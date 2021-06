VIDEO Fedecámaras asegura que su plan de vacunación no ha sido rechazado y esperan por aprobación #29Jun

El vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, confirmó que el plan de vacunación propuesto por la asociación de empresarios a la administración de Nicolás Maduro, todavía no ha sido negado pese a que voceros del chavismo rechazaron la iniciativa.

El plan, anunciado el pasado 25 de marzo, plantea a Nicolás Maduro importar 6 millones de vacunas anti COVID-19 para ser aplicadas a 3 millones de personas con el apoyo de unas 100 clínicas privadas.

La campaña de inmunización favorecería a trabajadores del sector privado y sus familiares, quienes serían inoculados de forma gratuita, siendo la empresa la responsable del pago de las dosis.

Pese a ello, Jorge Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional electa el 6D, rechazó la aplicación de este proceso de vacunación, alegando que el país ya contaba con un plan de vacunación “elaborado por la única autoridad de salud que tiene la República Bolivariana de Venezuela”.

Ante estas declaraciones, el vicepresidente de Fedecámaras aseguró a Elimpulso.com que la propuesta sigue en pie ya que no hay una negación oficial.

“Desafortunadamente, hasta la fecha, no hemos recibido respuesta pero todavía no ha sido negada (…) esperamos que sea positiva y, Dios mediante, que en los próximos dos meses tengamos una respuesta definitiva”, dijo Fernández, quien también señaló que el plan no pretende suplantar al ya establecido por las autoridades sanitarias.