Delsa Solórzano: La patria no se lleva en un carnet. Usted es venezolano y punto #8Jun

La diputada ante la Asamblea Nacional electa en el 2015, Delsa Solórzano, cuestionó este martes 8 de junio que el régimen de Nicolás Maduro esté realizando el proceso de vacunación en el país contra la COVID-19 a través del carnet de la patria y señaló que con esta acción se está vulnerando los derechos humanos de todos los venezolanos.

La parlamentaria aseguró a Elimpulso.com que existe una discriminación en cuanto a la inmunización y denunció que la población vulnerable, además del personal de la salud, no están siendo vacunados.

“ La patria no se lleva en un carnet. Usted es venezolano y punto. Y un venezolano es un sujeto que tiene derecho esté donde esté. No eres más ciudadano porque tengas un carnet o una franela roja. Eso no tiene sentido. Están discriminando y la realidad es que la población más vulnerable, nuestros adultos mayores y nuestro personal de la salud no están siendo vacunados, mientras que el señor que ocupa Miraflores está vacunado y nos pide que recemos para que la vacuna le caiga bien”, aseveró Solórzano.

La presidenta del partido Encuentro Ciudadano también recalcó que hasta la fecha en el país no existe un plan de vacunación “porque al régimen le conviene tenernos amarrados y sometidos”.

“Nos quieren tener como esclavos. Por eso, nos hacen depender de una bolsa clap. Mientras tu no eres productivo, dependes de que el Estado te de una bolsa, que por cierto, cada día es más escasa”, refirió la diputada.

La decisión de la CPI será histórica

Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), aseguró que antes del 15 de junio se anunciará si se abre una investigación contra Venezuela

La jurista indicó que las pesquisas de la Fiscalía de La Haya “han avanzado significativamente”, y señaló que su inminente decisión tiene dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.

Ante esta esperada resolución, Solórzano confía que en los próximos días se hará justicia a las 200 víctimas con expedientes en la Corte Penal Internacional.

“Sabemos que la Sala de Cuestiones Preliminares número uno, que es la que tiene el caso de Venezuela, está por autorizar la emisión de la decisión que ya está tomada y que debería dar paso a la próxima etapa en la Corte Penal Internacional. Esto significa que va existir justicia en Venezuela, y si por alguna cosa nosotros hemos luchado a lo largo de todos estos años es para que no haya venganza”, explicó.

Respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional

Para Solorzano el Acuerdo de Salvación Nacional, planteamiento unitario realizado por el presidente interino Juan Guaidó, además de buscar la realización de elecciones libres, justas y verificables, con observación internacional, es poder recuperar la democracia en el país.

“Para salvar a Venezuela es necesario que tengamos vacunas y elecciones libres, justas y verificables. Que la gente pueda votar en la tarjeta de los verdaderos dirigentes de sus partidos. Estamos juntos y nada nos va a dividir, nuestra lucha es para salvar a Venezuela que hoy muere de mengua”, aseveró.

En cuanto a la participación de las 42 organizaciones que integran la fracción democrática en las próximas elecciones regionales el próximo 21 de noviembre, la diputada señaló que existe un debate por obtener condiciones electorales.

“La decisión de la unidad va ser una sola decisión. Puede ser cualquiera, pero la decisión que se tome va ser en unidad. Lo importante de todo esto es que en democracia las decisiones se toman por mayoría y se acata por unanimidad”, destacó.