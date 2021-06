Médicos Unidos: La pandemia en el país está fuera de control #14Jun

La organización no gubernamental Médicos Unidos Venezuela aseguró en su cuenta en Twitter que la pandemia por coronavirus en Venezuela “está fuera de control“.

“Cada vez mas evidente que No hay control de la información. No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es un alerta, pandemia en Venezuela fuera de control“, escribieron en su red social.

Señalaron que los trabajadores de la salud esperan aún que las autoridades expliquen el incremento acelerado de fallecidos.

“Trabajadores de la salud no sólo nos hemos quedado esperando los insumos, equipos de protección personal y las vacunas, también a quienes expliquen el incremento acelerado de fallecidos. Somos invisibilizados en los reportes oficiales”, manifestaron.

