado el insumo a estados fronterizos de Brasil en medio del colapso sanitario.

Mientras desde Ciudad Guayana han salido al menos tres cargamentos de oxígeno a Brasil entre enero y marzo de 2021, pobladores de Santa Elena de Uairén, denunciaron con frecuencia que no había oxígeno suficiente para atender a pacientes con COVID-19 en el hospital Rosario Vera Zurita. Finalmente, se instaló un isotanque de 12.000 litros.

En Ciudad Guayana, aparte del suministro de oxígeno de los hospitales, no hay otra alternativa gratuita para contar con el insumo. Familiares de pacientes con COVID-19 a menudo acuden a organizaciones no gubernamentales para recibir orientación sobre el lugar en el que podrían conseguir el oxígeno a menor precio. La mayoría de las empresas solo ofrece la recarga de oxígeno y no el alquiler del cilindro.

En el Hospital Uyapar, solo hay 16 tomas de oxígeno de pared en el ala 1 de COVID-19, mientras que entre las áreas dos y tres hay disponibilidad para apenas 40 bombonas de oxígeno pequeñas, reporta el personal. “Acá el oxígeno es continuo, pero lo que realmente nos preocupa es que nos quedamos cortos de capacidad hospitalaria, no hay suficientes cupos”, informó una enfermera.

Un año después del inicio de la pandemia, apenas a partir de marzo de 2021, el gobierno regional ha implementado medidas para incrementar el suministro de oxígeno en el estado, recurso valioso para pacientes con COVID-19, pero que le sobra a Sidor por la paralización de la producción de acero.

