Ya está disponible el portal “Mujeres Referentes”, una base de datos para consultar a mujeres influyentes del país #7Jun

Desde este lunes 7 de junio se puede ingresar a la página web www.mujeresreferentes.com un portal web que agrupa una base de datos de mujeres y personas no binarias (que no se perciben totalmente masculinas o femeninas, o no se identifican con ningún género) y tiene como objetivo hacer frente a la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas para contextos periodísticos.

La base de datos que ofrece este portal está integrada por más 200 contactos referentes venezolanas que están capacitadas para ser voceras en diferentes áreas, sin embargo se espera que ese número continúe incrementándose.

Mujeres Referentes es una iniciativa de la Alianza Rebelde (El Pitazo, Runrun.es , TalCual ) y Chicas Poderosas Venezuela está coordinada por Carmen Riera, coordinadora de RunRun.es y miembro del Consejo Editorial de Tal Cual.

“Sin mujeres no hay sociedad posible. Por ello, en pro de ampliar la diversidad de voces y la presencia de más pluralidad de puntos de vista y experiencias dentro de la construcción de un mundo más equitativo, fue creada la plataforma de Mujeres Referentes , un proyecto desarrollado por la Alianza Rebelde y Chicas Poderosas Venezuela”, reza la nota de prensa que anuncia el lanzamiento del portal web.

Les compartimos el directorio Mujeres Referentes que agrupa a expertas venezolanas de diversas áreas, dirigido a periodistas que busquen incluir sus voces dentro de sus coberturas. 🇻🇪



También destaca que este proyecto inició con un decálogo que plantea acciones concretas para un abordaje con perspectiva de género en el ámbito periodístico, y luego avanzó en la construcción de la base de datos, de manera colaborativa. Periodistas de los tres medios aliados y organizaciones no gubernamentales cedieron contactos de mujeres y personas no binarias, autorizadas en diversas especialidades, para ayudar a garantizar la paridad, pluralidad y equilibrio en las fuentes.

Agregaron que se realizó una verificación y validación de los datos con las propias voceras, así como la confirmación de su participación en el directorio.

“El objetivo es que el sitio web mujeresreferentes.com pueda ser consultado por periodistas, investigadores, tesistas y productores de eventos o programas de televisión y radio, de manera que pueda ser usado en ámbitos periodísticos, pero también en el académico”, recalca el comunicado.

Finalmente invitan a ampliar esta base de datos y dejan abierta la posibilidad de hacer postulaciones de personas que puedan integrar esta iniciativa.

“Participa y contribuye, tú también. Busca a más personas que según tu criterio deberían formar parte de este listado y aporta aquí . Con una que sumes, estarás ayudando a construir una sociedad más diversa.”, cierra.