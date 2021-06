Advierten que fragilidad del Estado es una de los rasgos del régimen de Maduro #29Jun

El régimen de Nicolás Maduro exhibe varios rasgos, entre ellos la fragilidad del Estado. Esta característica fue expuesta por Francisco Alfaro, politólogo e investigador de la Universidad Simón Bolívar (USB), durante su presentación en las jornadas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA)– Venezuela, este martes 29 de junio.

Las Jornadas LASA , por primera vez, congrega a académicos venezolanos que se encuentran en el país y a quienes están en la diáspora.

“La fragilización del Estado es una de las características del régimen. Son dos dinámicas que interactúan, algunos autores hablan de la fragilización del Estado: hay una autocratización que complejiza el conflicto y esa complejización debilita las capacidades del Estado”, señaló Francisco Alfaro.

Puntualizó que con la autocratización, especialmente, a partir de la llegada de Maduro al poder, se incrementa la fragilidad del Estado.

De acuerdo con el politólogo, las causas del conflicto político en Venezuela que han conducido a la emergencia humanitaria, «tienen su origen en la llegada de Hugo Chávez al poder, y el desplazamiento de la democracia consensual».

Asimismo, Francisco Alfaro señaló que, desde 1999 hasta 2016, Venezuela transitó hacia la democracia liberal y el autoritarismo electoral y, finalmente, hacia un autoritarismo hegemónico con vocaciòn totalitaria.

Destacó que aunque, en 2007, Chàvez dijo respetar los resultados adversos de la consulta sobre la reforma constitucional, en la práctica no asume las consecuencias.

En ese sentido, añadiò que pese al triunfo opositor en las elecciones parlamentarias de 2015, pero desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se cercenaron las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN).

Francisco Alfaro participó en el panel «Autoritarismo, populismo y polarizaciòn». En ese mismo panel, Emerson José Cabañas (UCV) dijo que el populismo, generalmente visto con una connotaciòn negativa, busca mayor conexiòn con la gente y trata de saltarse la mediaciòn institucional.

«El golpe del 4 de febrero de 1992 mostró a Hugo Chávez como un líder y quitó esa imagen sólida que se percibía, en nuestro país, a nivel interno y externo. Desde la càrcel, comenzó a proponer su plan para Venezuela, que incluìa cosas que no estaban en la Constituciòn como el referendo revocatorio», recordò Cabañas.

Añadió que en el populismo, el pueblo es una masa disponible que se va creando, en medio de las demandas y girando en torno a un régimen político que sabe capitalizarse y termina convirtiéndose en el pueblo.

Maduro subestimado

Por su parte, Stefania Vitale, economista polìtica e investigadora de la UCAB, afirmó que, en el caso de la durabilidad en el poder, a Maduro se le ha subestimado y es visto como un conserje.

«Cualquier actor político es un actor racional que incorpora la racionalidad para hacer su cálculo polìtico. Maduro ha pensado su estrategia de salida y el timig de esa salida», dijo Vitale.

Luis Remiro, de la Universidad de Barcelona en España, esgrimió que luego de la medida cautelar que cerró la vía del referendo revocatorio contra Maduro en 2016, se redujo la confianza opositora en los partidos y las instituciones.

Pero, por el contrario, la confianza aumentó entre quienes se identifican con el gobierno.«La media en general tiene una alta desconfianza en los procesos electorales en Venezuela y América Latina», dijo Remiro, quien participó en el panel «Democracia: discursos, elecciones, referendums y medios comunicación».

Kyong Mazzaro, formada en la UCV e investigadora de The City University of New York, dijo que, en tiempos no electorales, las restricciones a la prensa son mayores en territorios de oposiciòn que en municipios donde el gobierno domina.

Revolución armada

Durante su presentación, el lunes 28 de junio, la sociòloga Verónica Zubillaga, investigadora de Red de Activismo e Investigación por la Convivencia Reacin, refiriò que, en 2003, el expresidente Hugo Chávez comenzó a hablar de «una revolución pacífica, pero armada».De esta manera, «las armas se han introducido en la vida política y la vida social de los venezolanos.

La inflación del uso de las armas cobra sentido en un contexto de desprotección, de carencia crónica de justicia, y de instituciones. Esto promueve que se busquen armas para defenderse por cuenta propia».Zubillaga participó en el panel «La mutación criminal en la era post Chávez».

Lea más detalles en TalCualDigital