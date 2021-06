VÍDEO Billetes venezolanos fueron echados a la basura en convención de Bitcoin 2021 #7Jun

Lotes de billetes venezolanos de viejas denominaciones, fueron echados a la basura durante una convención de Bitcoin, que se llevó a cabo en Miami, el fin de semana.

Los ejemplares venezolanos, fueron repartidos a personas que participaron en el evento, y eran depositados en un gran contenedor de basura, en el cual eran arrojados por los presentes.

El momento quedó grabado en un vídeo del venezolano Jesús Zmabrano, quien comentó durante la grabación que “así mira el mundo económicamente a Venezuela”.

“Me da tristeza, me da dolor ver lo que está pasando acá. Yo no voy a tirar este dinero a la basura, soy venezolano y me duele ver esto”.

Cabe destacar que el dinero en efectivo venezolano que las personas arrojaban a la basura, era perteneciente al cono monetario del llamado bolívar fuerte en 2008.

La Conferencia Bitcoin 2021 en Miami fue una de las reuniones de criptomonedas más grandes que se haya realizado después de la pandemia por la COVID-19. El evento se posicionó como algo parecido a un festival de música, con múltiples escenarios.