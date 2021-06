Luis Florido sobre Carmen Meléndez: Vino a Lara para entregarle la gobernación a un fantasma #14Jun

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Lara, Luis Florido, aseguró que la Unidad Democrática es participacionista, pero no suicida, por tal razón manifestó que es necesario conseguir las condiciones plenas para poder participar en unas elecciones justas y así derrotar al régimen de Nicolás Maduro.

Explicó que la visita a Venezuela de una Comisión de Noruega y la posibilidad de que se instale un Acuerdo de Salvación Nacional que ha presentado el presidente Guaidó es una oportunidad muy importante para que puedan evaluarse todos los mecanismos que concluyan en una solución para los venezolanos.

“Las políticas de hambre de Nicolás Maduro lo que han provocado es que cerca de 6 millones de venezolanos hayan salido fuera de nuestras fronteras buscando un mejor futuro para ellos y sus familias, que existan 9 millones de desnutridos en el país, desempleo, salarios de hambre en medio de una pandemia que cada vez cobra más vidas, por la precariedad del sistema de salud y la falta de un plan de vacunación masiva para inmunizar a la población más vulnerable”, aseguró Florido.

Por otra parte, cuestionó a Adolfo Pereira, quien ocupa la gobernación del estado Lara, dijo que Pereira es un “Tapa Amarilla” y “un fantasma”. Manifestó que “nadie lo conoce” y que solo está en dicho puesto por delegación de Carmen Meléndez.

“A buena protectora, vino aquí para entregarle la gobernación a un fantasma. Ven porque estamos tan mal en el país. Porque hay que hacer colas para el gas, cuando hay, sino hay que cocinar con leña. Se va la luz a cada rato, no hay gasolina y la poca que están vendiendo es de muy mala calidad. Además, no hay plata para comer porque el salario mínimo es de dos dólares, con eso no se hace ni se compra nada, esa es la situación de todos los venezolanos”, agregó.