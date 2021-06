Maduro a James Story: Tendremos todas nuestras vacunas y en octubre habrá clases #4Jun

Nicolás Maduro, a través de Venezolana de Televisión, aseguró que Venezuela pronto tendrá todas la vacunas para comenzar el proceso de inmunización y reiteró que en octubre comenzará el periodo escolar 2021-2022, esto ante las declaraciones del embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, donde señaló que su país no podría donar vacunas a los venezolanos por la “falta de transparencia” de la administración de Maduro.

Maduro aseguró que el gobierno de los Estados Unidos tiene una “persecución contra Venezuela” para que no obtenga vacunas.

“Todavía no tenemos clases presenciales, si se cumple la llegada del cronograma de vacunas que Venezuela compra a pesar de la persecución del Gobierno de EEUU, una persecución para que no lleguen vacunas a Venezuela. Story dijo hoy que iban a donar vacunas al mundo pero que a Venezuela no le va a llegar vacunas, nos tienen un odio, James Story son unos miserables. Pero Venezuela va a tener todas sus vacunas. En octubre volveremos a las clases presenciales. Sobre la miseria del imperio se impondrá nuestra grandeza”, afirmó Maduro por VTV.

Es importante mencionar que hasta la fecha Venezuela acumula un total de 238.013 casos, de los cuales 16.368 pacientes permanecen activos con el virus y 218.956 se han recuperado. La cifra de fallecidos se ubica en 2.689.