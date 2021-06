COLUMNA El rincón de los miércoles #16Jun

Nos apena lo que ha pasado en el Perú y rogamos por su futuro a pesar de los resultados de las pasadas elecciones donde una buena parte de sus habitantes se decidieron por el candidato Pedro Castillo, un personaje que raya en lo folklórico que no creemos sea capaz de solucionar los problemas, que son bastantes, de los ciudadanos del querido país. Por lo que sabemos, Castillo ha hecho promesas electorales, si es que termina ganando el proceso electoral, para aterrar al menos informado. Tengo la sensación de que no mide sus palabras o que los peruanos no toman en serio sus amenazas de darle una voltereta a la Constitución y hacer una a la medida de las pretensiones de una izquierda poca afortunada en eso de administrar países. Nuestra América Latina ha sido víctima de estos sujetos con la misma facha de Pedro Castillo, que se creen casi en su mayoría enviados celestiales y terminan esclavizando precisamente a los adoradores de sus malas doctrinas, casi todas con el mismo lenguaje e intenciones. Los peruanos, me temo, han caído en una trampa sufragando por este Castillo de naipes. Una buena parte de la población ha creído en sus prédicas inocentemente. Deben saber que los problemas del país no se solucionan con gobiernos primitivos como el que ofrece el señor Castillo, que promete liderar un colectivo de pobres. Esa historia ya la conocemos.

II

París estrena nuevo mosquetero después de 13 años en dependencia absoluta de la raqueta de Rafael Nadal, quien se sometió al buen hacer del Serbio Djokovic, el número 1 del mejor tenis del mundo. Los nadalistas han quedado estupefactos con una derrota no anunciada de su ídolo, uno de los más grandes deportistas que nos ha dado España. No hay la menor excusa en la caída de Nadal. El tiempo, viajero inexorable, está tomando poco a poco la palabra para dar paso a las nuevas generaciones del tenis… CUMPLE:. No se olviden de felicitar al Narrador, Alfonso Saer, quien anda todavía eufórico por su cumpleaños, suceso ocurrido la semana pasada. En las redes sociales, sus hijas le pidieron a Pedro Infante que le cantara las mañanitas. La pueden escuchar en Facebook… CASINOS: EL EX PRESIDENTE de los Estados Unidos, Donald Trump ha perdido otra batalla. Los residentes del Doral han votado negativamente a la posibilidad de que se instale en una propiedad de Trump un gran casino, tal como sucedió hace algún tiempo en Miami Beach en el 2007. Lo más curioso e todo es que la mayoría de los concejales de esas zonas son partidarios de otorgar un permiso para la instalación de esos negocios con el argumento de que es favorable para el turismo… NOTABLE: El municipio Iribarren se anota un punto a su favor con los trabajos que realizan en algunas plazas de la ciudad, una solicitud de la comunidad que hemos apoyado desde este rincón. Los vecinos están agradecidos por el remozamiento de las instalaciones del parque ubicado frente a la Iglesia La Paz, una de las iglesias más bellas de la ciudad. Aspiramos todos que se conserven esos trabajos bajo estricta vigilancia de las autoridades municipales.

III

Ocho de la mañana del domingo. A esa hora unas 100 personas ya hacían una larga y correcta fila para vacunarse contra el Coronavirus, la mayoría personas de la tercera edad y unas cuantas de la segunda en una sala del edificio de la sanidad de Barquisimeto. Cuatro elementos de la GN y un agente de la policía estaban a cargo de la vigilancia, el tiempo transcurría y no aparecía ningún funcionario para comenzar la vacunación, mientras la gente comenzaba a inquietarse y a preguntar por la demora. 10am. NO hubo respuesta inmediata, pero alguien dijo que solo atenderían a los convocados por teléfono, los demás tendrían que esperar, después hubo una contraorden, había que esperar hasta llenar una lista con los nombres de las personas que recibirían la dosis rusa, pero tampoco fue así. El sol de la mañana comenzó a calentar, castigando con fuerza al paciente público. A esa hora y se llevó a un joven vestido de blanca salía del interior del local y se llevó a dos personas que presentaban un problema físico, pero no más. A eso de las 11 y 30, dos funcionarios solicitaron las cédulas de identidad de los ¡que formaban la cola y eso llenó de esperanzas de hombres y mujeres que esperaban haciendo alarde de una gran resistencia física!.

IV

A eso del mediodía, un empleado, lista en mano, les dijo a los que esperaban que podían marcharse si no presentaban la invitación telefónica para acceder a la vacuna de Putin demostrando que el operativo había sido un gran fracaso, que no estaban preparados para llevarlo adelante.

¡Regresen mañana otra vez!, aconsejó uno de los que presuntamente manejaban el proceso de inmunización, 24 horas antes se había cumplido la misión sin mayores problemas.

Ya se imaginaran la reacción de la gente.

Estos ni ven televisión para saber cómo hacen en otros países para llevar a cabo una vacunación masiva. Ya al mediodía no quedaba nadie en la cola. Se habían marchado furiosos, sin entender cuál era el propósito de los encargados de atender al centenar de frustrados ciudadanos.

LRM