OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo (Parte 31) #27Jun

El P-LIB: PARTIDO LIBERTARIO

Información para la Formación de los dirigentes políticos

En Europa con los principios del Libertarismo

El P-LIB es la fuerza política liberal libertaria que nació en 2009 como alternativa al colectivismo de izquierdas y de derechas, y que en 2015 se ha relanzado con la marca Partido Libertario P-LIB::

• Somos el único partido político que ofrece a la sociedad un liberalismo profundo, desacomplejado y orientado por igual a la economía y a los demás aspectos de la vida.

• Proponemos el liberalismo del siglo XXI, que completa su tradición clásica con las mejores aportaciones de su evolución libertaria a lo largo de las últimas décadas.

• Nuestra economía se inspira en gran medida en la Escuela Austriaca, y nuestros planteamientos filosóficos en el pensamiento racionalista y en el objetivismo rankdiano.

• Realizamos un esfuerzo permanente por actualizar nuestras políticas para ofrecer al ciudadano soluciones no dirigistas a los problemas de nuestra época.

• Para nosotros la libertad de la persona es el valor supremo, y pensamos que el orden espontáneo de la sociedad y de la economía es superior a cualquier forma de organización y planificación estatal.

• Creemos en una sociedad de hombres y mujeres soberanos de sus vidas y conscientes de su unicidad, de sus derechos, de sus responsabilidades y de la extraordinaria importancia de su propia libertad.

Según el artículo octavo de los vigentes Estatutos, la misión del P-LIB es: “Conquistar las más altas cotas posibles de libertad para la persona, devolviéndole el poder que le ha sido sustraído por las diversas formas de colectivismo económico, social, cultural y político.”

El artículo noveno define con mayor precisión los objetivos del Partido Libertario. Somos un partido diferente de las demás fuerzas políticas. Para saber si somos tu partido, puedes hacer nuestro test anónimo de afinidad ideológica, averiguar tu emplazamiento en el famoso Test de Nolan. También te sugerimos ubicarnos en el mapa de las ideologías.

IDEAS LIBERTARIAS PARA PRINCIPIANTES

Están tomadas del programa del P-Libertad para los no iniciados

PRINCIPIO BÁSICO: RESPONSABILIDAD – Todas tus acciones tienen consecuencias. – Tú eres libre de elegir qué haces – Tienes la obligación de asumir las consecuencias de tus elecciones.

CONSECUENCIA BÁSICA: ESPÍRITU CRÍTICO -Si todas las elecciones tienen consecuencias, hay que sopesar cada elección -Debes juzgar cada decisión con espíritu crítico, analizar los pros, contras y consecuencias

El P-LIB: PARTIDO LIBERTARIO

Está estructurado en 19 conceptos estructurales. Analícelos uno por uno:

1.- PRINCIPIOS

Creemos en una sociedad de hombres y mujeres soberanos de sus vidas y conscientes de su unicidad, de sus derechos, de sus responsabilidades y de la extraordinaria importancia de su propia libertad.

Exigimos:

 Un estado laico.

 Una Jefatura democrática del Estado…

 Evolución a un sistema Republicano, asumiendo la persona una responsabilidad jurídica en sus acciones.

Defendemos:

 Un sistema federalista descentralizado con una equiparación idéntica a todas las federaciones en cuanto a derechos, obligaciones y competencias.

 Que la sociedad civil asuma y gestione la prestación de los servicios que hoy acapara el Estado, atendiendo a la dirección marcada por éste.

No somos colectivistas. Abogamos:

Por el individualismo como forma de creer profundamente en el ser humano, en su capacidad y su soberanía personal.

Disentimos:

 Del sistema actual, y planteamos un cambio profundo del marco económico, político y hasta del marco de valores éticos de nuestra sociedad

2.- LIBERTAD, RAZÓN, PROPIEDAD

 La libertad de cada persona es el valor supremo.

 Los ciudadanos deben respetar escrupulosamente el Racionalismo frente a la libertad ajena y tienen el derecho inalienable de superstición y misticismo preservar celosamente la propia de cualquier tipo.

 La propiedad no solo es los bienes materiales y el capital. Razón, progreso y también es el propio cuerpo, la propia vida, el conocimiento y avance social van de la mano de lo adquirido, las propias ideas, creatividad, el tiempo que uno dispone y las opciones entre las que puede escoger en todas estas distinciones

 El Gobierno del Estado no tiene derecho a invadir el ámbito de soberanía del individuo, cuyos limites han de ser los del ámbito equivalente de otras personas El estado debe asumir su papel de árbitro y no de jugador, de juez y no de parte

3.- MARCO SOCIAL DERECHOS Y LIBERTADES I.

 Nos oponemos a la pena de muerte y a la tortura.

 Crear libremente organizaciones familiares.

 El género debe ser indiferente para tus disolución del matrimonio a petición de las partes.

 Estar casado debe ser indiferente para la unidad familiar objeto de disolución, tus derechos y tus obligaciones.

 Garantizar los derechos de los menores de pago de impuestos. Las cuotas o cupos de cualquier tipo son ataques a la libertad.

 Leyes específicas contra la denominada violencia de género, no tienen más sentido que el meramente propagandístico

4.- MARCO SOCIAL • DERECHOS Y LIBERTADES II

 Tutela eficaz del discapacitado psíquico que no la tiene. Derecho a un entorno adecuado.

 La residencia genera los derechos,

 El recluso tiene derecho a celdas separadas, reeducación y reinserción real.

 Revisar el voto de aquellos que no residen ni han residido y tienen la nacionalidad.

 Tenemos derecho a escoger médico y centro-

 Derecho a asumir cuantas nacionalidades se quieran o a ser apátrida.

 Derecho a la sanidad universal a través de cheques canjeables en centros privados.

 Derecho a decidir de antemano sobre las circunstancias para mantenerme.

 Libertad para cambiar de nombre y artificialmente con vida apellidos

5.- MARCO SOCIAL • DERECHOS Y LIBERTADES III

 Legalizar las drogas y su consumo.

 Reforma de los usos, tratamientos y ceremonias para que se visualice realmente al político y al funcionario como servidores del ciudadano.

 Silencio administrativo positivo.

 Derecho a utilizar el idioma o lengua que se desee.

 Eliminar el concepto de lengua oficial, y sustituirlo por el de uso preferente.

 Derecho INALIENABLE a la objeción de conciencia.

 Flexibilización y liberalización del trabajo. Más teletrabajo.

 Hay que denunciar los ataques a la libertad de otros países, cuidar y vigilar nuestras elaciones internacionales.

 Los DERECHOS NO SON OBLIGACIONES. El estado no debería sobre legislar lo que yo puedo elegir libremente, siempre que no afecte a terceros.

Próximo domingo 04/07: Marco democrático y constitucional…

Juan José Ostériz